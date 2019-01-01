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Справочник по грамматике английского языка

У вас появились сомнения в правильности употребления того или иного артикля, составления грамматической конструкции или выбора прилагательного? - Наш онлайн справочник по грамматике английского языка призван решить все ваши сомнения и помочь в освоении трудностей английской грамматики.

1

Имя существительное (The Noun)

Имя существительное (The Noun)

6 уроков
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2

Имя прилагательное (The Adjective)

Имя прилагательное (The Adjective)

2 урока
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3

Имя числительное (The Numeral)

Имя числительное (The Numeral)

1 урок
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4

Местоимение (The Pronoun). Союзы. Междометия

Местоимение (The Pronoun). Союзы. Междометия

4 урока
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5

Предлоги (Prepositions)

Предлоги (Prepositions)

3 урока
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6

Глагол (The Verb). Основные глагольные формы.

Глагол (The Verb). Основные глагольные формы.

4 урока
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7

Времена английского глагола. Действительный и страдательный залоги

Времена английского глагола. Действительный и страдательный залоги

11 уроков
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8

Герундий. The Gerund

Герундий. The Gerund

2 урока
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9

Причастие в английском языке

Причастие в английском языке

3 урока
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10

Фразовые глаголы (Phrasal verbs)

Фразовые глаголы (Phrasal verbs)

22 уроков
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11

Модальные глаголы и их эквиваленты

Модальные глаголы и их эквиваленты

5 уроков
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12

Наклонение в английском языке

Наклонение в английском языке

4 урока
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13

Предложение. The Sentence

Предложение. The Sentence

4 урока
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14

Пунктуация. Punctuation

Пунктуация. Punctuation

1 урок
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