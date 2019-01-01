Справочник по грамматике английского языка
У вас появились сомнения в правильности употребления того или иного артикля, составления грамматической конструкции или выбора прилагательного? - Наш онлайн справочник по грамматике английского языка призван решить все ваши сомнения и помочь в освоении трудностей английской грамматики.
1
Имя существительное (The Noun)
Имя существительное (The Noun)
6 уроков
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2
Имя прилагательное (The Adjective)
Имя прилагательное (The Adjective)
2 урока
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3
Имя числительное (The Numeral)
Имя числительное (The Numeral)
1 урок
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4
Местоимение (The Pronoun). Союзы. Междометия
Местоимение (The Pronoun). Союзы. Междометия
4 урока
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5
Предлоги (Prepositions)
Предлоги (Prepositions)
3 урока
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6
Глагол (The Verb). Основные глагольные формы.
Глагол (The Verb). Основные глагольные формы.
4 урока
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7
Времена английского глагола. Действительный и страдательный залоги
Времена английского глагола. Действительный и страдательный залоги
11 уроков
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8
Герундий. The Gerund
Герундий. The Gerund
2 урока
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9
Причастие в английском языке
Причастие в английском языке
3 урока
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10
Фразовые глаголы (Phrasal verbs)
Фразовые глаголы (Phrasal verbs)
22 уроков
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11
Модальные глаголы и их эквиваленты
Модальные глаголы и их эквиваленты
5 уроков
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12
Наклонение в английском языке
Наклонение в английском языке
4 урока
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13
Предложение. The Sentence
Предложение. The Sentence
4 урока
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14
Пунктуация. Punctuation
Пунктуация. Punctuation
1 урок
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