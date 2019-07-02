Содержание:
- Приложения для уровня Beginner/Intermediate
- Приложения для уровня Intermediate/Advanced
- Приложения для пополнения словарного запаса
Сегодня под любой запрос потребителя компании параллельно своим офлайн услугам предлагают и онлайн обслуживание: банки, страховые компании, крупные бренды, аптеки и многие другие. Сервисы для изучения иностранных языков, в частности английского, не исключение.
Это удобно. Конечно, речь не идет о полном переходе образования в сеть, но как вариант отработки знаний, умений и навыков, как дополнение к «живому» обучению очень даже неплохой выбор.
Сегодня говорим о самых крутых мобильных приложениях для изучения английского языка. Для удобства приложения разделены на две группы: для начинающих-середнячков и более продвинутых.
Приложения для уровня Beginner/Intermediate
Duolingo
Приложение завоевало популярность по всему миру. Понятный и приятный интерфейс. Чем круче вы сдадите первичный тест на определение уровня, тем больше информации курса вам откроется.
Программа удобно разбита на темы: профессии, времена, учеба, поездки, мероприятия, числа, предлоги, люди, предметы и пр. Перед каждой темой также дается тест.
Установка приложения бесплатная. В вашем распоряжении целая неделя, чтобы понять, подходит вам Duo или нет. Далее 474,99 руб./год и welcome!
Плюсы приложения:
- офлайн доступ к урокам;
- удобно и понятно.
Минусы:
- навязчивая реклама в бесплатной версии.
LinguaLeo
Leo можно считать самым популярным среди пользователей. Только ленивый о нем ничего не слышал. И это понятно: у него очень крутой дизайн и игровой формат. Вы выбираете тему и отрабатываете ее лексику как только возможно.
Тут у вас есть свой собственный лев, который питается фрикадельками. Их вы зарабатываете, проходя урок за уроком. Не дайте Лёве умереть с голоду – выучите английский язык.
Плюсы приложения:
- фишка Leo – брейншторм: отличная тренировка для пополнения словарного запаса.
Минусы:
- не отработан раздел «аудирование».
Английский за 7 уроков
Курс от преподавателя Елены Шипиловой, который позволит вам самостоятельно дойти до уровня Pre-Intermediate.Полная версия курса доступна в бесплатных приложениях iOS и Android..
Плюсы:
- Видео-материалы с объяснениями уроков;
- Упражнения к каждому уроку для закрепления материала;
- Аудио-материалы к урокам и упражнениям;
- Что еще важно, все материалы, кроме видео, доступны без подключения к Интернету.
Минусы:
- Изучение языка только до уровня Pre-Intermediate.
ED Words
Приложение ED Words от онлайн-школы английского языка Englishdom - простое и понятное в использовании. Помогает запоминать новые слова и расширить английскую лексику. Подходит новичкам и пользователям с английским выше среднего. Есть геймификация - соревнуйся с друзьями, учи слова, получай очки и бонусы в виде премиум доступа к приложению.
Плюсы:
- 3 уровня сложности;
- 4 типа упражнений на запоминание слов;
- 350 готовых тематических наборов;
- возможность создавать свой набор слов;
- метод интервальных повторений;
- контроль прогресса, геймификация.
Минусы:
- приложение только для изучения слов (нет заданий на грамматику)
HelloTalk
Нежнятинка. Очень красиво оформлено. Основная направленность – общение с нативами и отработка навыков говорения и аудирования. Напоминает социальную сеть, чем многих и сбивает с толку. Однако, задумка очень интересная: вы заполняете анкету, ищете подходящих друзей и общаетесь с ними посредством видеосвязи или переписки.
Плюсы:
- широчайший выбор собеседников;
- практика в любое удобное время.
Минусы:
- заточено исключительно на отработку речи и понимание языка.
Rosetta Stone
Одно из самых приятных глазу приложений – разработчики постарались на славу. Доступный, интуитивный интерфейс. Определяетесь, для чего вам нужен английский язык: путешествия, карьера, общение и т.д. Приложение разрабатывает для вас индивидуальную программу на базе вашего уровня. И вуаля: самоучитель по английскому у вас буквально в кармане.
Плюсы:
- приложение оценивает и помогает исправлять произношение;
- большое количество заданий в игровой форме;
- идеальный вариант для новичков.
Минусы:
- недостаточно материала на грамматику.
Приложения для уровня Intermediate/Advanced
Puzzle Movies
Приложение из серии «Выбор редакции». Полный восторг! Подойдет для тех, кто находится выше уровня Beginner. Шикарная библиотека фильмов и сериалов, возможность смотреть их с двойными субтитрами (английские и русские). Вы обозначаете свой уровень и какой английский хотите потренировать : американский, британский и т.д. Система выдает вам фильмы под ваши параметры с нужным акцентом актеров. Супер? – Супер.
Плюсы:
- приложение скрасит любое ожидание в очереди или полет в самолете;
- возможность добавлять неизвестные слова в личный словарь;
- коллекция фильмов постоянно пополняется;
- вы можете даже Игру Престолов посмотреть в оригинале.
Минусы:
- нет версии для App Store.
ABA English
Курс, который предлагает ABA, очень насыщенный и информативный. Возможно, причиной тому служит его направленность только на английский язык. Начало, как водится, с определения уровня. А далее вас ждет со вкусом оформленные темы и подобранная индивидуальная программа.
Плюсы:
- коллекции фильмов на английском;
- личный преподаватель – носитель языка.
Минусов нет.
TED
Крутое приложение с бонусом 2 в 1: тут вам и площадка для отработки навыков аудирования и несметное количество видео. Смотрите в оригинале или с субтитрами выступления лидеров различных областей, которые делятся своими новаторскими идеями. Психология, финансы, современные технологии – более 2000 выступлений для тех, кому необходима языковая практика.
Плюсы:
- возможность скачивать понравившиеся видео;
- интуитивный интерфейс.
Минусы:
- нет возможности включить видео в режиме slow.
Genius
Теперь вы знаете, где можно не только смотреть любимые фильмы и сериалы, но и слушать песни. Мало того слушать, теперь еще и понимать, о чем поют! Даже профессионалам бывает сложно воспринять на слух некоторые обороты. Разработчики Genius расстарались: более 1,5 млн песен, известных и не очень. Приложение даже разъясняет вам сленг в комментариях.
Плюсы:
- действительно полезная и современная практика языка;
- можно одновременно смотреть видео и читать текст песни.
Минусы:
- надоедливая реклама в приложении;
- не очень продуманный интерфейс;
- некоторые видео заблокированы правообладателями.
Приложения для пополнения словарного запаса
Easy ten
Хорошим выбором будет приложение Easy Ten, если вы хотите постоянно пополнять свой словарный запас. Новый день – новые 10 слов. Через год пополните свой багаж уже на 3650 слов.
Плюсы:
- красивый и понятный интерфейс;
- большой словарь.
Минусы:
- просит доступ к социальным сетям, чтобы выяснить все-все ваши интересы. Настораживает.
Memrise
Фишка приложения в предлагаемой технике аудирования: вас обучают сами носителя языка. Там же вы можете потренироваться в произношении: записать свой аудио вариант и сравнить с native speaker. Приложение напомнит о себе, если вдруг вы забыли, что у вас урок.
Плюсы:
- более 3000 видео с носителями языка;
- есть режим офлайн;
- научный подход в занятиях.
Минусы:
- достаточно дорогая подписка.
Не грустите над учебниками и словарями, а наслаждайтесь новыми возможностями в изучении английского, везунчики!
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