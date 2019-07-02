Содержание: Приложения для уровня Beginner/Intermediate Приложения для уровня Intermediate/Advanced Приложения для пополнения словарного запаса

Сегодня под любой запрос потребителя компании параллельно своим офлайн услугам предлагают и онлайн обслуживание: банки, страховые компании, крупные бренды, аптеки и многие другие. Сервисы для изучения иностранных языков, в частности английского, не исключение.

Это удобно. Конечно, речь не идет о полном переходе образования в сеть, но как вариант отработки знаний, умений и навыков, как дополнение к «живому» обучению очень даже неплохой выбор.

Сегодня говорим о самых крутых мобильных приложениях для изучения английского языка. Для удобства приложения разделены на две группы: для начинающих-середнячков и более продвинутых.

Приложения для уровня Beginner/Intermediate

Duolingo

Приложение завоевало популярность по всему миру. Понятный и приятный интерфейс. Чем круче вы сдадите первичный тест на определение уровня, тем больше информации курса вам откроется.

Программа удобно разбита на темы: профессии, времена, учеба, поездки, мероприятия, числа, предлоги, люди, предметы и пр. Перед каждой темой также дается тест.

Установка приложения бесплатная. В вашем распоряжении целая неделя, чтобы понять, подходит вам Duo или нет. Далее 474,99 руб./год и welcome!

Плюсы приложения:

офлайн доступ к урокам;

удобно и понятно.

Минусы:

навязчивая реклама в бесплатной версии.

LinguaLeo

Leo можно считать самым популярным среди пользователей. Только ленивый о нем ничего не слышал. И это понятно: у него очень крутой дизайн и игровой формат. Вы выбираете тему и отрабатываете ее лексику как только возможно.

Тут у вас есть свой собственный лев, который питается фрикадельками. Их вы зарабатываете, проходя урок за уроком. Не дайте Лёве умереть с голоду – выучите английский язык.

Плюсы приложения:

фишка Leo – брейншторм: отличная тренировка для пополнения словарного запаса.

Минусы:

не отработан раздел «аудирование».

Английский за 7 уроков

Курс от преподавателя Елены Шипиловой, который позволит вам самостоятельно дойти до уровня Pre-Intermediate.Полная версия курса доступна в бесплатных приложениях iOS и Android..

Плюсы:

Видео-материалы с объяснениями уроков;

Упражнения к каждому уроку для закрепления материала;

Аудио-материалы к урокам и упражнениям;

Что еще важно, все материалы, кроме видео, доступны без подключения к Интернету.

Минусы:

Изучение языка только до уровня Pre-Intermediate.

ED Words

Приложение ED Words от онлайн-школы английского языка Englishdom - простое и понятное в использовании. Помогает запоминать новые слова и расширить английскую лексику. Подходит новичкам и пользователям с английским выше среднего. Есть геймификация - соревнуйся с друзьями, учи слова, получай очки и бонусы в виде премиум доступа к приложению.

Плюсы:

3 уровня сложности;

4 типа упражнений на запоминание слов;

350 готовых тематических наборов;

возможность создавать свой набор слов;

метод интервальных повторений;

контроль прогресса, геймификация.

Минусы:

приложение только для изучения слов (нет заданий на грамматику)

HelloTalk

Нежнятинка. Очень красиво оформлено. Основная направленность – общение с нативами и отработка навыков говорения и аудирования. Напоминает социальную сеть, чем многих и сбивает с толку. Однако, задумка очень интересная: вы заполняете анкету, ищете подходящих друзей и общаетесь с ними посредством видеосвязи или переписки.

Плюсы:

широчайший выбор собеседников;

практика в любое удобное время.

Минусы:

заточено исключительно на отработку речи и понимание языка.

Rosetta Stone

Одно из самых приятных глазу приложений – разработчики постарались на славу. Доступный, интуитивный интерфейс. Определяетесь, для чего вам нужен английский язык: путешествия, карьера, общение и т.д. Приложение разрабатывает для вас индивидуальную программу на базе вашего уровня. И вуаля: самоучитель по английскому у вас буквально в кармане.

Плюсы:

приложение оценивает и помогает исправлять произношение;

большое количество заданий в игровой форме;

идеальный вариант для новичков.

Минусы:

недостаточно материала на грамматику.

Приложения для уровня Intermediate/Advanced

Puzzle Movies

Приложение из серии «Выбор редакции». Полный восторг! Подойдет для тех, кто находится выше уровня Beginner. Шикарная библиотека фильмов и сериалов, возможность смотреть их с двойными субтитрами (английские и русские). Вы обозначаете свой уровень и какой английский хотите потренировать : американский, британский и т.д. Система выдает вам фильмы под ваши параметры с нужным акцентом актеров. Супер? – Супер.

Puzzle Movies Установка, просмотр первые 10 минут – бесплатные. Плюсы: приложение скрасит любое ожидание в очереди или полет в самолете;

возможность добавлять неизвестные слова в личный словарь;

коллекция фильмов постоянно пополняется;

вы можете даже Игру Престолов посмотреть в оригинале. Минусы: нет версии для App Store.

ABA English

Курс, который предлагает ABA, очень насыщенный и информативный. Возможно, причиной тому служит его направленность только на английский язык. Начало, как водится, с определения уровня. А далее вас ждет со вкусом оформленные темы и подобранная индивидуальная программа.

Плюсы:

коллекции фильмов на английском;

личный преподаватель – носитель языка.

Минусов нет.

TED

Крутое приложение с бонусом 2 в 1: тут вам и площадка для отработки навыков аудирования и несметное количество видео. Смотрите в оригинале или с субтитрами выступления лидеров различных областей, которые делятся своими новаторскими идеями. Психология, финансы, современные технологии – более 2000 выступлений для тех, кому необходима языковая практика.

Плюсы:

возможность скачивать понравившиеся видео;

интуитивный интерфейс.

Минусы:

нет возможности включить видео в режиме slow.

Genius

Теперь вы знаете, где можно не только смотреть любимые фильмы и сериалы, но и слушать песни. Мало того слушать, теперь еще и понимать, о чем поют! Даже профессионалам бывает сложно воспринять на слух некоторые обороты. Разработчики Genius расстарались: более 1,5 млн песен, известных и не очень. Приложение даже разъясняет вам сленг в комментариях.

Плюсы:

действительно полезная и современная практика языка;

можно одновременно смотреть видео и читать текст песни.

Минусы:

надоедливая реклама в приложении;

не очень продуманный интерфейс;

некоторые видео заблокированы правообладателями.

Приложения для пополнения словарного запаса

Easy ten

Хорошим выбором будет приложение Easy Ten, если вы хотите постоянно пополнять свой словарный запас. Новый день – новые 10 слов. Через год пополните свой багаж уже на 3650 слов.

Плюсы:

красивый и понятный интерфейс;

большой словарь.

Минусы:

просит доступ к социальным сетям, чтобы выяснить все-все ваши интересы. Настораживает.

Memrise

Фишка приложения в предлагаемой технике аудирования: вас обучают сами носителя языка. Там же вы можете потренироваться в произношении: записать свой аудио вариант и сравнить с native speaker. Приложение напомнит о себе, если вдруг вы забыли, что у вас урок.

Плюсы:

более 3000 видео с носителями языка;

есть режим офлайн;

научный подход в занятиях.

Минусы:

достаточно дорогая подписка.

Не грустите над учебниками и словарями, а наслаждайтесь новыми возможностями в изучении английского, везунчики!