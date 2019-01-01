Copyright © 2019 Study.ru Все права защищены.

На главную / Онлайн-курсы

Уроки английского языка онлайн

Предлагаем Вашему вниманию "скоростные" уроки онлайн по английскому языку. Вы можете начать обучение с любого уровня, с любой темы! Регистрация не требуется. Заниматься могут бесплатно все желающие с уровнем знаний Elementary и выше.

Выберите свой уровень

А1
Понимаете и воспроизводите речь и тексты на очень узкие повседневные темы
Elementary
35 уроков
6 часов
Понимаете и воспроизводите речь и тексты на очень узкие повседневные темы
А2
Свободно реагируете на все предсказуемые повседневные темы
Pre-Intermediate
61 уроков
10 часов
Свободно реагируете на все предсказуемые повседневные темы
B1
Cможете находиться в чужой стране и самостоятельно действовать в большинстве ситуаций
Intermediate
39 уроков
6 часов
Cможете находиться в чужой стране и самостоятельно действовать в большинстве ситуаций
B2
Владеете таким уровнем языка, который большинство людей использует в повседневной жизни
Upper-Intermediate
22 уроков
3 часа
Владеете таким уровнем языка, который большинство людей использует в повседневной жизни
или

Предложения от партнеров

-35 %
до 15 июля
Английский для начинающих
от 580 рублей
Подробнее
-35 %
до 15 июля
Английский для бизнеса
от 580 рублей
Подробнее
-35 %
до 15 июля
Разговорный курс английского
от 580 рублей
Подробнее
-35 %
до 15 июля
Подготовка к собеседованию
от 580 рублей
Подробнее
Начать учиться

Мы используем файлы cookie для обеспечения наилучшей работы и наиболее соответствующих объявлений. Используя этот сайт, вы принимаете использование файлов cookie.

Принять