Уроки английского языка онлайн
Предлагаем Вашему вниманию "скоростные" уроки онлайн по английскому языку. Вы можете начать обучение с любого уровня, с любой темы! Регистрация не требуется. Заниматься могут бесплатно все желающие с уровнем знаний Elementary и выше.
Выберите свой уровень
А1
Понимаете и воспроизводите речь и тексты на очень узкие повседневные темы
35 уроков
6 часов
Понимаете и воспроизводите речь и тексты на очень узкие повседневные темы
А2
Свободно реагируете на все предсказуемые повседневные темы
61 уроков
10 часов
Свободно реагируете на все предсказуемые повседневные темы
B1
Cможете находиться в чужой стране и самостоятельно действовать в большинстве ситуаций
39 уроков
6 часов
Cможете находиться в чужой стране и самостоятельно действовать в большинстве ситуаций
B2
Владеете таким уровнем языка, который большинство людей использует в повседневной жизни
22 уроков
3 часа
Владеете таким уровнем языка, который большинство людей использует в повседневной жизни
или
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