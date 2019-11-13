Содержание: ТОП-10 школ с онлайн курсами английского языка Сравнение всех школ в 1 таблице Цены на курсы английского языка онлайн

Бесконечное количество слов уже было сказано на тему нужности и актуальности английского языка. Мы не будем повторяться. Сегодня – об изучении языка в сети и о топ лучших онлайн школах.

Интернет сейчас – мощный инструмент для бизнеса и самообразования. Смело можно утверждать, что он вытесняет с рынка (а где-то уже и вытеснил) многие оффлайн услуги и товары.

Это происходит и с курсами английского языка. Онлайн обучение предоставляет широчайшие возможности. Мы не нашли ни один минус, сплошные плюсы:

удобное для студента время;

занятия дома в комфортной обстановке;

индивидуальный подход;

возможность выбрать учителя;

ниже цена в сравнении с офлайн курсами;

множество программ для достижения конкретной цели.

Конечно, такой формат обучения нисколько не умаляет классического образования. Оно всегда было, есть и будет. Как говорится – каждому свое.

ТОП онлайн школ английского языка

Знаем, как сложно сегодня выбрать качественную услугу. Что касается онлайн школы английского, рекомендуем руководствоваться следующими критериями:

предлагаемые программы;

методы обучения;

преподавательский состав (носители языка или нет);

продолжительность курса и урока;

стоимость занятий и акции;

возможность получить бесплатное пробное занятие;

можно ли перенести урок или вернуть деньги за неиспользованные услуги.

Итак, вашему вниманию топ онлайн курсов английского языка. Знакомьтесь, изучайте и выбирайте, какой больше по душе (и по карману).

1. Курсы английского языка онлайн в Englex Пробное занятие Бесплатные разговорные клубы На сайт школы Очередной лидер среди лидеров. Уж не знаем, как вы будете выбирать из такой крутой подборки. Englex ориентирован только на персональное обучение. Сильные преподаватели – сильная сторона этой онлайн школы. Более 250 русскоязычных и носителей языка, посвятивших свою жизнь изучению и преподаванию английского. Действует промокод на бонусные занятия. Очень большой выбор программ: общий разговорный курс;

английский для школьников, бизнесменов и путешественников;

экспресс-курсы, в том числе для быстрой подготовки к важному событию (собеседование);

подготовка к экзаменам;

постановка произношения;

практическая грамматика;

английский для специалистов IT области. Обучение проходит на собственной платформе и посредством Skype. В любое удобное время с интенсивностью 2-3 занятия в неделю. Бесплатно вы получите: пробное занятие;

участие в разговорных клубах;

материалы для обучения;

перенос занятий. Доступен возврат средств за вычетом 10% от суммы (фактически понесенные расходы). Акции и скидки:

2. Онлайн школа английского Skyeng Первый урок бесплатно 24 часа в сутки — идут занятия в школе На сайт школы Языковая онлайн школа, которую основали молодые и целеустремленные ребята, с невероятно бешеной скоростью стала очень востребованной. SkyEng – это: более 8000 преподавателей (русскоговорящие и носители языка);

около 100 тыс. учеников;

почти 8 млн. уроков, проведенных со дня основания;

британская учебная программа;

только индивидуальные занятия;

500 собеседований еженедельно, чтобы отобрать 10 лучших преподавателей. Впечатляет размах, правда? Здесь каждый, кто жаждет новых и свежих знаний, найдет подходящую программу: подготовка к международным экзаменам и ЕГЭ;

английский для детей разных возрастов;

английский для начинающих и продвинутых;

для бизнеса и туризма;

общие курсы языка. Школа владеет собственной современной платформой. Занятия проводятся на ней и по Skype. Для учеников была создана целая экосистема: несколько приложений для телефона, которые синхронизируются с платформой, расширения для браузера (перевод любимых песен, например), умные субтитры, вебинары, youtube канал. Здесь преподаватель не тратит время на проверку домашнего задания: большую часть урока вы просто общаетесь на английском. Школа предоставляет скидки на корпоративное обучение и на покупку большого количества занятий. Также для вас бесплатно: замена преподавателя;

перенос или отмена занятия (при условии заблаговременного уведомления);

рекомендации на первом занятии.

3. Онлайн-школа ProfiEng Занятия 24 часа в сутки 5 уроков бесплатно На сайт школы Онлайн-школа ProfiEng предлагает изучение английского по методике из Великобритании. Отличительной ее чертой является то, что 80% времени на уроке разговор ведется на английском языке. Благодаря этому студенты добиваются поставленных целей в изучении английского в максимально короткие сроки, тем самым экономя время и деньги. Почему еще студенты выбирают школу ProfiEng: звездный преподавательский состав. Все преподаватели школы имеют многолетний опыт работы (в том числе в ведущих ВУЗах Великобритании, Южной Кореи, Китая) и сертификаты Cambridge University, информативный, но не скучный формат занятий. Об этом неоднократно говорят студенты школы в своих отзывах, это касается как детских, так и взрослых курсов, тест-драйв школы из 5 уроков. При покупке пакета занятий вам дадут 5 уроков бесплатно и вернут деньги, если не понравится методика школы, собственная онлайн-платформа. Занятия проходят на удобной и актуальной онлайн-платформе школы, а результаты и прогресс от занятий сохраняются в личном кабинете студента гарантия результата. В ProfiEng гарантируют, что уже через 2 недели вы заговорите на английском, а через 2 месяца сможете сдать по нему свой первый экзамен. В школе есть как курсы для взрослых, так и для детей. Занятия проходят 1 на 1 с преподавателем, 2-4 раза в неделю, в любое удобное для вас время (даже в 6 часов утра).Для того, чтобы начать учиться, записывайтесь на бесплатный пробный урок, на котором вас ждут выполнение 15 упражнений, 2 видеозвонка с ментором и преподавателем и 100% знакомство со школой.

4. Онлайн-курсы английского в Yes online Бесплатное пробное занятие Деятельность лицензирована На сайт школы Разнообразие форм обучения, высокая вовлеченность педагогов и студентов, возможность корректировать расписание без дополнительных затрат, лицензия на образовательную деятельность и лёгкие тарифы – это главные аргументы за обучение в школе Yes online. Начать изучение английского с нуля или прокачать разговорную речь, подтянуть грамматику или подготовиться к экзамену, помочь с домашними заданиями и усвоить школьную программу - эти и другие задачи десятки тысяч учеников успешно решают в школе иностранных языков Yes. Все занятия проходят в интерактивной форме по Skype или в Zoom. Всего в Yes online 8 программ изучения английского, и можно выбрать одну из 3 форм обучения: индивидуально (с 5 лет). Можно переносить уроки и замораживать абонемент, выбирать личный темп в изучении, делать акценты на особенно важные для себя аспекты, то есть программа полностью адаптируется под студента, в паре (с 6 лет). Такая форма популярна в Yes online за счет возможности погружения в языковую среду и легкого тарифа (420 руб./урок), особенно среди детей и подростков. Школа подбирает пары по уровню знания языка, возрасту учеников и по удобному графику обучения. В такой форме, как правило, занимаются 1-2 раза в неделю. Если студенты сразу обращаются в паре, то и такие занятия можно переносить при необходимости, ведь договориться нужно будет со своим другом-напарником, в мини-группе, 3-5 человек (с 7 лет). Как и в парной форме, обучение в мини-группе привлекает студентов доступностью и общением с другими студентами. Обучение в группах актуально для школьников и сотрудников одной компании (корпоративный английский). Стандартное обучение в группе - 2 раза в неделю по 60 минут. Консультанты школы на связи каждый день (за исключением некоторых праздничных дней) с 7:00 до 21:00 мск. Записаться на бесплатное пробное занятие можно телефону 8 800 505 65 82, в WhatsApp +79122602900 или в любое время на сайте.

5. Сеть центров английского языка CHICAGA CHICAGA – одна из самых популярных школ английского языка в Санкт-Петербурге. Обучение проходит в 8 филиалах, а также онлайн. Преимущества CHICAGA: Проверенная Оксфордская коммуникативная методика + методика emotioNess для увлекательного изучения английского. А благодаря курсу Power-Intensive/160 обучение проходит еще быстрее.

Высококлассные активные преподаватели

Гарантия результата: вы сдадите финальный тест с первого раза, посетив более 80 % занятий. Если не сдали, повторяете курс бесплатно. Это прописано в договоре.

Небольшие группы от 2 до 6 человек. Причем новые группы запускаются сразу при наборе 2 человек (это не влияет на стоимость обучения).

3 бесплатных пробных занятия в группе (или одно индивидуальное). Сейчас занятия проходят с 9 утра до 22:00 в Zoom в мини-группах или индивидуально, а чуть позже будут проводиться на специально разработанной для этого онлайн-платформе. Для ненормированного графика отлично подойдут комбинированные занятия (в группе + индивидуально с возможностью переноса). Онлайн-курсы CHICAGA с нуля до продвинутого уровня: общий/базовый английский для взрослых, подростков и детей с 6 лет

подготовка к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ, IELTS и TOEFL

корпоративный английский

курсы разговорного английского, для путешествий

английский с носителями языка

интенсивные курсы

специализированные курсы: бизнес-английский, для программистов и специалистов из других отраслей, для студентов

курсы английского для путешественников, для студентов CHICAGA регулярно разыгрывает среди своих студентов автомобили, поездки за границу, электроскутеры, сертификаты на обучение, фирменные толстовки, шопперы и другие призы. Записаться на бесплатное тестирование и 3 пробных занятия можно на сайте школы.

6. Школа английского языка American Club of Education (Online) Первый урок бесплатно Бесплатная заморозка и отмена занятий На сайт школы Школа ACE – достойный выбор для любого, кто поставил цель выучить английский или подтянуть уже имеющиеся знания. Более 20 лет опыта работы.

Сертифицированные преподаватели – TESOL, CELTA, DELTA.

Эффективное использование 2-х самых результативных методик.

Более 70% – студенты, пришедшие по рекомендации. American Club of Education работает с разными категориями студентов вне зависимости от уровня языка и возраста. Школьники – подготовка к ЕГЭ. Взрослые: общий курс английского;

интенсивы и супер интенсивы;

разговорный и деловой английский;

подготовка к международным экзаменам;

курс для новичков;

курс с носителем языка. Заниматься можно в группе, индивидуально или онлайн в Skype. Доступен бесплатный пробный урок и «заморозка» занятий на случай, если вам приходится пропускать.

7. Курсы английского онлайн в 7Mango 7Mango – центр разговорной практики, где все занятия английским языком проходят с носителями языка. Здесь это – преподаватели с Филиппин. Необычный выбор, но оправданный: Филиппины – 3-я по численности населения англоговорящая страна, и более 90% населения здесь говорят на английском языке. Направления школы: общий курс разговорного английского (для школьников и взрослых)

бизнес-английский

специальный курс (для IT, HR специалистов и др.)

корпоративный английский

подготовка к экзаменам IELTS,TOEFL Продолжительность занятий – 25 или 50 мин. Но не стоит пугаться, что вы ничего не успеете: урок проходит увлекательно и результативно. Если вы заболели или по какой-то другой причине пропускаете урок, важно предупредить об этом преподавателя за 2 часа до начала, – занятие можно будет отработать. Для корпоративных клиентов или при покупке большого количества занятий предоставляются скидки. Важно: так как все занятия проводятся носителями языка, ваш уровень английского должен быть не ниже Elementary.

8. Онлайн-школа английского языка Skyford Онлайн-школа Скайфорд – это лучший выбор для тех, кто хочет свободно владеть английским языком. Эффективность и высокое качество обучения подтверждают положительные отзывы от довольных студентов. Преимущества Skyford: с 1999 года на рынке образования;

дистанционное обучение 1 на 1 (по Skype, WhatsApp, Zoom);

уроки для детей и взрослых, с любого уровня;

преподаватели школы – профессионалы с высшим педагогическим образованием;

1 урок = 60 минут;

цены от 570 рублей и оплата от 1 урока;

любой курс адаптируется под цели студента;

используются учебные материалы издательств Oxford, Cambridge, Longman, McMillan,Pearson, Relod, Langescheidt;

бесплатные материалы, перенос и «заморозка» занятий;

есть курсы по немецкому, испанскому, французскому, португальскому, итальянскому, румынскому, китайскому, русскому для иностранцев;

по окончании обучения выдается сертификат. Программы на любой вкус: общий курс, разговорный курс, бизнес-курс, курсы для туристов, американский английский, подготовка к переезду за границу, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, IELTS, TOEFL, TOEIC, CAE, PET, FCE, KET, корпоративные курсы (в т.ч. в группе до 4 человек), профессиональный язык (для специалистов), уроки с носителями языка из Великобритании и США, помощь с домашним заданием. Записывайтесь на первый бесплатный урок (30 минут) с русскоязычным преподавателем на сайте skyford.ru !

9. Курсы английского от London Express Online London Express Online – это онлайн-школа английского языка для взрослых и детей от 9 лет. Методология школы опирается на собственный более чем 12-летний опыт работы в offline-обучении, ведь это проект федеральной сети школ London Express. Все преподаватели школы имеют высшее профильное образование, а уровень знаний подтверждается сертификатами CAE, CPE, TKT, CELTA. А сама школа имеет гос.лицензию на образовательную деятельность. Особенности обучения в London Express Online: собственная IT-платформа с удобным расписанием и личным кабинетом;

рассрочка на обучение от школы;

возможность оплаты обучения детей материнским капиталом;

партнерство с популярными банками – студенты получают кэшбек за знания;

сильный преподавательский состав, в т.ч. носители языка;

партнерство с ведущими Британскими издательствами;

многолетний опыт обучения английскому языку, более 11 000 выпускников сети;

клиентский сервис – со студентами всегда на связи менеджеры и методисты;

бесплатные разговорные клубы для студентов;

есть разные форматы обучения: индивидуально и в группе. Самые популярные курсы в школе: Общий английский для взрослых и детей;

Деловой английский;

Обучение грамматике;

Разговорный английский

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Вводный урок – бесплатный. На нем определят уровень владения английским языком, покажут, как проходят занятия и дадут рекомендации по курсу и формату обучения. А при оплате любого пакета обучения в день пробного урока – школа дарит еще два занятия в виде бонуса. Записаться на курсы английского в London Express Online можно по ссылке. Стоимость обучения: от 370₽ / урок с русскоязычным преподавателем и от 725₽ с носителем. Есть возможность оплаты обучения в рассрочку от самой школы или оплаты с кэшбеком от многих банков. Также вы можете приобрести подарочный сертификат на любое количество уроков.

10. Курсы английского в Best English Academy Одна из лучших языковых школ Санкт-Петербурга также перешла на формат онлайн обучения, так востребованного и популярного сегодня. Чем примечательна именно Best English Academy? все занятия проводят высококлассные преподаватели – выпускники ведущих лингвистических вузов страны;

занятия с комфортом в мини группах до 6-ти человек или индивидуально;

удобная и современная платформа для обучения – Zoom (или в Skype);

все обучающие материалы уже входят в стоимость курса. Онлайн курсы, которые предлагает Best English Academy: разговорный курс – для тех, кто желает максимально быстро освоить язык или подкрепить уже имеющиеся знания современного английского языка (на уроках используются интересные материалы в виде газет, фильмов, сериалов и пр.);

– для тех, кто желает максимально быстро освоить язык или подкрепить уже имеющиеся знания современного английского языка (на уроках используются интересные материалы в виде газет, фильмов, сериалов и пр.); предэкзаменационная подготовка – IELTS, TOEFL, ЕГЭ и ОГЭ (качественная и результативная подготовка за 3 месяца );

– IELTS, TOEFL, ЕГЭ и ОГЭ (качественная и результативная подготовка ); индивидуальное обучение – тщательная отработка всех аспектов языка (аудирование, грамматика, лексика, произношение, чтение, говорение) для любых целей (работа, путешествия, саморазвитие и пр.) Кстати, программа каждого курса построена по коммуникативной методике, где, как известно, использование родного языка сведено к минимуму. Да, это непросто, но это – действенно.

Сравнение всех школ в одной таблице

Какую бы онлайн школу вы ни выбрали, 100% останетесь довольны. Потому что – это современно, результативно и не крадет ваше время. Не старайтесь экономить на образовании, ведь цена успеха намного ниже цены неудачи.

**– при графике занятий 2 раза в неделю

*** – для групповых занятий

Цены на онлайн курсы английского языка

В таблице ниже отражена стоимость курсов английского языка (от минимальной до максимальной цены) в зависимости от периода обучения.

Период Минимальная цена Средняя цена Максимальная цена Академический час 250 руб. 430 руб. 790 руб. Месяц 7040 руб. 9000 руб. 15800 руб. Курс 18960 руб. 37920 руб. 82800 руб.

Часто задаваемые вопросы Можно ли заниматься английским онлайн с мобильного телефона? Безусловно! Большинство онлайн-школ проводят курсы с помощью интерактивных платформ, а также в Zoom и Skype. Занимайтесь с любых устройств: компьютера, ноутбука, планшета, смартфона. Некоторые школы предлагают также специальные онлайн-тренажеры, которые также подходят для мобильных телефонов. Сколько стоит онлайн-обучение английскому? Цена каждого курса указана в таблице после рейтинга. Мы подобрали школы, которые предлагают обучение по доступной цене. Что лучше: онлайн-курсы или очное образование? Единого ответа нет, все зависит от того, какой формат больше нравится вам. Однако у онлайн-обучения есть несколько важных преимуществ: Заниматься можно из любой точки мира. Постоянное пополнение словарного запаса благодаря доступу к образовательным материалам и учебникам. Вы самостоятельно составляете расписание и занимаетесь, когда вам удобно. Стоимость многих онлайн-курсов меньше, чем прохождение очного обучения. Возможность заниматься с носителями языка из англоязычных стран и учиться по авторским методикам лучших преподавателей мира. Это лишь немногие преимущества учебы онлайн. Сегодня это наиболее востребованный формат. Посоветуйте онлайн-школу для преподавателей английского В нашем рейтинге лучших онлайн-школ есть образовательные платформы, которые предлагают обучение для преподавателей. Рекомендуем обратить внимание на этот перечень: обратившись в любую из этих школ, вы улучшите свой уровень и сможете стать более востребованным преподавателем.