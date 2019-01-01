Пользовательское соглашение
Настоящее Пользовательское Соглашение (Далее Соглашение) регулирует отношения между ООО "Группа Плюс" (далее Study.ru или Администрация) с одной стороны и пользователем сайта с другой. Сайт Study.ru не является средством массовой информации.
Используя сайт, Вы соглашаетесь с условиями данного соглашения.
Если Вы не согласны с условиями данного соглашения, не используйте сайт Study.ru!
Предмет соглашения
Администрация предоставляет пользователю право на размещение на сайте следующей информации:
- Текстовой информации
- Видеоматериалов
- Фотоматериалов
- Ссылок на материалы, размещенные на других сайтах
Права и обязанности сторон
Пользователь имеет право:
- осуществлять поиск информации на сайте
- получать информацию на сайте
- создавать информацию для сайта
- комментировать контент, выложенный на сайте
- копировать информацию на другие сайты с указанием источника
- копировать информацию на другие сайты с разрешения Администрации сайта
- использовать информацию сайта в личных некоммерческих целях
Администрация имеет право:
- по своему усмотрению и необходимости создавать, изменять, отменять правила
- ограничивать доступ к любой информации на сайте
- создавать, изменять, удалять информацию
- удалять учетные записи
- отказывать в регистрации без объяснения причин
Пользователь обязуется:
- обеспечить достоверность предоставляемой информации
- не распространять информацию, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность
- не нарушать работоспособность сайта
- не создавать несколько учётных записей на Сайте, если фактически они принадлежат одному и тому же лицу
- не совершать действия, направленные на введение других Пользователей в заблуждение
- не регистрировать учетную запись от имени или вместо другого лица за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ
- не размещать материалы рекламного, эротического, порнографического или оскорбительного характера, а также иную информацию, размещение которой запрещено или противоречит нормам действующего законодательства РФ
- не использовать скрипты (программы) для автоматизированного сбора информации и/или взаимодействия с Сайтом и его Сервисами
Администрация обязуется:
- поддерживать работоспособность сайта за исключением случаев, когда это невозможно по независящим от Администрации причинам.
- осуществлять разностороннюю защиту учетной записи Пользователя
- защищать информацию, распространение которой ограничено или запрещено законами путем вынесения предупреждения либо удалением учетной записи пользователя, нарушившего правила
- предоставить всю доступную информацию о Пользователе уполномоченным на то органам государственной власти в случаях, установленных законом
Ответственность сторон
- пользователь лично несет полную ответственность за распространяемую им информацию
- администрация не несет никакой ответственности за достоверность информации, скопированной из других источников
- администрация не несёт ответственность за несовпадение ожидаемых Пользователем и реально полученных услуг
- администрация не несет никакой ответственности за услуги, предоставляемые третьими лицами
- в случае возникновения форс-мажорной ситуации (боевые действия, чрезвычайное положение, стихийное бедствие и т. д.) Администрация не гарантирует сохранность информации, размещённой Пользователем, а также бесперебойную работу информационного ресурса
Условия действия Соглашения
Данное Соглашение вступает в силу при любом использовании данного сайта.
Соглашение перестает действовать при появлении его новой версии.
Администрация оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять данное соглашение по своему усмотрению.
Администрация не оповещает пользователей об изменении в Соглашении.