Советы
Лайфхаки и советы, которые облегчат вам изучение английского
33 минут
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Разговорные онлайн-клубы по английскому языку
Подборка из 10 лучших разговорных клубов, от топовых онлайн школ английского языка.
22 минут
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Занятия для детей Online - Лучшие развивающие платформы и курсы
Онлайн-платформы и курсы для детей от 3 до 17 лет. РАзвитие таких навыков у ребенка как: логика, память, внимание, мышление, рисование, фантазия и т.д.
49 минут
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ТОП-10 платформ дистанционного обучения для школьников
Обзор 10 лучших платформ для онлайн обучения школьников с 1-го по 11 класс. Рейтинг школ по дистанционному обучению от STUDY.ru [UPD: 2020]
44 минут
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Лучшие школы английского языка в Екатеринбурге
Лучшие школы английского языка в Екатеринбурге по версии Study.ru. На что ориентироваться: рейтинг, стоимость, отзывы или близость к дому? Как найти лучшие курсы?
21 минут
1695
Лучшие школы английского языка в Минске
Лучшие школы английского языка в Минске по версии Study.ru. На что ориентироваться: рейтинг, стоимость, отзывы или близость к дому? Как найти лучшие курсы?
20 минут
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Лучшие школы английского языка в Челябинске
Мы составили для вас еще один рейтинг лучших школ английского на этот раз в сердце Урала – Челябинске.
17 минут
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Лучшие курсы подготовки к IELTS в Санкт-Петербурге
Мы рассмотрели разные курсы IELTS в Санкт-Петербурге и выбрали лучшие, ориентируясь на разнообразие программ, длительность и стоимость обучения, преподавательский состав.
15 минут
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ТОП-5 школ английского языка в Уфе
Мы выбрали лучшие курсы английского языка в Уфе с учетом всех этих пунктов и составили рейтинг из 5 школ. В статье дана краткая информация о каждой и приведена сравнительная таблица.
23 минут
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Образование за рубежом: куда и как отправиться
Учеба за рубежом – невероятная возможность окунуться в очарование и культуру новой страны. И этой возможностью надо воспользоваться! Хотя бы по следующим причинам.
15 минут
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Лучшие интенсивные курсы английского в Санкт-Петербурге
Выбираем лучшие интенсивные курсы английского языка в Санкт-Петербурге. В статье вы найдете топ 5 предложений с примерными ценами и сравнительную таблицу языковых школ.
36 минут
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Лучшие курсы бизнес-английского в Москве
В статье вы найдете информацию о школах, предлагающих курсы бизнес-английского языка в Москве. В рейтинг вошли 5 лучших языковых центров делового английского.
43 минут
1683
Курсы подготовки к IELTS в Москве
Обзор курсов подготовки к IELTS в Москве. Мы собрали и сравнили курсы от различных школ по важнейшим параметрам. Выбирайте и сдавайте на максимум.
29 минут
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Лучшие курсы английского языка в Москве для начинающих
Мы подготовили рейтинг языковых центров в Москве, которые подходят для начинающих.
15 минут
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Рейтинг лучших онлайн курсов английского языка
Мы рассмотрели онлайн курсы английского и составили подборку лучших вариантов.
43 минут
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Заговорите на английском! ТОП-10 разговорных курсов онлайн
Лучшие разговорные курсы английского в Москве: для тех, кому необходимо больше разговорной практики, больше беглости и уверенности в речи, для обогащения лексикона.
22 минут
1877
ТОП-5 онлайн школ английского языка для детей
Ищете альтернативу полноценным курсам английского языка для ребенка? Нет возможности, времени или родительских сил посещать дополн...
26 минут
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Лучшие школы английского языка в Новосибирске
Подберите лучшие курсы английского языка в Новосибирске
32 минут
2370
Лучшие корпоративные курсы английского языка в Москве
Подберите лучшие курсы корпоративного английского языка! Начните более успешно вести бизнес с иностранными партнерами.
46 минут
3486
ТОП-9 Школ английского языка в Нижнем Новгороде
В статье собраны школы английского языка в Нижнем новгороде. Чтобы помочь с выбором наиболее подходящего варианта, мы составили дл...
32 минут
1958
Интенсивные курсы английского языка в Москве
В статье собраны лучшие интенсивные курсы Москвы для тех, кому в кратчайшие сроки необходимо поднять уровень английского, увеличит...
23 минут
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ТОП-10 Весенних языковых лагерей 2020
Мы отобрали для вас лучшие варианты языковых лагерей на весенние каникулы 2020 г. Поехали!
50 минут
8609
ТОП-10 школ английского языка в Санкт-Петербурге
Мы постарались отобрать лучшие курсы для взрослых, чтобы сэкономить ваше время в поисках подходящей школы изучения английского языка.
27 минут
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Разговорные клубы английского языка в Москве
Слышали про разговорные клубы английского языка? Кто ответил «да» и согласен с тем, что пользы от них не меньше, чем от общепринятых курсов – отлично.
11 минут
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Игры для изучения английского языка
Весело изучать иностранный язык возможно - просто нужно использовать игры для изучения английского делать это в процессе игры.
52 минут
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ТОП-10 школ английского языка
Обзор ТОП-10 школ английского языка в Москве (и Online) по версии Study.ru. На что ориентироваться: рейтинг, стоимость, отзывы или близость к дому? Как найти лучшие курсы?
9 минут
1539
Английский язык по Скайпу
Как выбрать лучшего онлайн репетитора английского языка для уроков по Скайп. ТОП-10 лучших репетиторов от Study.ru. Можете воспользоваться нашим рейтингом.
36 минут
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Языковые лагеря за границей для детей и подростков
Сегодня мы расскажем вам о лучших языковых лагерях за рубежом для детей и подростков, а вы – примите решение, какой больше подходит вашей юному англичанину.
16 минут
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Как выучить английский с нуля ребенку
С чего начать изучение английского языка ребенку? Методики и стратегии обучения отличаются в зависимости от возраста.
9 минут
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9 способов сказать “пожалуйста” на английском языке
Использование слова “пожалуйста” в английском языке не ограничивается простым “sure” или “anytime”. Этот язык разнообразен и поэто...
7 минут
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Как празднуют новый год в США
Новый год в Америке — очень важный и любимый всеми праздник. Его отмечают пышно и с размахом, в отличие от Рождества, которое проводят дома, в кругу родных и близких.
28 минут
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ТОП-10 Языковых зимних лагерей 2020
ТОП-10 зимних английских лагерей. Отправьте ребенка в зимний языковой лагерь! В статье мы расскажем, что лагерь зимой может быть не менее увлекательным, чем летом.
9 минут
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10 способов сказать “спасибо” на английском языке
В этой статье мы представим другие способы выражения благодарности, чтобы ваша речь была более разнообразна. Рассмотрим их на примерах из фильмов, книг и из бытового общения.
6 минут
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Приглашение на новый год на английском языке
Если вы хотите пригласить иностранных друзей на празднование нового года вместе с вами, нужно правильно написать приглашение на английском языке.
9 минут
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Где читать и слушать новости на английском языке
Список сайтов, где читать и смотреть новости на английском языке. Сервисы, о которых вы не знали, но которые помогут вам изучать новости на неродном языке.
8 минут
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Сайты для общения с иностранцами
Если у вас нет друзей или родственников – native speakers, если до настоящего момента вы понимали важность разговорной практики, но даже не представляли, где это можно сделать.
9 минут
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Лучшие рождественские и новогодние фильмы на английском языке
Рождество и Новый год уже совсем скоро, поэтому самое время засесть с чашечкой чая за просмотр праздничных фильмов, чтобы лучше пр...
1 час
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Изучение английского для детей - ТОП 15 сайтов и онлайн школ
Подборка из 15 онлайн школ и сайтов для изучения английского языка детям с 2 до 17 лет.
23 минут
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С чего начать учить английский язык
Руководство для новичка: с чего начать учить английский язык. Что читать, как учить грамматику, как сделать так, чтобы носители понимали, а остальные завидовали блестящим знаниям.
27 минут
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5 приложений для общения с иностранцами
Мы выбрали лучшие приложения, которые помогут в поиске собеседника для практики английского. Программы доступны и для андроида, и для айфона.
56 минут
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ТОП-10 онлайн школ английского языка
Проведи карантин с пользой! Весенний ТОП-10 онлайн школ английского языка. Школы делают безумные скидки на время карантина!
9 минут
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Лучший англо-русский онлайн переводчик
Английский словарь 2019 книга учить онлайн Что? Это половина онлайн-переводчиков так работает. Мы негодуем, решили собрать, наконе...
9 минут
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Как составить резюме на английском языке
Резюме – это визитная карточка потенциального работника со сведениями о трудовом стаже, образовании, навыках. Для описания этого в...
17 минут
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Выучи язык ничего не делая: аудиокниги на английском языке
Всем нам лень сидеть и зубрить грамматику. Есть способ стать круче и выучить иностранный язык без нервов и курсов: слушать аудиокниги на английском.
9 минут
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Адаптированные книги на английском языке
Адаптированная английская литература: какую книгу выбрать, чтобы не только понять, о чем пишут, но и получить удовольствие от чтения. Рекомендации каждому уровню владения языком
10 минут
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Сериалы для изучения английского языка
Пользуйтесь всеми методами улучшения своих знаний: изучайте английский при помощи сериалов с субтитрами и без. В статье о топ-5 сериалов: почему именно они и где их можно найти
15 минут
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IELTS или TOEFL: какой экзамен выбрать?
IELTS или TOEFL: какой экзамен выбрать, на что обращать пристальное внимание, сколько это стоит, где принимают сертификаты и другие важные моменты, которые необходимо знать.
7 минут
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Мультфильмы для изучения английского языка
Просмотр мультфильмов на английском – один из самых увлекательных и действенных способов изучать язык. Наши рекомендации в статье: что выбрать для своего ребенка, а что – для себя
17 минут
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Подкасты для изучения английского языка
Подкасты, как еще один действенный способ разнообразить свое обучение и усовершенствовать английский: где слушать, как слушать, что слушать; подкасты для новичков и более продвинутых
5 минут
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Поиск работы: как английский язык помогает получить более выгодные условия
Английский язык уже давно принято считать интернациональным языком, на нем говорит весь мир, и в наше время без него трудно обойтись.
6 минут
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Популярные методы обучения английскому языку
Как быстро выучить английский язык? Какую методику лучше всего использовать начинающим? Обязательно ли заниматься с преподавателем? Сегодня мы дадим ответы на все эти вопросы
19 минут
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Как быстро выучить английские слова
У меня память, как у рыбки: никак не получается запоминать английские слова! Каким образом вообще можно выучить столько новых сло...
8 минут
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Лучшие учебники по деловому английскому
Английский язык в современном мире - неотъемлемая составляющая успешной карьеры. Работа в любой международной компании сопровождае...
9 минут
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Сколько английских слов нужно знать
Так ли важно с точностью знать, сколько слов английского языка в вашем словарном запасе? На чем стоит сфокусироваться, чтобы с каждым новым уровнем чувствовать себя все более уверенно.
6 минут
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Как выучить текст на английском языке
Мало кто испытывает восторг, услышав слова преподавателя по английскому языку: «Learn the topic “Westminster Abbey” for tomorrow. ...
41 минут
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ТОП 10 приложений для изучения английского языка (Android & iOS)
Учите английский с легкостью и удовольствием: устанавливайте самые топовые мобильные приложения, доступные в App Store и Play Market, повышайте свой уровень, где бы вы ни находились.
11 минут
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План изучения английского языка
Прежде чем приступить к изучению иностранного языка, следует составить план занятий. Важно подойти к процессу основательно: четкая...
6 минут
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Мотивация для изучения английского языка
Всем известный факт: английский язык сегодня – самый распространенный язык. Он является родным более чем для 400 млн человек и офи...
5 минут
1575
Как не стоит учить английский
Сейчас каждый так и норовит дать совет, как правильно учить английский язык. Вы задумывались о том, как точно НЕ СТОИТ этого делат...
7 минут
1481
Азы английской грамматики. Как держать знания в тонусе?
В первой статье мы говорили о том, с чего начать изучение грамматики. Во второй части вы узнаете, как отработать уже полученные на...
8 минут
1843
Собеседование на английском языке при устройстве на работу
Собеседование при устройстве на работу в зарубежной компании, как правило, имеет много общего с собеседованиями, проводимыми росси...
5 минут
1550
Приближаемся к оригиналу. Или как сделать свою речь "более английской"
Вы изучаете английский и уже можете достаточно свободно изъясняться на изучаемом языке. Конечно, вам хотелось бы говорить так, как...
6 минут
4344
TOEFL, IELTS, GMAT, FCE, CAE — что это?
Наверное каждый из нас хоть раз в жизни, но задумывался о том, чтобы уехать жить за рубеж. Но для этого необходимо знать иностранн...
6 минут
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Написание эссе
Собираетесь писать эссе по учебному курсу в школе или университете, возможно, для участия в конкурсе или для публикации в СМИ? Вря...
10 минут
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ОБЩАЕМСЯ С НОВЫМИ ЛЮДЬМИ
А вы помните свой первый урок английского языка в новой группе или классе? И как вас учили представлять себя? Скорее всего, это бы...
15 минут
4366
Writing: учимся писать деловые письма и не только
Деловая и личная переписка - это неотъемлемая часть человеческого общения. Вопрос написания писем всегда был и будет актуальным. П...
7 минут
2152
TOEFL iBT: ответы на самые распространённые вопросы об экзамене
Возможно, вы уже слышали о системе международных экзаменов по английскому языку, сдавали их когда-то или готовитесь к сдаче прямо ...
6 минут
1947
Как легко и быстро выучить английские времена
Времена - это фундамент английского. Можно обладать богатым словарным запасом, но какой в этом толк, если не знаешь, как составить...
5 минут
1756
Топики по английскому языку: сочинять или заучивать?
Сегодня поговорим о том, насколько полезны топики по английскому языку: их начинают учить в школе, продолжают в институте, и на ра...
11 минут
1336
10 советов поступающим в Оксбридж от Британского Совета
Оксбридж – сокращенное название двух самых известных университетов Великобритании: Оксфорда и Кембриджа. Процесс поступления в эти...
9 минут
1842
ЗАЧЕМ НУЖНА МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ? ИЛИ КАК «ВЫЖИТЬ» ЗА ГРАНИЦЕЙ?
Изучающие английский язык обычно делают акцент на знании грамматики. Совершенно верно, речь, в которой присутствуют грамматические...
11 минут
6616
Пополнение словарного запаса по английскому языку
Некоторые изучающие английский язык жалуются, что недовольны своим словарным запасом. К тому же, они признают, что плохо запоминаю...
10 минут
2387
Говорите по-английски бегло!
Проблема беглости речи волнует многих изучающих иностранные языки. Предположим, вам предстоит поездка за рубеж (в статье мы будем ...
9 минут
1849
ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ ТЕМ, КТО ИЗУЧАЕТ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Список советов составлен экспертами (методистами, преподавателями) из разных стран мира.
5 минут
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Как преодолеть языковой барьер и начать говорить
Сегодня мы коснемся такой насущной проблемы, как разговорная речь на чужом языке. Это является конечной целью любого, кто решился ...
9 минут
2597
Вся правда об изучении иностранного языка.
Многие хотят выучить английский или любой другой иностранный язык, но, послушав советы тех, кто уже пошел по этой нелегкой дороге,...
28 минут
3599
Как научиться излагать свои мысли на иностранном языке (ч.1)
Школьный курс, как и институтский, иностранного языка всегда отвращал меня непреодолимой нудистикой. И судя по всему, бесполезност...
7 минут
3616
Зачем учить английский язык
Знание английского языка – требование времени, необходимый критерий для получения престижного места работы, для развития успешной ...
8 минут
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Азы английской грамматики. C чего начать изучение?
Грамматика - это фундамент любого языка. Одной лексики для построения предложений недостаточно. Чтобы грамотно излагать свои мысли...
11 минут
1389
Собеседование на английском языке
What is your personal attitude to moonlight job? «What? Вернее, что? Как я отношусь к работе в лунном свете? Луна, свет, работа пр...
8 минут
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Читаем параллельные тексты. Часть 2
Часто перед многими возникает дилемма: обращаться ли к словарю при чтении оригинала. Ведь, кажется, расположенный рядом перевод дл...
9 минут
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Читаем параллельные тексты. Часть 1
Чтение параллельных текстов – один из наиболее интересных и доступных методов изучения иностранного языка, однако методика работы ...
9 минут
1577
ПОДГОТОВКА К TOEFL. ГОВОРЕНИЕ
Вы собираетесь сдавать TOEFL и хотите получить высокий балл за говорение? У вас хороший словарный запас, вы грамматически правильн...
9 минут
1656
ЧИТАЕМ НОВОСТИ. УЧИМ АНГЛИЙСКИЙ
Часто студенты, изучающие английский язык, несколько скептично относятся к заданию прочитать статью или интервью на новостном сайт...
8 минут
1258
О развитии навыков «эффективного слушания» при аудировании
«Я плохо понимаю речь на слух» - вот наиболее частая проблема, с которой обращаются к репетитору люди, уже имеющие опыт изучения и...
9 минут
2575
Аудирование на английском: с чего начать?
Перед вами разговорные фразы, услышав которые, не всегда можно понять, о чём идёт речь. Преимущества печатного текста состоят в то...
6 минут
1464
Учим английский с помощью адаптированной литературы
Чтение книг - это одна из уникальных возможностей путешествовать, знакомиться с новыми персоналиями, соприкасаться с самыми разным...
7 минут
1642
Как преодолеть языковой барьер: 5 советов
Изучая язык всегда хочется побыстрее начать свободно говорить. Однако, бывает, что человек уже освоил грамматику и ощутимо увеличи...
10 минут
1346
Слушать на иностранном языке
По натуре своей автор статьи -- принципиальный читатель. И никакого желания говорить на иностранном языке и в мыслях не было, а сл...
7 минут
1436
Какую визу получить?
Вы хотели бы съездить в Великобританию во время отпуска или посетить страну для изучения иностанного языка, или, быть может, вас и...
7 минут
1662
ТОП-7 привычек, которые мешают заговорить на английском свободно
Начиная изучение английского хочется получить, если не мгновенный, то хотя бы относительно быстрый результат своих трудов. Но, ино...
10 минут
2164
ХОТИТЕ АНГЛИЙСКОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ? БЕЗ ПРОБЛЕМ!
Вы изучаете английский язык, у вас хороший словарный запас, вы неплохо разбираетесь в грамматике, а вот своим произношением недово...
5 минут
1362
Как читать художественную литературу на английском с пользой и интересом
Начиная изучать язык, мы часто задаемся вопросом - как сделать так, чтобы учиться хотелось, чтобы процесс обучения вызывал позитив...
5 минут
1573
Как привыкнуть к английскому языку: пошаговое руководство
Существует мнение, что для того, чтобы по- настоящему научиться говорить на английском языке, нужно погрузиться в него. Вы скажете...
6 минут
1254
Как побороть барьеры, мешающие заняться иностранным языком всерьез?
Вы мечтаете говорить на иностранном языке, и время от времени садитесь за учебу, но неизменно бросаете это дело? Через время пытае...
15 минут
2510
КАК СМОТРЕТЬ КИНО НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Как правило, изучающие иностранные языки люди любят смотреть кино на изучаемом языке. Считается (и правильно), что просмотр фильма...
7 минут
7696
Лайфхаки в изучении английского
Каждый, кто начинает учить английский, хочет отделаться малой кровью: выучить язык быстро и без особых усилий. Конечно, чудес не б...
6 минут
1639
Английский по фильмам с субтитрами: шаг за шагом
Просмотр фильмов на английском, это прекрасная возможность изучать язык, наслаждаясь увлекательным сюжетом. Но, если человек тольк...
16 минут
56074
Готовимся к презентации на английском "с умом"
Итак, Вас застигла врасплох "приятная" новость. На работе начальство радостно объявило, что через неделю Вам предстоит презентация...
12 минут
4202
Мой опыт изучения английского языка
История моих отношений с английским языком — история длинная, полная расставаний, возвращений, бурных страстей и периодов мирного ...
6 минут
8848
Современные методы преподавания английского языка
На сегодняшний день существует множество различных методик и способов преподавания иностранного языка, а также огромный выбор посо...
9 минут
6284
10 заповедей для тех, кто хочет сдать IELTS
IELTS (International English Language Testing System) - это серьезный британский тест, который принимается в центрах IELTS по всем...
9 минут
11579
Как правильно учить английский язык взрослым
Эта статья посвящена тому, как эффективно учить английский язык. Начну с малоизвестного факта, который необходимо знать, что разго...
7 минут
7323
Small talk: искусство легкой беседы
Встретившись с соседом на улице, оказавшись в лифте с коллегой или, находясь в очереди с незнакомцем, порой, так важно уметь завяз...
10 минут
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Как прокачивать английскую лексику продакт менеджерам
Костя уже два года работает менеджером проектов в веб-студии, и он очень устал от диаграмм Гантта и постоянного контроля сроков вы...