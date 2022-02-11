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Хотите освоить базовые направления английского языка или улучшить уровень владения им? В этом вам помогут репетиторы английского на study.ru. На нашем сайте вы найдете более 100 репетиторов, готовых начать занятия в день обращения. Они подготовят вас по всем направлениям.
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Опыт работы
2001-2022 - Частный преподаватель английского языка
О себе
Опытный преподаватель с дипломом The University of New South Wales и опытом работы свыше 20 лет
Методика преподавания
Индивидуальные авторские методики
Образование
1995-2000 - Российский университет дружбы народов. Диплом: лингвист-переводчик
Опыт работы
2000-2022 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор, ведущая международных конференций по языкам и искусству offline/online
О себе
Современный и живой английский язык. Все уровни. Опытный преподаватель-тренер-переводчик-психолингвист. Уникальная авторская методика обучения.
Образование
2005 - МГУ им. Ломоносова и Cambridge University
Опыт работы
1996-2000 - Московский государственный институт культуры, аспирантура 2000-2005 - Российская академия образования 1990- по настоящее время - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Я получила образование Кембридже и Московском Государственном Университете, проживала в США, Англии, Италии несколько лет, мой общий стаж работы более 25 лет
Образование
1990-1995 - California Institute of Integral Studies: Counseling, Transpersonal Phychology. World Peace University: Senior Advisor
Опыт работы
2000-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Опытный преподаватель, психолог. Профессионал высокого класса. Одинаково свободно владеет английским и русским языками. Двадцать лет жил в Канаде и США. Англоязычный диктор на международном радио. Профессиональный переводчик. Консультант по человеческим ресурсам (HR), рынкам труда и подбору персонала.
Опыт работы
1998-2019 - Преподаватель МГЛУ, частный репетитор английского
О себе
Первая встреча очно или по скайпу длительностью 30 минут - БЕСПЛАТНО!
Образование
2005-2009 - Высшее, Торонто
Опыт работы
1997-2019 - Преподаватель английского, частный репетитор по скайпу
О себе
10+ years of English tutoring (native speaker from Canada). Английский для разных возрастов и различного уровня, как для новичков, так и для желающих иммигрировать и поступить в вузы Северной Америки (подготовка к TOEFL, IELTS, написание сочинений и тд). Отдельное внимание уделяю произношению и грамматике
Образование
2004-2009 - Seneca College Toronto
Опыт работы
2011-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу
О себе
Носитель английского и французского, полиглот. Живу в Канаде
Образование
1985-1990 - НГЛУ (ГГПИИЯ)
Опыт работы
1990-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу
О себе
Преподаватель английского языка со стажем работы свыше 30 лет в языковой гимназии и на факультете иностранных языков СГПУ и СФ МГПУ, выпускница НГЛУ им Н.А.Добролюбова.
Образование
1995-2000 - Университет Восточной Англии
Опыт работы
2010-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу
О себе
Вы давно мечтаете говорить по-английски? Хотите получить хорошую работу в Эмиратах, Азии или в Европе? Хотите путешествовать и понимать иностранцев? Или мечтаете найти свою половинку за рубежом? Квалифицированный преподаватель Брайан (Великобритания) поможет Вам в достижении этих целей
Образование
1976-1981 - МГУ
Опыт работы
1990-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Разговорный английский и подготовка к ЕГЭ/ОГЭ по английскому в Москве
Цена репетитора по английскому за час начинается от 400 рублей и доходит до 3000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
37 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.
В процессе обучения вы научитесь писать, читать, улучшите произношение и избавитесь от акцента, пополните запас слов, станете легко воспринимать речь на слух и свободно общаться на различные темы. Вы сможете подготовиться и успешно сдать экзамен, освежить английский перед поездкой заграницу. А если вы только начинаете изучать язык, вы преодолеете языковой барьер, получите мощную мотивацию и начнете заниматься продуктивно.
На нашем сайте более сотни частных репетиторов, число которых продолжает расти. Чтобы заниматься с комфортом и достигнуть поставленной цели, необходимо подобрать наставника, который вам подходит идеально. Мы предлагаем найти репетитора по следующим критериям:
При выборе репетитора также учитывайте его образование, квалификацию, опыт преподавания, условия проведения занятий. Здесь вы можете воспользоваться возможностью изучать английский с носителем языка, что делает освоение учебного материала еще эффективнее.
Для удобного поиска наставника мы добавили дополнительную возможность формирования списка репетиторов, являющихся носителями языка, готовых заниматься онлайн или проводить корпоративные занятия.
Внимание! Форма подачи заявки на обучение свободная.
Хороший репетитор готовит учеников только по тем направлениям, в которых он достиг успеха. Поэтому в анкетах они указывают направления, по которым готовы вести занятия. На нашем сайте вы сможете найти преподавателя по английскому по следующим направлениям: • Подготовка к школьным экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ). • Программа общего курса английского. • Английский для детей. • Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE.
Нужен репетитор, который будет приезжать к вам домой? Не проблема, просто выберите наставника, который готов вести уроки у вас дома. Хотите заниматься комфортно и недорого? Тогда выберите занятия на территории учителя. А если нет возможности обучаться офлайн, выберите онлайн подготовку по предмету, чтобы заниматься в любом месте в формате видео — осваивать знания, выполнять задания и оценивать результаты можно и удаленно.
Стоимость услуги репетиторов на study.ru начинается от 400 рублей за 60 минут. Максимальная цена 1 занятия составляет 5000 руб. При выборе личного наставника учитывайте возможности, которые помогут вам сэкономить: • Первое бесплатное занятие. Хотите найти лучшего репетитора? Попробуйте провести несколько пробных занятий с несколькими педагогами. Так вы поймете, с кем лучше учить английский дальше. • Скидки при оплате нескольких занятий вперед. • Занятия в группе. Чем больше учащихся занимаются одновременно, тем дешевле уроки.
Репетиторы английского языка занимаются, как со взрослыми, так и детьми. Причем детей можно готовить уже с 4–5 лет. Но для этого нужно найти наставника, который специализируется именно на подготовке детей.
Если вы не знаете английского, никогда не поздно начать его изучение. Многие специалисты успешно готовят взрослых студентов с нуля, в том числе пожилых людей.
Цена за 60 минут занятий у репетиторов по английскому языку может различаться в несколько раз. Стоимость зависит от опыта наставника, сложности выбранного направления, необходимости выезда на дом.