1

Алексей С.

Статус:
Стаж: 15 лет
Свободен
Русскоговорящий
Репетитор по английскому языку
1

Опыт работы

2001-2022 - Частный преподаватель английского языка

О себе

Опытный преподаватель с дипломом The University of New South Wales и опытом работы свыше 20 лет

Методика преподавания

Индивидуальные авторские методики

Отзывы
defrel96
Очень довольны репетитором. Дочь занимается второй год английским языкам. Благодаря занятиям с Алексеем, в школе стала одной из лучших учениц которую берут на олимпиады.
Все отзывы (1)
Корпоративное обучение английскому Репетиторы для подготовки к международным экзаменам по английскому языку Репетиторы онлайн Английский для детей Разговорный английский ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому для взрослых Репетитор на дому для школьников
Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
дошкольников
Для детей
Для подростков
Для взрослых
Начальная школа 1-4 класс
Школьники 5-9 класс
Школьники 10-11 класс
Для студентов
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У ученика  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Профсоюзная
1000 руб.
за час
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6

Жаровцева Дарья

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Русскоговорящий
Репетитор по английскому языку
6

Образование

1995-2000 - Российский университет дружбы народов. Диплом: лингвист-переводчик

Опыт работы

2000-2022 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор, ведущая международных конференций по языкам и искусству offline/online

О себе

Современный и живой английский язык. Все уровни. Опытный преподаватель-тренер-переводчик-психолингвист. Уникальная авторская методика обучения.

Корпоративное обучение английскому Репетиторы для подготовки к международным экзаменам по английскому языку Репетиторы онлайн Разговорный английский ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому для взрослых Репетитор на дому для школьников
Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
Для взрослых
Для студентов
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У ученика  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Смоленская
2500 руб.
за час
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9

Синагра Радмила Владимировна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Репетитор по английскому языку
8

Образование

2005 - МГУ им. Ломоносова и Cambridge University

Опыт работы

1996-2000 - Московский государственный институт культуры, аспирантура 2000-2005 - Российская академия образования 1990- по настоящее время - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Я получила образование Кембридже и Московском Государственном Университете, проживала в США, Англии, Италии несколько лет, мой общий стаж работы более 25 лет

Отзывы
Bogdan142
Радмила Владимировна, просто замечательно подготавливает к международным экзаменам! Подготовились за месяц и сдали лучше чем ожидали))))
Все отзывы (9)
Корпоративное обучение английскому Репетиторы для подготовки к международным экзаменам по английскому языку Репетиторы онлайн Английский для детей Разговорный английский ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому для взрослых Репетитор на дому для школьников
Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
Для взрослых
Для студентов
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У ученика  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  ВДНХ
3000 руб.
за час
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6

Алексей Николаевич

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Русскоговорящий
Репетитор по английскому языку
6

Образование

1990-1995 - California Institute of Integral Studies: Counseling, Transpersonal Phychology. World Peace University: Senior Advisor

Опыт работы

2000-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Опытный преподаватель, психолог. Профессионал высокого класса. Одинаково свободно владеет английским и русским языками. Двадцать лет жил в Канаде и США. Англоязычный диктор на международном радио. Профессиональный переводчик. Консультант по человеческим ресурсам (HR), рынкам труда и подбору персонала.

Корпоративное обучение английскому Репетиторы для подготовки к международным экзаменам по английскому языку Репетиторы онлайн Английский для детей Разговорный английский Носители английского
дошкольников
Для детей
Для подростков
Для взрослых
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У ученика  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Смоленская
2000 руб.
за час
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2

Нина Викторовна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Русскоговорящий
Репетитор по английскому языку
2

Опыт работы

1998-2019 - Преподаватель МГЛУ, частный репетитор английского

О себе

Первая встреча очно или по скайпу длительностью 30 минут - БЕСПЛАТНО!

Отзывы
Karinka
С Ниной Викторовной Я смогла подтянуть свой разговорный английский, безумно ей благодарна. У неё свой уникальный подход к каждому, с ней легко и интересно изучать английский. Она супер)))
Все отзывы (2)
Репетиторы для подготовки к международным экзаменам по английскому языку Английский для детей Разговорный английский ЕГЭ по английскому для взрослых
Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У ученика  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Баррикадная
null руб.
за час
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2

Рыбак Ксения

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 14 лет
Свободен
Русскоговорящий
Репетитор по английскому языку
2

Образование

2005-2009 - Высшее, Торонто

Опыт работы

1997-2019 - Преподаватель английского, частный репетитор по скайпу

О себе

10+ years of English tutoring (native speaker from Canada). Английский для разных возрастов и различного уровня, как для новичков, так и для желающих иммигрировать и поступить в вузы Северной Америки (подготовка к TOEFL, IELTS, написание сочинений и тд). Отдельное внимание уделяю произношению и грамматике

Отзывы
Tosha
Я никогда не думал, что смогу выучить английский невыходя из дома. С Ксенией заниматься одно удовольствие, она хороший специалист, всё понятно объясняет, у неё индивидуальный подход к каждому ученику. Очень ей благодарен!! Смело обращайтесь к ней, он…
Все отзывы (2)
Репетиторы для подготовки к международным экзаменам по английскому языку Репетиторы онлайн Разговорный английский ЕГЭ по английскому Носители английского для взрослых для школьников
Студенты
Взрослые
Для детей
Для взрослых
Для студентов
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У ученика  / Дистанционно
Город:  Москва
1500 руб.
за час
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2

Клевис

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 8 лет
Свободен
Носитель языка
Русскоговорящий
Репетитор по английскому языку
2

Образование

2004-2009 - Seneca College Toronto

Опыт работы

2011-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу

О себе

Носитель английского и французского, полиглот. Живу в Канаде

Отзывы
Natalik
Клевис самый крутой учитель!!! С ним заниматься одно удовольствие, он всё доходчиво и понятно объясняет. За пару месяцев он подготовил меня к международному экзамену, сейчас уверенно могу сказать, Я знаю и понимаю английский!!!! Я не пожалела, что …
Все отзывы (2)
Репетиторы онлайн Разговорный английский Носители английского для взрослых для школьников
Для детей
Для подростков
Для взрослых
Для студентов
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У ученика  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Тверская
1400 руб.
за час
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2

Елена Петровна Монжелей

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Русскоговорящий
Репетитор по английскому языку
2

Образование

1985-1990 - НГЛУ (ГГПИИЯ)

Опыт работы

1990-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу

О себе

Преподаватель английского языка со стажем работы свыше 30 лет в языковой гимназии и  на факультете иностранных языков СГПУ и СФ МГПУ, выпускница НГЛУ им Н.А.Добролюбова.

Отзывы
Karinka
Спасибо большое Елена Петровна, Я очень рада что обратилась за помощью именно к Вам!!! Вы самый клёвый учитель, мне очень понравилось с вами заниматься, благорадя тем знаниям, которые вы в меня вложили, Я с лёгкостью сдала ОГЭ по английскому.
Все отзывы (2)
Репетиторы для подготовки к международным экзаменам по английскому языку Репетиторы онлайн Разговорный английский ЕГЭ по английскому
Школьники 12-16 лет
Взрослые
Начальная школа 1-4 класс
Школьники 5-9 класс
Школьники 10-11 класс
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У ученика  / Дистанционно
Город:  Москва
500 руб.
за час
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2

Брайан

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 9 лет
Свободен
Носитель языка
Репетитор по английскому языку
2

Образование

1995-2000 - Университет Восточной Англии

Опыт работы

2010-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу

О себе

Вы давно мечтаете говорить по-английски? Хотите получить хорошую работу в Эмиратах, Азии или в Европе? Хотите путешествовать и понимать иностранцев? Или мечтаете найти свою половинку за рубежом? Квалифицированный преподаватель Брайан (Великобритания) поможет Вам в достижении этих целей

Отзывы
Kotik
Брайан, спасибо Вам большое за те знания которые дали мне! Мы занимались при помощи Skype, это очень удобно, изучать английский не выходя из дома. Сейчас я уверенно могу сказать, что знаю английский. Смело обращайтесь к Брайану, не пожалеете!!!
Все отзывы (2)
Репетиторы онлайн Разговорный английский Носители английского
Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
Для подростков
Для взрослых
Школьники 10-11 класс
Для студентов
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У ученика  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Тверская
1400 руб.
за час
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1

Адамович Наталья Николаевна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Русскоговорящий
Репетитор по английскому языку
1

Образование

1976-1981 - МГУ

Опыт работы

1990-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Разговорный английский и подготовка к ЕГЭ/ОГЭ по английскому в Москве

Отзывы
Alla15
Наталья Николаевна, помогла мне за короткий срок (3 месяца) подготовиться к ЕГЭ. С ней заниматься легко и интересно. Я с нетерпением ждала следующего занятия. Всем рекомендую этого репетитора!!!!!!
Все отзывы (1)
Разговорный английский ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому для взрослых Репетитор на дому
Студенты
Для детей
Школьники 10-11 класс
Для студентов
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У ученика  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Киевская
1000 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 1164 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 400 рублей и доходит до 3000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Отзывы о репетиторах по английскому языку

37 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.

Очень довольны репетитором. Дочь занимается второй год английским языкам. Благодаря занятиям с Алексеем, в школе стала одной из лучших учениц которую берут на олимпиады.
On behalf of myself and of the staff of the Skolkovo Golf Club, I would like to express my gratitude to the lingo-coach teacher Daria Zharovtseva for the English classes she has provided to the company’s employees. During the entire educational pr…
Занимаемся уже третий год. Недавно я сдал IELTS на 8.5, а начинал у Алексея на уровне Lower Intermediate. Я специалист в области IT. На днях получил job offer от компании, о которой даже не мечтал. Спасибо, Алексей!
Наталья Николаевна, помогла мне за короткий срок (3 месяца) подготовиться к ЕГЭ. С ней заниматься легко и интересно. Я с нетерпением ждала следующего занятия. Всем рекомендую этого репетитора!!!!!!
Брайан, спасибо Вам большое за те знания которые дали мне! Мы занимались при помощи Skype, это очень удобно, изучать английский не выходя из дома. Сейчас я уверенно могу сказать, что знаю английский. Смело обращайтесь к Брайану, не пожалеете!!!
С Ниной Викторовной Я смогла подтянуть свой разговорный английский, безумно ей благодарна. У неё свой уникальный подход к каждому, с ней легко и интересно изучать английский. Она супер)))

В процессе обучения вы научитесь писать, читать, улучшите произношение и избавитесь от акцента, пополните запас слов, станете легко воспринимать речь на слух и свободно общаться на различные темы. Вы сможете подготовиться и успешно сдать экзамен, освежить английский перед поездкой заграницу. А если вы только начинаете изучать язык, вы преодолеете языковой барьер, получите мощную мотивацию и начнете заниматься продуктивно.

Выбор репетитора

На нашем сайте более сотни частных репетиторов, число которых продолжает расти. Чтобы заниматься с комфортом и достигнуть поставленной цели, необходимо подобрать наставника, который вам подходит идеально. Мы предлагаем найти репетитора по следующим критериям:

  • направление подготовки;
  • станция метро;
  • район;
  • стоимость 1 часа занятий.

При выборе репетитора также учитывайте его образование, квалификацию, опыт преподавания, условия проведения занятий. Здесь вы можете воспользоваться возможностью изучать английский с носителем языка, что делает освоение учебного материала еще эффективнее.

Для удобного поиска наставника мы добавили дополнительную возможность формирования списка репетиторов, являющихся носителями языка, готовых заниматься онлайн или проводить корпоративные занятия.

Внимание! Форма подачи заявки на обучение свободная.

Часто задаваемые вопросы

Как отбираются репетиторы для направлений подготовки?

Хороший репетитор готовит учеников только по тем направлениям, в которых он достиг успеха. Поэтому в анкетах они указывают направления, по которым готовы вести занятия. На нашем сайте вы сможете найти преподавателя по английскому по следующим направлениям: • Подготовка к школьным экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ). • Программа общего курса английского. • Английский для детей. • Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE.

Какие условия проведения занятия?

Стоимость и условия оплаты?

С какого возраста можно начать изучать английский?

Может ли взрослый найти репетитора по английскому для подготовки с нуля?

От чего зависит стоимость 1 урока?