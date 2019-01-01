Максимальное погружение в языковую среду, использование аутентичных пособий, таких как: Macmillan, Cambridge, Oxford и др. Большое количество дополнительных материалов: журналы, аудио и видеозаписи.

Занятия проходят активно, результаты видны быстро.

Главная цель – научить интуитивно понимать структуру языка, его грамматику, стилистику, осваивать большой объём широко используемых слов и фраз в разных сферах, а самое главное – научить применять знания.

Мотивирую к усердной работе и выполнению домашнего задания в полном объёме.

Коммуникативная методика преподавания.