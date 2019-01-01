Балашова Елизавета Сергеевна
0
Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Высшее, факультет теории преподавания иностранных языков
Опыт работы: 10+ лет
Анкета проверена
от 750 ₽
за час
Максимальное погружение в языковую среду, использование аутентичных пособий, таких как: Macmillan, Cambridge, Oxford и др. Большое количество дополнительных материалов: журналы, аудио и видеозаписи.
Занятия проходят активно, результаты видны быстро.
Главная цель – научить интуитивно понимать структуру языка, его грамматику, стилистику, осваивать большой объём широко используемых слов и фраз в разных сферах, а самое главное – научить применять знания.
Мотивирую к усердной работе и выполнению домашнего задания в полном объёме.
Коммуникативная методика преподавания.
2005-2010 гг.
Московский государственный лингвистический университет МГЛУ (МГПИИЯ им. Мориса Тореза), факультет теории и методики преподавания иностранных языков и культур, специальность - преподаватель английского языка, 2010 г. Международный Кембриджский сертификат
2008-2019
Преподаватель английского
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий английский
|1 ч.
|750 за час
Отзывы
Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!