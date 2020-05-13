Брент - носитель английского языка из Майами, штат Флорида

Он очень увлечен обучением, владеет собственной методикой обучения английскому, которую успешно применяет уже более 7 лет.

На данный момент Брент - преподаватель онлайн-школы " "

На его занятиях Вы сможете подготовиться к поступлению в иностранные ВУЗы, выучить английский язык для путешествий, работы и повседневного общения.

Внимание! Только этим летом!

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