Брент
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Английский
Образование: носитель языка, высшее образование
Опыт работы: 7+ лет
Анкета проверена
от 850 ₽
за час
Брент - носитель английского языка из Майами, штат Флорида
Он очень увлечен обучением, владеет собственной методикой обучения английскому, которую успешно применяет уже более 7 лет.
На данный момент Брент - преподаватель онлайн-школы ""
На его занятиях Вы сможете подготовиться к поступлению в иностранные ВУЗы, выучить английский язык для путешествий, работы и повседневного общения.
Внимание! Только этим летом!
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2001-2006 гг.
Университет Джонсон и Уэльс
2012-2019
Преподаватель английского по скайпу
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|850 за час
|Английский язык по скайпу
|1 ч.
|850 за час
Отзывы
Konstantin83
13 мая 2020 | 12:25
Здравствуйте! вы со взрослыми работаете? как можно к вам записаться?
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