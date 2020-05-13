Брент

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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Английский
Образование: носитель языка, высшее образование
Опыт работы: 7+ лет
Анкета проверена
от 850 ₽
за час

Брент - носитель английского языка из Майами, штат Флорида

Он очень увлечен обучением, владеет собственной методикой обучения английскому, которую успешно применяет уже более 7 лет.

На данный момент Брент - преподаватель онлайн-школы "VikiCenter "

На его занятиях Вы сможете подготовиться к поступлению в иностранные ВУЗы, выучить английский язык для путешествий, работы и повседневного общения.

Внимание! Только этим летом!

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2001-2006 гг.
Университет Джонсон и Уэльс
2012-2019
Преподаватель английского по скайпу
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 1 ч. 850 за час
Английский язык по скайпу 1 ч. 850 за час

Отзывы

Konstantin83
13 мая 2020 | 12:25
Здравствуйте! вы со взрослыми работаете? как можно к вам записаться?

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