Даю уроки немецкого и английского языков, начальный уровень учеников любой, от нулевого до С2.

Работаю со взрослыми и детьми (кроме дошкольников).

Опыт преподавания c 2004 года.



Обучаю современному, живому языку. Работаю по индивидуальной программе, в зависимости от целей и способностей ученика. На уроках мы обычно не занимаемся «только грамматикой» или «только разговорной речью», а работаем над всеми аспектами языка: слушаем, читаем, говорим, пишем, тренируем произношение, делаем грамматические упражнения, переводим. Это позволяет создать у ученика прочную языковую базу, которая не забудется со временем, и помочь ему уверенно себя чувствовать в любой ситуации, связанной с использованием иностранного языка, а не только в ситуации экзамена. Еще мы смотрим видео, слушаем новости, лекции и различные передачи, читаем художественную литературу и статьи, поем, с детьми часто играем.

О себе:

Окончила МГЛУ им. М. Тореза (2007), специальности: 1. «Теория и методика преподавания ин.яз», 2. «Перевод в сфере проф. коммуникации». Немецкий - первый язык, английский - второй. Есть опыт работы устным и письменным переводчиком.

Жила в Германии 1 год. Постоянно общаюсь с носителями. Хорошо знакома с диалектами и реалиями.

В 2011 получила сертификат KDS (Goethe-Institut im Auftrag der Ludwig-Maximilians-Universität München), подтверждающий знание языка на уровне С2+ (уровень носителя, максимальная оценка).

В 2011 году прошла курс повышения квалификации "Mit Internet zu ЕГЭ" при Goethe-Institut.

В 2015 году прошла курс "Deutsch mit Hans Hase" (методика обучению немецкому детей) при Goethe-Institut.

В 2016 году получила сертификат TKT (методика преподавания английского как иностранного, 3 модуля), Band 4 (высшая оценка).

Подготовка к выезду за границу на отдых, учебу, работу, ПМЖ.

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, помощь школьникам и студентам, желающим улучшить успеваемость, а также дополнительные занятия сверх программы.

Место занятий – 7-8 минут пешком от м. Новокосино. Можно также доехать от м. Выхино или Новогиреево. Несколько дней в неделю работаю на станциях метро ВДНХ, Ботанический сад.

Зарегистрирована как ИП.



