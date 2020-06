Я — преподаватель Московского государственного лингвистического университета,ведущего лингвистического вуза России, а также у меня свой учебный центр «Команда профессионалов».

Для меня прежде всего важен результат. Программы составляются для достижения Ваших целей. У меня большой опыт работы со взрослыми и детьми, а также проведения корпоративных занятий.

Я - профессиональный преподаватель, который очень любит свою работу. Умею передать любовь к предмету. Индивидуально у меня учатся представители различных профессий: врачи, экономисты, юристы, бизнесмены, журналисты, инженеры, финансисты, дизайнеры, режиссёры, музыканты и т. д. Также работаю с детьми: развиваю способности, готовлю к экзаменам.

Образование - МГЛУ. Практикующий переводчик (устный и письменный перевод) и преподаватель. Любой уровень. Школьники, абитуриенты, студенты, взрослые.

Большой опыт работы: индивидуальные занятия, мини-группы. На занятиях используются самые современные пособия. Индивидуальный подбор программы. Общий курс английского языка с любого уровня, специализированные курсы (английский для юристов, медиков, экономистов, энергетиков, искусствоведов, культурологов и т.п.).

Деловой английский (встречи, презентации, телефонные переговоры, отчеты, ведение переговоров).Увлекательные занятия по русскому языку для иностранцев. Погружение в язык и культуру с первого занятия.

Серьёзная отработка грамматики и коммуникативных навыков. Специальные индивидуальные программы. Возможно обучение на английском или итальянском языках. Interesting lessons. Special individual programmes. Deep immersion in the language and culture from the very beginning. Le lezioni interessanti. Programmi speciali. L'immersione completa nella lingua e nella cultura proprio dalla prima lezione.