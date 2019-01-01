Куликова Светлана

0
Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Ивановский Государственный Университет, факультет романо-германской филологии, квалификация - преподаватель английского языка; доп. образование - Wimbledon School of English, London
Опыт работы: 13+ лет
Анкета проверена
от 900 ₽
за час

Если Вы много путешествуете, общаетесь с иностранными партнерами на работе и чувствуете себя не очень комфортно, я обещаю максимальную помощь со своей стороны при условии, что Вы готовы работать и выполнять домашние задания.

Также преподаю английский язык школьникам: индивидуальная программа на опережение+ помощь в выполнении домашних заданий. Подготовка к ГИА, ЕГЭ.

 

 

 

2001-2006 гг.
Ивановский Государственный Университет, факультет романо-германской филологии, квалификация - преподаватель английского языка; доп. образование - Wimbledon School of English, London
2006-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Отправить сообщение Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 1 ч. 900 за час

Отзывы

Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!