Если Вы много путешествуете, общаетесь с иностранными партнерами на работе и чувствуете себя не очень комфортно, я обещаю максимальную помощь со своей стороны при условии, что Вы готовы работать и выполнять домашние задания.

Также преподаю английский язык школьникам: индивидуальная программа на опережение+ помощь в выполнении домашних заданий. Подготовка к ГИА, ЕГЭ.