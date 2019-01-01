Куликова Светлана
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Родной язык: Русский
Образование: Ивановский Государственный Университет, факультет романо-германской филологии, квалификация - преподаватель английского языка; доп. образование - Wimbledon School of English, London
Опыт работы: 13+ лет
Анкета проверена
от 900 ₽
за час
Если Вы много путешествуете, общаетесь с иностранными партнерами на работе и чувствуете себя не очень комфортно, я обещаю максимальную помощь со своей стороны при условии, что Вы готовы работать и выполнять домашние задания.
Также преподаю английский язык школьникам: индивидуальная программа на опережение+ помощь в выполнении домашних заданий. Подготовка к ГИА, ЕГЭ.
2001-2006 гг.
Ивановский Государственный Университет, факультет романо-германской филологии, квалификация - преподаватель английского языка; доп. образование - Wimbledon School of English, London
2006-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|900 за час
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