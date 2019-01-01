Матвеев Алексей Александрович
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: МГЛУ (бывший иняз им. М. Тореза); Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН (аспирантура), ученая степень к.ф.н
Опыт работы: 14+ лет
Анкета проверена
от 750 ₽
за час
Мои занятия – это качественный тренинг по разговорному английскому и испанскому с нулевого уровня для сотрудников и руководителей компаний (огромный опыт работы), школьников старших классов (индивидуально и в группах). С удовольствием занимаюсь со студентами технических специальностей и аспирантами (подготовка к зачётам, экзаменам, кандидатский минимум по английскому).
В основе моего курса лежит коммуникативный подход и метод устной и письменной отработки лексико-грамматических моделей - со мной вы научитесь не просто говорить и писать по-английски, а говорить и писать грамотно и идиоматично, как это делают образованные носители языка.
Предлагаю программы по разговорному английскому (с "нуля до Intermediate) и испанскому (c "нуля", в том числе и как второй иностранный), практической грамматике и лексике английского языка, а также спецкурсы: "Presentations in English"(презентации), "Business English" (деловой английский), "Science and Technology" (технические специальности), "English Pronunciation" (постановка произношения), "Meetings in English" (встречи, собеседования), подготовка к ЕГЭ.
Так случилось, что я не только преподаю, но и являюсь автором и разработчиком серии учебных пособий по грамматике English in Depth и собственного курса, поэтому занятия проводятся как с использованием классических учебников всемирно известных издательств, так и по учебникам собственной разработки. Для приверженцев системного и глубокого изучения языка по программам языковых вузов я предлагаю также заняться практической системной грамматикой, фонетикой, практической стилистикой.
Возраст учащихся: взрослые (от 17 лет), школьники (9-11 класс), студенты
1996-2001 гг.
МГЛУ (бывший иняз им. М. Тореза); Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН (аспирантура), ученая степень к.ф.н, автор учебных пособий по грамматике и учебных программ.
2001-2019
Стаж преподавательской деятельности 18 лет, из них 5 лет в ВУЗе (МФТИ).
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|750 за час
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