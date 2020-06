Первая встреча очно или по скайпу длительностью 30 минут - БЕСПЛАТНО!

Записывайтесь по телефону: 8 (968) 901-83-26



Сертификат The University of Melbourne "Assessment and Teaching of the 21st Century Skills". Преподаватель МГЛУ, сертификат по подготовке к Cambridge ESOL Examinations,сертификат ESOL Council of Europe Cambridge English Level 2, подготовка к ЕГЭ, ГИА, внутренним вступительным экзаменам в вузы, автор учебного пособия «Фразовые глаголы английского языка», автор научных статей журнала «Вестник МГЛУ».



Опытный преподаватель. Индивидуальный подход в каждом конкретном случае, в соответствии с потребностями, интересами и задачами ученика. Любой уровень. Отличные результаты. Ученики – абитуриенты и студенты ведущих вузов г. Москвы (МГУ, МГИМО, МГЛУ, ГУ-ВШЕ, РГГУ, РУДН, МГПУ,МГЮА, МПГУ, МГПУ и других); руководители и сотрудники международных компаний и организаций, учащиеся гимназий, лицеев, школ, призеры олимпиад по английскомй языку, а также все желающие изучать английский язык.

Стаж преподавания - 20 лет.

На занятиях время эффективно распределяется на развитие устной и письменной речи, быстрое расширение словарного запаса, систематизацию грамматики. Развиваются все виды речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо) и аспекты языка (лексика, грамматика, фонетика) в зависимости от ваших потребностей.

Большое внимание уделяется формированию навыков беглой речи и пониманию речи на слух, а так же преодолению языкового барьера. На занятиях используются аутентичные материалы на английском языке: аудио, видео и интернет ресурсы, газетные и журнальные публикации, художественная литература, отечественные и зарубежные учебные пособия.

Возможны занятия в режиме on-line по Skype.

Подготовка к различным российским и зарубежным экзаменам и тестированиям: подготовка к ЕГЭ и ГИА по английскому языку, подготовка к внутренним вступительным экзаменам по английскому языку в любой вуз, помощь в выполнении домашних заданий, подготовка к заграничным деловым и туристическим поездкам, разговорный английский, обучение личной и деловой переписке, написанию эссе, сочинений, отчетов,общий и специальный английский, Business English (любая специализация), IELTS,TOEFL, TOEIC, KET, PET, CAE, CPE, GRE, BEC, ACCA и др.

Занятия проходят в центре Москвы (место проведения занятий находится в районе ст.м. ул.1905 г., Выставочная, Краснопресненская).