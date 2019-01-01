Писнячевская Ольга Дмитриевна
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Высшее, факультет иностранных языков
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 1250 ₽
за час
МГЛУ (МГПИИЯ им.Тореза). Эксперт по ЕГЭ и ОГЭ.
Многолетняя проверка творческого письма на ЕГЭ и многократное участие в апелляционной комиссии позволяет мне научить ребенка избежать ошибок и получить высокие баллы на экзамене.
Готовлю в лицей 1535 и к международным экзаменам: KET, PET, FCE, IELTS. Есть сертификаты.
Высшая аттестационная категория. Педстаж более 20 лет в ГОУ СОШ, в том числе в школе № 45 Мильграма и в лицее 1535.
Стажировка в Гилфорде (Англия) в 2007 г.
Коммуникативный метод преподавания с использованием технологии дебатов.
Развитие навыков говорения с богатым лексическим материалом. Объяснение и закрепление грамматики.
1989-1994 гг.
МГЛУ (МГПИИЯ им.Тореза)
1993-2019
Педстаж более 20 лет в ГОУ СОШ, в том числе в школе № 45 Мильграма и в лицее 1535
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|1250 за час
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