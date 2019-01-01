МГЛУ (МГПИИЯ им.Тореза). Эксперт по ЕГЭ и ОГЭ.

Многолетняя проверка творческого письма на ЕГЭ и многократное участие в апелляционной комиссии позволяет мне научить ребенка избежать ошибок и получить высокие баллы на экзамене.

Готовлю в лицей 1535 и к международным экзаменам: KET, PET, FCE, IELTS. Есть сертификаты.

Высшая аттестационная категория. Педстаж более 20 лет в ГОУ СОШ, в том числе в школе № 45 Мильграма и в лицее 1535.

Стажировка в Гилфорде (Англия) в 2007 г.

Коммуникативный метод преподавания с использованием технологии дебатов.

Развитие навыков говорения с богатым лексическим материалом. Объяснение и закрепление грамматики.