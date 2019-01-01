Здравствуйте!

Предлагаю уроки английского языка из Канады как носитель языка. Английский для разных возрастов и различного уровня, как для новичков, так и для желающих иммигрировать и поступить в вузы Северной Америки (подготовка к TOEFL, IELTS, написание сочинений, статей и тд). Отдельное внимание уделяю разговорной речи, произношению и грамматике.

О себе

Меня зовут Ксения. Я родилась в России, однако много лет живу в Торонто, закончила здесь ВУЗ, где дополнительно изучала английский (business and writing), отдельно изучала специфику звуков и произношение. Я работаю в финансовой сфере и постоянно пишу публичные статьи для инвестиционной индустрии. Английский - мой первый язык. Я много лет преподавала английский, как репетитор. Двое из моих учеников сейчас также живут в Канаде. С одним из них я занималась вплоть до поступления в колледж в Торонто (уровень college English по Skype). При желании могу помочь с поступлением в ВУЗы Северной Америки (оформление и подача документов).

Буду рада от вас услышать. Консультация - бесплатна.

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