Преподаватель и переводчик высшей квалификации дает уроки английского и немецкого языков детям и взрослым любого уровня с индивидуальным подбором программы и методики. Возможен выезд в офис к руководителям компаний и на дом к ученику, а также по скайпу. Специализированные курсы - Business English, Economy, etc. А также переводы любой сложности на русский или английский язык.

Закончила факультет английского языка МГПИИЯ им. Мориса Тореза и Высшие курсы переводчиков при МГПИИЯ им. Мориса Тореза, отделение "Перевод с русского на английский и стилистическое редактирование текстов".

Преподавала в МГЛУ им. Мориса Тореза.

Частный репетитор, а также преподаватель английского языка в компаниях ведущим специалистам и генеральным директорам.