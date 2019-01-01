Слободкина Ольга Александровна
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Родной язык: Русский
Образование: Высшее лингвистическое
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 1000 ₽
за час
Преподаватель и переводчик высшей квалификации дает уроки английского и немецкого языков детям и взрослым любого уровня с индивидуальным подбором программы и методики. Возможен выезд в офис к руководителям компаний и на дом к ученику, а также по скайпу. Специализированные курсы - Business English, Economy, etc. А также переводы любой сложности на русский или английский язык.
Закончила факультет английского языка МГПИИЯ им. Мориса Тореза и Высшие курсы переводчиков при МГПИИЯ им. Мориса Тореза, отделение "Перевод с русского на английский и стилистическое редактирование текстов".
Преподавала в МГЛУ им. Мориса Тореза.
Частный репетитор, а также преподаватель английского языка в компаниях ведущим специалистам и генеральным директорам.
1996 гг.
Высшее лингвистическое, МГЛУ, Высшие курсы переводчиков при МГЛУ
1996-2019
Частный репетитор, а также преподаватель английского языка в компаниях ведущим специалистам и генеральным директорам
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|1000 за час
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