Преподаватель московского ВУЗа.

Двадцать пять лет работала в языковой среде в Посольстве США в Москве, проживала в США.

Член Американской ассоциации переводчиков (АТА).

Повышение квалификации: soft and hard skills trainings provided by the U.S. Foreign Service Institute: Writing Clinic, Communication Skills and Team Building, Leadership Skills (Emotional intelligence), The 7 Habits of Highly Effective People.





Стаж репетиторства более 25 лет.

Владение английским языком на уровне носителя языка.

• Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ (все модули: аудирование, чтение, письмо, устная часть).

• Международные экзамены IELTS (Academic/General), TOEFL для поступления в зарубежные учебные заведения, для иммиграции.