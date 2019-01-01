Меня зовут Татьяна. Я увлеченный и ответственный преподаватель.

Весь материал объясняю системно, логично, доступно. Помогаю разобраться и понять систему языка.

Развиваю навыки понимания устной речи на слух и умения правильно изъясняться и быть понятым собеседником.

Провожу занятия ТОЛЬКО ПО SKYPE, VIBER, WHATS APP.

Стаж репетиторства и переводческой деятельности более 10 лет.

Также помогу:

- преодолеть языковой барьер;

- освоить базовый курс языка;

- подготовлю к сдаче международных экзаменов FCE, CAE

- подготовлю к ЕГЭ, OГЭ;

- проведу интенсивный курс для тех, кому необходимо выезжать за границу по работе, личным делам или как турист.

На занятиях использую коммуникативную методику в сочетании с традиционной. Будем говорить, читать, слушать и писать. Будем учиться адекватно реагировать на определённые ситуации в реальной жизни и пытаться совместить грамматику и речевую практику. Опорой для этого послужат разнообразные аутентичные учебные материалы, авторские наработки и разработки для лучшего понимания и запоминания языка.