Татьяна Александровна
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Московский Институт Лингвистики, педагогический факультет
Опыт работы: 12+ лет
Анкета проверена
от 1000 ₽
за час
Меня зовут Татьяна. Я увлеченный и ответственный преподаватель.
Весь материал объясняю системно, логично, доступно. Помогаю разобраться и понять систему языка.
Развиваю навыки понимания устной речи на слух и умения правильно изъясняться и быть понятым собеседником.
Провожу занятия ТОЛЬКО ПО SKYPE, VIBER, WHATS APP.
Стаж репетиторства и переводческой деятельности более 10 лет.
Также помогу:
- преодолеть языковой барьер;
- освоить базовый курс языка;
- подготовлю к сдаче международных экзаменов FCE, CAE
- подготовлю к ЕГЭ, OГЭ;
- проведу интенсивный курс для тех, кому необходимо выезжать за границу по работе, личным делам или как турист.
На занятиях использую коммуникативную методику в сочетании с традиционной. Будем говорить, читать, слушать и писать. Будем учиться адекватно реагировать на определённые ситуации в реальной жизни и пытаться совместить грамматику и речевую практику. Опорой для этого послужат разнообразные аутентичные учебные материалы, авторские наработки и разработки для лучшего понимания и запоминания языка.
2001-2006 гг.
Московский Институт Лингвистики, педагогический факультет
2006-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|1000 за час
|Английский язык по скайпу
|1 ч.
|1000 за час
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