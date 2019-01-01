Вера Дмитриевна
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Диплом МГЛУ с отличием, доцент, к.ф.н.
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 1000 ₽
за час
Высокая квалификация преподавателя. Профессионализм. Опыт работы в ведущем языковом вузе. Стажировки в Великобритании. Опыт переводческой
работы в англоговорящих странах. Ежегодные поездки в США, Великобританию или Ирландию.
Успешная подготовка к ГИА и ЕГЭ - результаты свыше 90 баллов. В настоящее время идет отбор на подготовку к ЕГЭ и ГИА на следующий учебный год.
Интенсивная подготовка к интервью, выступлениям и презентациям на английском языке.
Ускоренный разговорный тренинг перед поездкой за границу.
Работаю по традиционной и коммуникативной методикам, позволяющим помочь учащемуся правильно и красиво разговаривать на английском языке.
На занятиях используются современные оригинальные учебники, аудио- и видео-материалы. Возможны занятия по SKYPE
1984-1089 гг.
Диплом МГЛУ с отличием, доцент, к.ф.н.
1989-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор, переводчик
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|1000 за час
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