Высокая квалификация преподавателя. Профессионализм. Опыт работы в ведущем языковом вузе. Стажировки в Великобритании. Опыт переводческой

работы в англоговорящих странах. Ежегодные поездки в США, Великобританию или Ирландию.

Успешная подготовка к ГИА и ЕГЭ - результаты свыше 90 баллов. В настоящее время идет отбор на подготовку к ЕГЭ и ГИА на следующий учебный год.

Интенсивная подготовка к интервью, выступлениям и презентациям на английском языке.

Ускоренный разговорный тренинг перед поездкой за границу.

Работаю по традиционной и коммуникативной методикам, позволяющим помочь учащемуся правильно и красиво разговаривать на английском языке.

На занятиях используются современные оригинальные учебники, аудио- и видео-материалы. Возможны занятия по SKYPE