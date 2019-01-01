Юлия Рыжова
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Квалифицированный преподаватель с 17-летним репетиторским стажем. Дипломы ОЗПИ, ГУУ. Учитель английского и немецкого языков
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 600 ₽
за час
Интенсивная разговорная практика!
Business English. Подготовка к ЕГЭ, к Собеседованию на английском языке.
Опыт работы с экспатами в иностранных компаниях, на курсах английского языка, в педагогическом институте, в школе. Действующий преподаватель центра подготовки к ЕГЭ/ОГЭ "Репетитор".
Репетиторский стаж более 20 лет, дипломированный педагог. Обучение провожу на английском языке без участия русского (исключение - ЕГЭ). Материалы Oxford, Cambridge. Skype, виртуальная доска Miro (либо Zoom). You are welcome!
Intensive colloquial and business English! Preparing pupils for the Unified State Exam, interview in English via Skype, virtual whiteboard MIRO (Zoom is possible) based on Oxford and Cambridge materials. Professional English teacher with the experience of work with expatriates in foreign companies, at the courses of English, at the institute, school.
Мои контакты для связи:
- телефон 8 (968) 571-54-84
- E-mail eng_ang@mail.ru
1995-2000 гг.
Квалифицированный преподаватель с 17-летним репетиторским стажем. Дипломы ОЗПИ, ГУУ. Учитель английского и немецкого языков
2000-2019
Опыт работы в школе, на курсах иностранных языков, в иностранных компаниях с экспатами. Погружение в англоязычную среду
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|600 за час
|Английский язык по скайпу
|1 ч.
|600 за час
|Курсы английского для детей
|1 ч.
|600 за час
|Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ по английскому
|1 ч.
|600 за час
|Курсы корпоративного английского
|1 ч.
|600 за час
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