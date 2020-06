Интенсивная разговорная практика!

Business English. Подготовка к ЕГЭ, к Собеседованию на английском языке.

Опыт работы с экспатами в иностранных компаниях, на курсах английского языка, в педагогическом институте, в школе. Действующий преподаватель центра подготовки к ЕГЭ/ОГЭ "Репетитор".

Репетиторский стаж более 20 лет, дипломированный педагог. Обучение провожу на английском языке без участия русского (исключение - ЕГЭ). Материалы Oxford, Cambridge. Skype, виртуальная доска Miro (либо Zoom). You are welcome!

Intensive colloquial and business English! Preparing pupils for the Unified State Exam, interview in English via Skype, virtual whiteboard MIRO (Zoom is possible) based on Oxford and Cambridge materials. Professional English teacher with the experience of work with expatriates in foreign companies, at the courses of English, at the institute, school.

Мои контакты для связи: