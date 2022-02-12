Если вы преподаете английский язык, то понимаете, насколько трудно донести информацию в доступной форме. Теперь, когда многие школы перенесли обучение в удаленный формат, подготавливаться к уроку стало еще сложнее. Один из лучших способов донести информацию увлекательно и просто — создать видеопрезентацию.

Дети лучше усвоят материал, если вы совместите обучающий текст с мультиком, а взрослым будет интересно увидеть живые примеры из любимых сериалов. Подробно о том, как наложить текст на видео, мы описали в этой инструкции. А здесь поделимся несколькими идеями, как использовать видео для большей вовлеченности в обучающий процесс.

Видеопрезентация vs стандартное обучение

Давайте разберемся, почему учителям, преподающим в дистанционном режиме, нужно подумать о внедрении интерактивных элементов в свои занятия.

Видеопрезентация делает урок более понятным. В стандартной лекции все, что вы можете — прочитать главу из книги или показать действия на экране вашего ПК. В ролике можно совмещать разные типы визуальной информации, например, объединить видео и текстовую информацию.

Защита от ошибок . При ведении урока живьем вы можете ошибиться в фактах или просто оговориться. Во время подготовки презентации же можно проверить информацию и переписать озвучку. Например, если вы ошиблись в прочтении слова со сложным произношением, во время монтажа ролика вы сможете заменить аудио.

. При ведении урока живьем вы можете ошибиться в фактах или просто оговориться. Во время подготовки презентации же можно проверить информацию и переписать озвучку. Например, если вы ошиблись в прочтении слова со сложным произношением, во время монтажа ролика вы сможете заменить аудио. Более сжатая информация. Во время стандартного урока вы можете отвлечься, особенно если ученик задал интересный вопрос, который требует длительного объяснения. Это отнимает время. Видеопрезентация позволяет донести самые важные данные без перехода к посторонним темам.

Во время стандартного урока вы можете отвлечься, особенно если ученик задал интересный вопрос, который требует длительного объяснения. Это отнимает время. Видеопрезентация позволяет донести самые важные данные без перехода к посторонним темам. Можно подстроить под разный тип учащихся. Сложность подачи информации и примеры можно корректировать в зависимости от возраста и уровня знаний учеников. Например, для детей урок можно составить из отрывков мультиков на английском языке, а взрослым предложить более сложные источники информации, например, новостные сайты или подкасты.

Оптимизация рабочего времени . Хотя в обычном формате обучения есть свои методички и правила, перед каждым уроком требуется время на то, чтобы освежить курс в памяти. В случае с видео потребуется один раз собрать и систематизировать всю информацию и разбить на этапы. После этого останется только назначать дату и включать видео.

. Хотя в обычном формате обучения есть свои методички и правила, перед каждым уроком требуется время на то, чтобы освежить курс в памяти. В случае с видео потребуется один раз собрать и систематизировать всю информацию и разбить на этапы. После этого останется только назначать дату и включать видео. Видеопрезентация — удобный формат для дистанционного обучения. Подготовленное видео позволит вам не отменять урок, если вы заболели - например, у вас болит горло и вы не можете общаться. Если же вы хотите, чтобы ученики повторили пройденный материал, то заранее записанным клипом проще делиться, чем записывать онлайн-трансляцию в ZOOM или Skype.

Как делать презентации и что в них нужно включать

Чтобы получилось донести информацию в наглядной и доступной форме, ваш видеоролик должен содержать разные составляющие:

Видеофайлы . Можно вставлять сцены из сериалов на английском языке или просто записать собственную лекцию.

. Можно вставлять сцены из сериалов на английском языке или просто записать собственную лекцию. Аудио . Например, отрывки иностранных песен с вашими пояснениями и переводом. Также с помощью аудиофайлов можно создавать задания для аудирования.

. Например, отрывки иностранных песен с вашими пояснениями и переводом. Также с помощью аудиофайлов можно создавать задания для аудирования. Текст . Добавляйте в видео на английском языке двойные субтитры, чтобы ученики могли одновременно слышать произношение, видеть написание и узнавать перевод.

. Добавляйте в видео на английском языке двойные субтитры, чтобы ученики могли одновременно слышать произношение, видеть написание и узнавать перевод. Фото. Это могут быть сканы из учебников или скриншоты авторитетных онлайн-площадок, а также просто картинки из интернета, дополняющие повествование.

С содержанием разобрались. Теперь поговорим о том, где можно сделать видеопрезентацию. Вот три самых удобных варианта:

PowerPoint

Стандартное решение для подготовки разного типа презентаций, докладов, отчетов. Позволяет настраивать анимацию между слайдами и встраивать клипы из YouTube. Однако здесь вы не можете влиять на качество исходного видеофайла. Учитывайте это при подборе материалов для проекта.

ВидеоШОУ

Программа содержит набор опций, которые помогут в создании качественного видеоурока. Вы сможете:

объединять аудио, видео и фото для большей наглядности материала;

накладывать фото и видео друг на друга, чтобы получить видеоколлаж и эффекты картинка-в-картинке;

записывать озвучку, например, голосовые пояснения;

добавлять анимацию для привлекательной смены слайдов;

работать с текстом — добавлять поясняющие подписи и выделять цветом отдельные слова.

При этом управление достаточно простое, так что подойдет в том числе новичкам. О других возможностях редактора видео можно узнать на сайте — https://videoshow.ru.

Canva

Вариант для тех, кто не хочет устанавливать сторонний софт. Онлайн-ресурс предлагает создавать проекты с нуля или по шаблону, есть библиотека графики. Недостаток состоит в том, что большинство опций и шаблонов доступны только платно.

Идеи для видеопрезентаций по английскому языку

Создать урок, который сможет увлечь учащихся, — довольно сложная задача. Вот несколько идей, которые можно включить в учебный план:

1. Алфавит с героями мультиков

Подберите популярные детские мультфильмы и нарежьте из них отрывки по теме вашего урока. Например, если вы изучаете с детьми алфавит, сделайте нарезку из героев мультиков, которые говорят слова, начинающиеся на эту букву.

Добавьте слайд с написанием каждой буквы, чтобы ребенок мог визуально сопоставить звук и внешний вид. Кстати, эту идею можно использовать и для взрослых, только замените мультик на популярный фильм или сериал.

2. Учим сленг по современной поп-культуре

Английский язык меняется каждый день. Возникают новые слова, идиомы, сокращения. Помогите вашим ученикам окунуться в мир новых слов, используя песни, клипы, сериалы. Подберите отрывок, в котором используется сленг, расскажите о значении слова и приведите примеры использования в беседе.

3. Исследуем мир искусства

Приобщите своих учеников к миру искусства с сайтом Google Art & Culture. С помощью этого сервиса можно посетить любой музей и выставку мира. Можно записать на видео интерактивный тур по галерее с вашими комментариями в качестве гида (конечно, на английском языке). В презентацию можно добавлять слайды с интересными фактами об определённом художнике или для пояснения отдельных фраз или слов.

4. Учим цвета по мобильным играм

Работаете с детьми, которые не могут вообразить дня без смартфона? Включите мобильные игры в процесс обучения. Например, запишите на видео процесс игры по типу «трое-в-ряд» и комментируйте название цветов совмещаемых камней. Или включите в слайд-шоу фотографии «злых птичек» и расскажите детям, какого они оттенка.

5. Повседневные беседы в WhatsApp

Наверняка вы видели мемы, на которых собеседники шлют друг другу сообщения в WhatsApp или другом мессенджере. Это вполне можно превратить в увлекательный урок — подберите обычную тему, например, поход в кино, и создайте видео на сервисе вроде fakewhats.com.

Озвучьте фразы, чтобы зрители знали произношение. Отдельным слайдом дайте перевод и объясните значение популярных аббревиатур. Можно задать учащимся домашнее задание — пообщаться с друзьями на английском на любую тему в мессенджере.

В заключение

При желании удаленное обучение можно превратить в увлекательный процесс, одинаково интересный взрослым и детям. Помните, что от качества уроков зависит ваш авторитет среди учащихся и то, насколько хорошо ученики усвоят информацию.