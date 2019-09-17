Чтение способствует грамотной, лаконичной и приятной на слух речи – это факт. В процессе изучения языка теория и грамматика занимают одни из первых ролей, но именно чтение сделает вашу речь правильной и лексически завершенной. Читая книгу, вы пропускаете текст через себя, кто вслух, а кто, чтобы никто не слышал, запоминая таким образом новые слова.

Обязательно включайте чтение адаптированных книг на английском языке в свою программу обучения: вы значительно расширите словарный запас и даже в пассивной форме будете практиковать грамматику. Чем больше вы читаете, тем более «жадным» до новых знаний становитесь.

Для всех, кто изучает язык, чтение английской литературы станет очень мотивирующим занятием, потому как можно запросто обнаружить, что слова – понятны, а сама книга – безумно интересная. Читайте в собственном темпе и вскоре заметите, что это занятие не менее эффективно, чем разговор с носителем языка. Только здесь важно учесть момент: книга, которую вы выбираете, должна соответствовать вашим навыкам.

Это не всегда просто. Сегодня в общем доступе находятся тысячи книг, и очень сложно на первый взгляд определить, соответствует ли она вашим знаниям, сможете ли вы осилить её. Статья станет вам помощником: здесь мы собрали самые популярные книги на английском языке по уровням.

Как выбрать книгу правильно

Выбрать книгу правильно – ключевой задача. Слишком простая или слишком сложная быстро потушат ваш интерес, и цели вы не достигнете.

С чего же начать? Чем вы руководствуетесь, когда выбираете, что почитать на родном языке? Это может быть любимый жанр, писатель или даже издательство. При выборе книги на английском языке решающими факторами должны стать:

ваш интерес;

уровень языка;

цель, которую вы преследуете.

Например, если вы студент литературного факультета, вам подойдут классические романы, написанные на старом английском. А если вы просто хотите подтянуть язык, чтобы более или менее общаться на бытовые темы, то современные книги – ваш вариант.

Вот что приведет вас к успеху:

выбирайте знакомые книги: те, которые вы читали на родном языке или смотрели уже снятые по ним фильмы;

по возможности читайте книгу и слушайте ее аудиоверсию: таким образом вы задействуете сразу два канала восприятия информации и заодно слышите правильное произношение и интонацию;

включайте в свой список книги, которые были переведены с русского языка на английский: это будет вдвойне интересно.

Книги на английском языке для уровня Elementary

Для уровня Elementary рекомендуем выбирать книги простые и короткие. Не спешите браться за классику: чаще всего там используется архаичный (очень старый!) английский и поднимаются сложные темы.

Детские книжки – вот что отлично подойдет. О «Чарли и шоколадной фабрике», наверняка, слышали если не все, то многие. Ее автор – Роальд Даль. Он написал множество превосходных произведений: «Матильда», «Ведьмы», «Большой добрый великан», «Джеймс и гигантский персик» и пр – пожалуй, лучшие книги для начинающих изучать язык.

Попробуйте книгу из серии, рекомендованной Cambridge: «Three tomorrows», Frank Brennan («Три завтра» Фрэнка Брэннана). Три истории, которые заставят вас задуматься о приближающемся будущем, неужели роботы заменят людей, что произойдет с последним мозгом в мире и прочие вопросы.

Легкие книги для начинающих

Не проходите мимо книжных прилавков с яркими и, на первый взгляд, простыми книгами. Они – как раз то, что нужно начинающим изучать английский язык. Яркий пример – рассказы Доктора Сьюза, самого популярного детского писателя США. Написанные в стихах, они гарантированно заставят вас смеяться, поэтому читать вдвойне легко. Начните с рассказа «The Cat in Hat». Уверяем, он вам понравится.

Книги на английском языке для уровня Pre-Intermediate

Да, вы читали ее на русском. Вы, возможно, даже смотрели фильмы, снятые по этой книге. Возьмитесь за нее еще раз. Это «Робинзон Крузо» Даниэля Дэфо. Взгляните теперь на нее другими глазами: ведь эта книга не столько о том, как выживать в одиночку на острове в течении 28-ми лет, сколько о внутреннем пути к нравственности, вере и силе человеческого духа.

«Eye of the Storm», Mandy Loader (пер. Центр урагана) – отмеченная наградами адаптированная книга для изучающих английский язык уровня Pre-Intermediate. Написана в художественном жанре и рассказывает об урагане, который надвигается на Америку. Молодой пара пытается спасти рыбака, который оказался один на один со стихией.

Книги на английском языке для уровня Intermediate

На среднем уровне Intermediate вы уже можете читать более сложную литературу. Попробуйте «Berlin Express», Michael Austen. Достаточно захватывающий сюжет: 20-ти летний студент Хиро по ошибке берет телефон соседа в вагоне поезда и обнаруживает в сообщениях, что тот едет в Берлин, чтобы совершить убийство. По приезду Хиро пытается предупредить жертв об опасности. Но что это: реальная угроза или лишь его воображение?

Классика зарубежной литературы – «Moby Dick», Herman Melville. Не просто нашумевший рассказ об одержимом капитане и его борьбе с огромным белым китом. Роман включает в себя гораздо более подробные сведения о китобойном промысле середины XIX века. Это действительно интересно!

Книги на английском языке для уровня Upper-Intermediate

Тут уже можно браться за Дж. Толкиена: «Хоббит» тот самый случай, когда, возможно, книга интереснее фильма. Она не пугающе длинная и воспринимается легко, особенно, если вы смотрели кино версию.

Если вы любите читать об исторических событиях, то вам точно будет интересно произведение Энн Холм «Я Дэвид». Короткая история о мальчишке в поисках матери во времена Второй Мировой.

Еще одна книга из списка Cambridge для уровня Upper-Intermediate – «Better Late than Never», J. M. Newsome (пер. Лучше поздно, чем никогда). О двух девочках-подростках, переживших взрыв, который поменял их жизни. История о выживании и силе, которая объединяет людей.

Адаптированные английские книги для детей

Ответ на вопрос «Зачем ребенку читать книги на английском, если он только начинает изучение языка?» тот же, что и «Зачем вообще читать книги?» Развивать и делать красивой речь, увеличивать словарный запас и кругозор в целом.

Предложите своему ребенку несложные рассказы, которые он, наверняка, поймет:

“The Very Hungry Caterpillar”, Eric Carle;

“Curious George” by H.A. Rey and Margaret Rey;

“If You Give a Moose a Muffin” by Laura Numeroff;

“The Story of Ferdinand” by Munro Leaf;

“Green Eggs and Ham” by Dr. Seuss.

Читайте книги с удовольствием. Подавайте пример своим детям. Чтение книг, на английском языке в особенности, дают мозгу пищу для ума, заставляют его работать, думать, анализировать. Позвольте себе становится все более и более начитанным и образованным, тем, с кем всегда приятно вести беседу.