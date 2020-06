Whaddayasay?

What you gonna do now?

Whatser name?

Gimme.

I’ve gotta phone my friend.

Перед вами разговорные фразы, услышав которые, не всегда можно понять, о чём идёт речь.

Преимущества печатного текста состоят в том, что есть время перевести и расшифровать слова, в живом диалоге такой роскоши просто нет.

Особенно, если нужно быстро что-то узнать, спросить или сказать.

Множество сокращений, междометий, помноженные на достаточно высокую скорость речи, усложняют процесс распознавания отдельных слов.

Возникает логичный вопрос, как научиться понимать английскую речь на слух?

Одним из действенных методов является аудирование.

О пользе этого способа изучения устного английского, выборе материала для аудирования и наиболее эффективных вариантах работы с аудио и видео, предлагаю подробно поговорить в этой статье.

Аудирование - это прослушивание текстов, диалогов и т. п., с целью тренировки навыка восприятия речи на слух.

Проще говоря, это умение на слух точно понимать, что говорит собеседник.

По сути дела, слушая песню, просматривая фильм или программу на английском человек уже проводит своеобразное аудирование, вопрос только в том, насколько основательно слушающий подходит к этому процессу.

Одно дело слушать, не акцентируя внимания на тех фразах, которые ты не понял и, совсем другое, детально разбирать каждый нюанс.

Собственно, есть три способа проведения аудирования:

Первый - это работа со специальными тренировочными сборниками, включающими ряд заданий по прослушанному материалу и, снабженными аудиозаписями.;

Второй - это самостоятельный поиск и подбор аудиозаписей, фильмов, сериалов, программ и т. п., в соответствии со своим языковым уровнем и тренировка навыков, путем конспектирования отдельных фраз, выражений, слов, их заучивания.;

Третий - комплексный подход, он включает в себя два описанных выше варианта, применяемых вкупе, попеременно.

Выбор пути зависит от уровня владения языком в целом, наличия возможности общения на нём в повседневной жизни и личных целях человека.

1. Аудирование с выполнением заданий

На сегодняшний день существует масса сборников со специальными заданиями и аудио материалом для проведения аудирования.

Для начального уровня подойдут тестовые задания с текстом, произносимом на аудиозаписи.

Работа по такому формату аудирования происходит, как правило, в несколько этапов, которые варьируются в зависимости от индивидуальных особенностей слушателя:

1) Слушаем аудиозапись максимум 2 раза и стараемся понять основной смысл сказанного.

2) Читаем текст аудиозаписи и детально разбираем каждое слово, прибегая, при необходимости, к помощи словарей.

3) Снова включаем аудиозапись и, опираясь на текст, прослушиваем её ещё раз, с остановками в наиболее сложных для понимания местах.

Важно вслушиваться в произношение каждой фразы, сверяя её с текстовым аналогом, дабы понять, как она может быть произнесена.

4) Ну, и заключительный этап состоит в ещё одном прослушивании записи без опоры на текст, с целью закрепления материала.

5) Если это предусмотрено, то заключительным может стать этап выполнения различных заданий, связанных с текстом, делать которые, конечно, лучше на него уже не опираясь.

Этот метод поможет, во-первых, пополнить свой словарный запас новыми выражениями, что очень важно на начальном этапе.

Во-вторых, научиться понимать смысл сказанного, а, значит, подготовить хороший фундамент для восприятия текста сразу на слух, без опоры на бумажный вариант.

Второй тип сборников по аудированию не предполагает опору на текст и может включать в себя:

специальные вопросы, на которые человек должен ответить после прослушивания аудио;

задания с пропусками, которые нужно заполнить исходя из услышанной информации;

задания на определение главной мысли в тексте, путем подбора адекватного ему названия.

Текст может быть дан в ответах к заданиям, с целью проверки и отработки возможных ошибок, но не предполагается, что слушатель прибегает к его прочтению во время выполнения заданий.

Что немаловажно, среди механических аудиозаписей существует масса подборок с посторонними шумами, различным тембром голоса, всевозможными вариантами речевых ситуаций, что максимально приближает любой монолог или диалог к реальности.

Что это дает?

Такой подход помогает определить: смысл, цели, задачи, жанр текста; мнение, отношение, эмоции, чувства, позицию говорящего по какому-то вопросу, а также мелкие подробности, о которых упомянул человек.

Детальная проработка материала учит вникать в суть каждой фразы, определять логические параллели между мыслями говорящего. Особенно важно то, что слушатель не видит перед собой текста, который будет воспроизведен, он воспринимает информацию исключительно на слух и старается по ходу определить, о чём идёт речь.

Другими словами, эта ситуация максимально приближена к жизни, в которой нет времени переспрашивать, думать или подготавливаться к ответу.

2. Аудирование без выполнения заданий

Второй подход заключается в регулярном просмотре фильмов, передач, сериалов, программ, роликов, прослушивании песен и текстов на английском, уже без столь детальной работы с текстом.

Такой вариант подходят для дополнительного развития и тренировки устного английского, обогащения своего словарного запаса и поддержания определенного языкового уровня, а также его повышения.

Главное, подбирать те видео, которые будут отвечать уже имеющимся знаниям, не будут перегружены неизвестными терминами или сложными словами.

Вводить новую информацию стоит постепенно.

3. Комплексный подход

Третий, комплексный подход, предполагает объединение двух предыдущих и их поочередное применение и является, наиболее эффективным способом, с помощью которого возможно не просто развить навык по восприятию английского на слух, но и самому научиться оперировать рядом разговорных фраз и выражений, быть максимально включенным в коммуникативный процесс.

Чередуя выполнение тестовых заданий с просмотром, к примеру, сериала, можно создать прекрасную атмосферу для всестороннего погружения в изучение особенностей устной речи.

Главное, не перегружать себя информацией, делать перерывы и выделять время на усвоение материала.

Эффективность аудирования неоспорима.

При условии систематических и регулярных занятий можно существенно повысить уровень восприятия английской речи; к посторонним шумам; буквально, побывать в самых разных ситуациях, а также выучить сокращенные варианты расхожих фраз и выражений.

Почувствовав специфику устной речи и научившись воспринимать её на слух, гораздо проще будет влиться в процесс живого общения с человеком тогда, когда это будет необходимо.

Ну, и, конечно, не стоит забывать о том, что реальный диалог, это лучший вариант аудирования, которым не стоит пренебрегать, если есть такая возможность.

Под занавес, делюсь с вами переводом сокращенных разговорных фраз, которые активно применяются в устной речи:

Whaddayasay? - Что ты сказал? - What did you say?;

What you gonna to do now? Что ты собираешься делать сейчас? - What are you going to do now?;

Whatser name? - Как её зовут? - What is her name?;

Gimme - Дай мне - Give me;

I’ve gotta phone my friend - Я должен (должна) позвонить моему другу. - I have got to phone my friend.

Good luck!