Часть 2.

В первой статье мы говорили о том, с чего начать изучение грамматики.

Во второй части вы узнаете, как отработать уже полученные навыки на практике.

Мало просто знать правила, важно ориентироваться, почему в одном случае нужно использовать, к примеру, Past Simple, а в другом Past Continuous Tense.

Ситуация осложняется ещё и тем, что со временем часть информации улетучивается, тем более, если нет возможности применять её каждый день.

А это значит, что всегда актуальна пара - тройка способов, которые помогут держать свои знания в тонусе.

Choose the right textbook. - Выберите подходящий учебник.

Учебник по грамматике, в некотором роде, настольная книга каждого, кто учит язык или хочет поддерживать определённый уровень.

Но универсального совета по выбору пособия нет.

Каждый человек воспринимает информацию по-своему.

Одному удобны таблицы, другому сплошной текст, кому-то нужны инфобоксы с ключевыми нюансами правил, третьим картинки для лучшего визуального восприятия.

Поэтому важно внимательно изучить содержимое книжных полок в магазине, полистать пособия и, исходя из индивидуальных особенностей восприятия информации, подобрать тот вариант, который будет удобен именно вам.

Use workbooks. - Используйте сборники упражнений.

Сборники упражнений по грамматике помогут детально проработать каждую тему и уделить внимание всем грамматическим конструкциям.

Лучше всего выполнять задания письменно: подчеркивать окончания, подписывать форму глаголов; определять время, в котором составлено то или иное предложение.

Выбрать сборник можно в зависимости от тех правил, которые нужно отработать.

Для тех, кто находится на уровне Beginner подойдет вариант, включающий все грамматические темы.

Продвинутым пользователям можно отдать предпочтение экземплярам, рассчитанным на отработку конкретных грамматических конструкций, которые представляют наибольшую сложность, к примеру, упражнения только на Passive Voice.

Когда какой - то пласт материала освоен, можно переходить к тестированию.

Test yourself. - Проверяйте себя.

Тестирование - это самый простой, действенный и доступный способ повторить пройденное.

Его принципиальное отличие от первого метода заключается в том, что тест проверяет срез знаний, в то время как упражнения помогают закрепить определенные темы.

Приобретя несколько сборников с тестами, вы сможете проводить свободное время с пользой.

Но не стоит пренебрегать и онлайн-тестами, благо, их предостаточно на различных сайтах.

После выполнения заданий не лишним будет выписать, подчеркнуть или каким-то иным способом отметить свои ошибки, если таковые были и дополнительно проработать забытые темы и правила.

Read more books. - Читайте больше книг.

Чтение помогает не только обогатить словарный запас, но и увидеть грамматику в действии.

Главное, подобрать книгу, которая соответствовала бы вашему языковому уровню.

Сейчас масса адаптированной литературы, книг с подстрочниками - на любой вкус и цвет.

В процессе чтения можно смело работать с текстом: выписывать предложения, определять форму глагола, анализировать используемое время.

Такой метод помогает задействовать ассоциативное мышление и в будущем, в сложной речевой ситуации, вам будет легче вспомнить, какое время нужно употреблять и почему,

поскольку оно будет неизбежно связываться с определенным текстом, книгой, либо историей, прочитанной когда-то.

Помните о том, что грамматика, подаваемая в контексте, всегда воспринимается лучше, нежели отдельные предложения.

В рамках конкретной речевой ситуации намного легче понять, почему, к примеру, нужно употреблять Present Continuous Tense, а не Present Simple.

Songs, videos, poems and films. - Песни, видео, стихи и фильмы.

Некоторые грамматические темы можно учить с помощью стихов, видео и забавных песен.

К примеру, неправильные глаголы при желании легко можно зарифмовать и самим, а можно найти стихи, которые позволят в разы быстрее запомнить все три формы.

Что это даёт?

Во-первых, это весело.

Во-вторых, эффективно.

В-третьих, легко.

В песнях можно заучивать целые предложения, положенные на музыку, они гарантированно останутся в памяти надолго.

Отдельного внимания заслуживает видеоконтент. Здесь, каждый выбирает сам.

Можно смотреть фильмы, передачи, программы, либо просто обучающие ролики.

Всё зависит от того, насколько свободно вы ориентируетесь в теме.

Use your phone. - Используйте свой телефон.

Не стоит пренебрегать и обучающими приложениями, коих сейчас масса.

Закачав несколько на телефон, можно получать уведомления и гарантированно повторять по одной теме в день.

Полезно будет подписаться на странички с инфой, касающейся грамматики.

Так можно узнать нюансы употребления, к примеру, притяжательного падежа или выучить слова-маркеры, используемые в Present Perfect Tense.

Be creative. - Проявите творческий подход.

Добавьте в изучение грамматики творчества.

Смело рисуйте таблицы, выписывайте на ватман указательные местоимения, неправильные глаголы, снабжайте рабочий стол стикерами с фразовыми глаголами.

Визуальное восприятие весьма эффективно, а структурирование информации помогает её лучше запомнить.

Communicate. - Общайтесь.

Ну, и конечно, нельзя списывать со счетов живое общение, в ходе которого можно услышать и перенять массу полезной информации и даже разговорные формы некоторых грамматических конструкций.

Хорошо сочетать вербальный метод закрепления знаний с вышеперечисленными.

Одним словом, изучение грамматики дело не простое.

Важно не просто зазубрить правила, а понять, как их применять на практике, а, что ещё важнее, сориентироваться в рамках конкретной речевой ситуации.

От ошибок лучше всего спасает ежедневная практика.

Помните: в изучении грамматики у каждого свой путь.

Выберите тот формат обучения, который подходит именно вам и скучать не придется!

Good luck!