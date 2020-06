Грамматика - это фундамент любого языка. Одной лексики для построения предложений недостаточно.

Чтобы грамотно излагать свои мысли, важно не просто знать, а уметь на практике применять грамматические правила.

Напрашивается логичный вопрос, как разобраться в огромном массиве информации?

Ответ, как ни странно, прост: начинать нужно с малого, постепенно повышая уровень сложности изучаемого материла.

В грамматике есть своя азбука: не спеша знакомясь с каждой «буквой», вполне реально достичь хороших результатов.

И, так как процесс освоения правил не терпит сумбура, лучше действовать пошагово.

Step № 1

Части речи - это основа основ языка, поэтому начинать изучение грамматики лучше всего именно с этой темы.

Крайне важно не только запомнить, на какой вопрос отвечает каждая из них, но и научиться отличать их друг от друга.

Если вы будете понимать, как используется каждое слово, какую функцию оно выполняет в речи, вы с легкостью справитесь с блоком грамматических правил для него.

Note:

Parts of speech (Части речи):

1) Существительное (NOUN;(n)). Отвечает на вопросы: кто? что? Обозначает человека (a brother - брат), предмет (a table - стол) или место (an office - офис);

2) Глагол (VERB; (v)). Отвечает на вопрос: что делать? что сделать? Обозначает действие. (to write - писать, to read - читать, to jump - прыгать);

3) Прилагательное (ADJECTIVE; (adj)). Отвечает на вопрос: какой? какая? какое? какие? Обозначает признак предмета. (nice - милый, good - хороший, clever - умный);

4) Наречие (ADVERB; (adv)). Отвечает на вопрос: как? Обозначает признак действия и относится к глаголу. (hurriedly - поспешно, wonderfully - удивительно, happily - счастливо);

5) Числительное (NUMBER). Отвечает на вопросы: сколько? который? Обозначает число, количество и порядок предметов. (five - пять, seven - семь, twenty - двадцать);

6) Местоимение (PRONOUN; (pro)). Отвечает на вопрос: кто? что? (я, он, мы); какой? чей? (этот, наш) Обозначает предметы, признаки, количество, но не называет их. (he - он, she - она, it - оно);

7) Предлог (PREPOSITION; (prep)). Служебная часть речи, не отвечает на вопросы. Не употребляется самостоятельно. Используется с другими частями речи. (up - вверх, of - из, on - на);

8) Союз (CONJUNCTION; (conj)). Служебная часть речи, не отвечает на вопросы. Нужна для того, чтобы соединять части предложения между собой. (and - и, but - но, or - или);

9) Артикль (ARTICLE). Служебная часть речи, не отвечает на вопросы и не имеет лексического значения. Используется с существительными, указывает на то, идёт ли речь об известном или неизвестном предмете или лице;

10) Междометия (INTERJECTION; (inter)). Часть речи, которая не входит ни в самостоятельные, ни в служебные. Выражает различные эмоциональные состояния. (ah - ах, wow - вау, oops - упс, и т.д.)

Step № 2

Когда все части речи выучены, можно переходить ко второму этапу: изучение правил, касающихся каждой из них.

Все правила можно разделить на группы.

К примеру, относящиеся к глаголу, к существительному, к прилагательному и т. д., а учить их блоками.

На первых порах метод дифференциации (разделения) и структурирования информации весьма эффективен.

Легче всего взять одну часть речи и хорошенько её проработать, а когда материал усвоится, приступить к другой.

Note:

1) Существительные бывают единственного и множественного числа. Соответственно, необходимо выучить правила образования множественного числа существительных.

Примерно по такой же схеме нужно поступать с исчисляемыми и не исчисляемыми существительными; абстрактными и конкретными; отглагольными, именами собственными и нарицательными, а также собирательными.

В отношении каждой из этих групп действуют свои грамматические тонкости, ознакомиться с которыми и позволят учебники и справочники.

2) Глаголы подразделяются на четыре вида: глаголы-действия и глаголы-связки; главные и вспомогательные. Изучение нюансов каждой из этих групп позволит понять специфику их использования в речи.

3) В разделе «прилагательные» особое внимание следует уделить правилам образования превосходной и сравнительной степеней.

4) Наречия в английском также можно объединить в два блока: относительные и частотные.

5) Местоимения подразделяются сразу на несколько групп: личные, притяжательные, возвратные, усилительные, взаимные, неопределенные, демонстративные, вопросительные.

В отношении каждой группы действуют свои правила.

6) Союзы могут быть соединительными и соотносительными.

7) Артикли делятся на неопределенные и определенные.

Step № 3

Третий шаг носит комплексный характер, включая в себя ознакомление со структурой английского предложения и изучение системы английских времен.

Одно без другого невозможно.

Начинать нужно с группы простых и относительно легких времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple и постепенно переходить к более сложным.

Note:

Базовую структуру английского предложения составляют подлежащее и сказуемое.

Подлежащее - это объект, который выполняет действие. (Существительное)

Сказуемое - это само действие. (Глагол)

После того, как простейшие предложения будут усвоены, можно смело переходить к правилам согласования подлежащего и сказуемого, сложносочиненным предложениям, условным конструкциям и работе с частями сложного предложения.

Вы будете удивлены, но фактически эти 3 шага включают в себя все главные аспекты, на которые нужно обращать внимание при изучении грамматики. 3 главных столпа.

После того, как вы поймете, что фундамент «схватился», можно переходить к изучению правил пунктуации, структуры абзаца и прочим тонкостям, которые лишь дополнят изначальную картину.

Но не стоит обольщаться, объем материала, не смотря на внешнюю простоту его изложения, огромен. Вам понадобится немало времени для того, чтобы не просто изучить грамматические правила, а прочувствовать все нюансы языка.

О том, как на практике закрепить свои знания, поговорим во второй части статьи.

Будет ещё интереснее!

Good luck!