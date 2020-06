Часто студенты, изучающие английский язык, несколько скептично относятся к заданию прочитать статью или интервью на новостном сайте. На самом деле, потенциал новостных ресурсов отличается многообразием и является важным источником информации для тех, кто изучает иностранные языки.

Итак, в чем же их преимущество? Во-первых, новостные тексты написаны четким и ясным языком, а это как раз то, что необходимо всем изучающим язык. Во-вторых, содержательная сторона. Новостной текст всегда касается если не текущих событий, то, как минимум, недавних. И, конечно же, в новостной статье, в очерке или в интервью вы всегда найдете информацию, которая затрагивает вашу жизнь, ваши проблемы или интересы. Наконец, новости – это всегда свежая и актуальная информация.

Когда вы изучаете грамматику или лексику, то важно помнить, что любой материал осваивается в контексте, а новостной текст всегда представляет собой идеальный контекст. Работая над новой лексикой, вы не только пополняете словарный запас, но и получаете обширную фоновую информацию, которая дает вам представление о жизни, о событиях, происходящих за рубежом. Как результат, вам легче общаться с носителями языка, а ваш язык будет приближен к языку носителей.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА.

Совет первый. Смотрите новости в режиме онлайн, читайте публикации для своего уровня владения языком.

Если у вас достаточно высокий уровень владения языком (не ниже Intermediate), вы можете читать публикации в The Wall Street Journal, а также смотреть видео на сайте CBS News. Если вы только начинаете изучать английский язык, нет причин отказываться от новостных ресурсов. Газета The New York Times публикует еженедельную колонку для изучающих американский вариант английского языка на своем ресурсе Learning Network.

Все тексты написаны доступным языком. После прочтения текстов вам предлагаются тесты на закрепление новых слов, а также на правила пунктуации.

Сайт ВВС предлагает ежедневную программу Words in the News для интересующихся британским вариантом английского языка.

Дикторы, читающие новости на каналах ВВС, дают список наиболее важных для описания события слов, затем читают текст новости, включающий эти слова. Иногда встречается достаточно трудная лексика, но программа сопровождается тестами, выполняя которые вы сможете повторить все новые слова, которые встречались в новостном тексте. На сайте Voice of America вы найдете новости для пользователей двух уровней владения языком. Вы также можете послушать английские подкасты для новостей и/или посмотреть видео, одновременно читая текст. Раздел сайта VOA Learning English Channel ориентирован на изучающих язык – дикторы говорят достаточно медленно и очень четко, а их текст сопровождается субтитрами, что особенно полезно для начинающих изучать язык.

Совет второй . Смотрите и читайте новости только качественных СМИ.

В интернете вы найдете огромное количество сайтов, предоставляющих новостную информацию. К сожалению, не все они отличаются качественной подачей текстового материала. Поэтому очень важно подобрать именно качественные интернет-ресурсы.

Обращайте внимание на синтаксис предложений: они должны быть относительно короткими и следовать структуре «подлежащее-сказуемое-дополнение». Текст должен начинаться с заголовка. И сам текст должен читаться так же легко, как и сам заголовок. Примером СМИ, которое отвечает данным требованиям, является сайт USA Today.

Постарайтесь найти СМИ, авторы текстов которых представляют различные культуры и варианты английского языка – британского, американского, австралийского. В качестве примера можно привести The Guardian. Стиль текстов четкий и чистый, а вот лексический состав отражает принадлежность автора к одной из перечисленных культур.

Совет третий . Смотрите и читайте новости, которые вас интересуют.

Вас не интересует политика? Ничего страшного. На перечисленных выше ресурсах вы найдете новости о различных сферах нашей жизни. Вам нравится футбол? Тогда читайте новости на специализированных спортивных сайтах. А если при этом ваш уровень языка Intermediate и выше, то ESPN Football Club – как раз то, что вы ищите. Там же вы сможете посмотреть видео трансляцию различных спортивных мероприятий.

Но если у вас начальный уровень владения языком, вам нужен другой ресурс, дающий информацию дозированно – небольшими фрагментами. Например, The Midfield Dynamo Football Site публикует спортивные новости с различных новостных страниц, имеющихся в интернете. Используя тексты этого ресурса, вы непременно пополните свой словарный запас идиомами и примерами английского юмора.

Не нужно думать, что, если мы говорим о новостных сайтах и новостных текстах, то вся информация адресована исключительно взрослым пользователям. Детская аудитория тоже интересуется происходящим в стране и в мире. Ресурс Sports Illustrated for Kids ориентирован на юных пользователей, чей уровень владения языком не выше Intermediate, а спортивная информация представлена в текстовой форме и видео. Юным читателям, любящим географию и путешествия, стоит почитать новостные тексты на сайте National Geographic Kids. Если подросток интересуется естествознанием, то познавательную информацию он найдет вот здесь – Kids Discover.

Находя интересующую вас информацию, вы будете внимательно читать новостной текст, ваш уровень мотивации к изучению английского языка будет высоким.

Совет четвертый . Читайте вслух и с карандашом в руках.

Очень важный совет – читайте тексты вслух. Чтение вслух поможет вам снизить скорость процесса чтения, сконцентрировавшись на смысле прочитанного.

Если вам встретилось незнакомое слово, выделите его маркером или подчеркните карандашом. Прочитав абзац, определите, понятен ли вам смысл текста без тех слов, что вы выделили в тексте. При необходимости (вам не понятен смысл отдельных предложений или всего абзаца) посмотрите эти слова в словаре.

Еще одно преимущество новостных статей: в статьях одной и той же тематики (например, «космос», «экономика», «образование») повторяется практически одна и та же лексика, таким образом, вам будет не сложно пополнить и закрепить новый словарь, а заодно вспомнить уже знакомые слова.

Но если в тексте встречается новая лексика или идиоматические выражения, записывайте их в словарную тетрадь. Но не спешите смотреть перевод или значение слова. Продолжайте читать. Возможно, контекст поможет вам догадаться о значении слова (а языковую догадку методисты и преподаватели рекомендуют развивать). Завершив чтение новостного текста, вы можете обратиться к словарю и проверить перевод выписанных вами слов. Этот же подход рекомендуется использовать при просмотре новостей в режиме онлайн.

Если вы смотрите новостные программы в записи, и они снабжены субтитрами, то можно порекомендовать следующую методику. Первый раз вы смотрите видео репортаж (интервью), обращая внимание на произношение и интонацию диктора. При повторном просмотре отключите звук, но попытайтесь прочитать вслух субтитры новостного текста. Таким образом вы сможете поработать над словарем текста (значение слов, их произношение и употребление в данном контексте). Читая тест вслух, попробуйте представить, что вы – диктор радио или телевидения, или ведущий одной из популярных программ. Это придаст уверенности, и вы получите удовлетворение от работы с текстом.

Мы надеемся, что наши советы пригодятся вам в изучении английского языка, и вы будете чаще обращаться к новостной информации, используя рекомендованные сайты.