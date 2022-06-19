Сегодня, чтобы получить средне-специальное или высшее образование, необязательно ехать в другой город. Большинство ВУЗов и колледжей предлагают программы дистанционного обучения. Это отличная возможность получить востребованную профессию и стать специалистом, находясь в любой точке мира.
Особенности дистанционного обучения
В процессе обучения в дистанционном колледже или ВУЗе вы получаете те же знания, что и при очном посещении занятий: программа практически не отличается. У студента есть группа, куратор, учебный план, домашние задания, практика и т.д.
Рассмотрим подробнее основные особенности обучения в дистанционных вузах и колледжах:
- Поступление в учебное заведение. После зачисления студент получает доступ в личный кабинет. В нем будет вся необходимая информация и документы: расписание занятий, платежные системы, зачетки, связь с группой и т.д.
- Освоение учебного материала. Учащийся изучает программу курса, а его активность фиксируется в личном кабинете. Студент занимается в удобное для него время, а знания подаются в виде текстов, видео, аудиозаписей и в других форматах.
- Связь с педагогами. Преподаватели постоянно на связи в чатах, мессенджерах, на онлайн-конференциях и т.д. Все контакты педагогов есть в личном кабинете. В назначенные дни нужно проходить тесты, контрольные работы и выполнять другие задания для контроля знаний. Результаты автоматически отправляются для проверки преподавателям на электронную почту.
- Защита квалификационных работ. В конце семестра или учебного года студент подтверждает свои знания — в режиме онлайн защищает перед преподавателями курсовую или дипломную работу. Для этого потребуется микрофон и веб-камера.
Плюсы и минусы дистанционного образования
Подробнее остановимся на преимуществах дистанционного обучения:
- Можно совмещать учебу с работой, декретным отпуском или обучением в другом заведении.
- Вы получаете только актуальные и востребованные знания, т.к. дистанционные вузы и колледжи быстрее реагируют на тенденции, чем очные учебные заведения.
- Не нужно тратить время и деньги на дорогу, переезжать в другой город или страну — можно учиться прямо из дома.
- Вы можете выбрать удобный график обучения, т.к. строго фиксированного расписания нет: занимайтесь тогда, когда вам удобно.
- При необходимости вы можете вернуться к любому занятию и изучить его заново; при очном обучении это невозможно, если вы не вели конспект.
- Дистанционное обучение стоит значительно дешевле очного, особенно в крупных университетах и колледжах.
Конечно, у дистанционного образования есть свои минусы. Так, приходится много времени проводить за компьютером, из-за чего портится зрение. Кроме того, далеко не все профессии можно освоить дистанционно. Например, на удаленке невозможно стать врачом.
Однако большинство востребованных и высокооплачиваемых специальностей можно получить дистанционно. Главное — выбрать учебное заведение с сильной базой, опытными преподаватели и четко отлаженной системой обучения.
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