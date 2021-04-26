Английский — самый изучаемый язык на планете.

Однако трудности в изучении иностранного языка часто приводят к потере энтузиазма, английский может показаться слишком сложным.

Готовые ответы к домашним заданиям по английскому языку помогают изучающему справиться со сложностями, возникающими в процессе выполнения ДЗ.

Сборники ГДЗ направлены на помощь тем, кто с трудом выполняет упражнения по английскому или сомневается в правильности ответов.

Грамотное использование авторских решебников по английскому направляет учащегося в правильное русло, помогает понять алгоритм и разобраться в способах решения. Если в процессе обучения слушатель курсов или ученик столкнётся с аналогичным заданием, ему будет проще решить его.

Всеми этими сборниками можно пользоваться совершенно бесплатно на этом сайте с ГДЗ.

«Spotlight» Е. Ваулиной

Сборники готовых домашних заданий «Spotlight — Английский в фокусе» для 5 - 9 классов — это комплексные учебники, включенные в федеральный перечень рекомендованных учебных пособий. Решебник состоит из 10 модулей. В каждом блоке содержатся грамматические задания.

Основной акцент сделан на чтении печатных материалов, текстов. К каждому заданию имеется содержательный комментарий автора, с объяснениями элементарных примеров, разъяснениями значений и вариантов употребления тех или иных слов. Каждый сборник ГДЗ, решебник по английскому поможет ученикам справиться со всеми сложными моментами.

Особенности решебника «Spotlight — Английский в фокусе»:

удобный поиск решений к домашним заданиям по темам;

подробные комментарии к упражнениям;

верные ответы на все задания, встречающиеся в учебно-методическом комплексе;

простой язык изложения;

онлайн-доступ к обучающим материалам и сборнику ответов;

просмотр решений с компьютера и любого мобильного гаджета;

положительные отзывы преподавателей и изучающих английский.

Сборники ГДЗ «Spotlight — Английский в фокусе» имеют современное художественное оформление. В помощь ученикам предлагается рабочая тетрадь, в которой можно практиковаться в решении домашних заданий.

«Rainbow» Афанасьевой О.В.

Сборники готовых решений домашних заданий по английскому языку для 2-11 классов входят в учебно-методические комплекты «Rainbow English — Радужный английский». Обучающие материалы и решебник ГДЗ соответствует ФГОС. В комплект помимо сборника ГДЗ включены практикумы по лексике и грамматике, рабочие тетради, контрольные работы (с ответами), тексты для чтения, аудиолекции. Комплексный материал способствует всестороннему и более точному пониманию алгоритмов решения домашних заданий, а готовые правильные ответы, приведенные в конце сборника ГДЗ, помогают учащемуся сверить полученные результаты и подкорректировать ошибки.

Преимущества «Rainbow English — Радужный английский»:

можно использовать для самостоятельного изучения отдельных тем;

удобный поиск заданий, упражнений и решений к ним;

подробное описание решений и ответов, с пояснениями автора;

доступ в режиме онлайн;

нестандартная подача материала для младших школьников;

подготовка к тестированию с ответами для старшеклассников;

понятный язык разъяснений, подобранный в соответствии с возрастом обучающихся.

ГДЗ в сборнике «Rainbow English — Радужный английский» помогут ребенку не потерять интерес к английскому языку, повысить собственную самооценку и научиться логически мыслить при выполнении упражнений. Учащимся старшего школьного возраста с помощью сборника ГДЗ и учебно-методического материала прививаются навыки, необходимые при сдаче ЕГЭ.

«New Millennium» Дворецкой О.Б.

Автор учебно-методического комплекса «New Millennium — Английский нового поколения» Дворецкая О.Б. акцентировала образовательный процесс на современной подаче материала. Сборники готовых домашних заданий по английскому языку содержат решения и ответы к упражнениям учебной программы 8-11 класса. Решебник разделен на несколько тематических блоков, которые соответствуют определенному уровню и возрастным требованиям изучающих английский язык. Подача материала основана на коммуникативно-когнитивном подходе. В учебнике реализуется комбинаторное сочетание традиционных и современных приёмов обучения и представления материала.

Плюсы «New Millennium — Английский нового поколения»:

правильные ответы и решения собраны в таблицу;

простой поиск готовых ответов по номерам упражнений;

онлайн-доступ к любому разделу решебника;

подробное разъяснение даже к самым простым примерам и заданиям;

положительные отзывы от пользователей.

Благодаря учебно-методическому комплексу, старшеклассники развивают коммуникативные навыки, учатся дискутировать на английском языке, правильно выстраивать разговорную речь. Сборник ГДЗ «New Millennium — Английский нового поколения» Дворецкой О.Б. поможет родителям учащихся контролировать их знания и проверять правильность выполнения домашнего задания.

«Happy English» К. Кауфмана

Теоретический и практический учебный материал комплекта «Happy English — Счастливый английский» предназначен для детей, изучающих иностранный язык со 2 по 11 класс. УМК соответствует требованиям ФОГС и рекомендован к использованию в школах. В каждой книге предусмотрен сборник готовых ответов и решений к домашним работам, охватывающий все темы, изучаемые в учебном году. К каждому упражнению автор прикрепил инструкции по их выполнению, что даёт возможность самостоятельно освоить тему. В учебник включены справочные материалы, авторские тексты, песни и игры. Подача материала основана на сюжетном построении и социокультурной направленности, что делает образовательный процесс нестандартным и привлекательным.

Преимущества «Happy English — Счастливый английский»:

авторские комментарии к ответам и готовым решениям упражнений;

доступ в режиме онлайн;

удобная навигация по поиску готовых домашних заданий;

данные сформированы в тематические блоки и распределены по урокам;

советы автора по изучению новых знаний и повторению пройденного материала.

УМК с готовыми домашними заданиями могут использовать учащиеся с разным уровнем подготовки и знания английского языка. Готовые подсказки позволяют решать любые виды задач и упражнений — учащийся самостоятельно может пройти все этапы выполнения домашнего задания.

«Enjoy English» М.З. Биболетовой

Учебники со сборниками ГДЗ «Enjoy English — Английский с удовольствием» составлены для учащихся 2-11 классов. При решении заданных на дом упражнений можно использовать готовые подсказки, которые расположены в каждой теме. В решебнике приведены не только правильные ответы и готовые результаты, но и объяснения к ним. Используя учебники М.З. Биболетовой, учащийся получает возможность быстро и качественно выполнить домашнее задание, а также понять, почему ответ должен быть именно таким.

Особенности «Enjoy English — Английский с удовольствием»:

переводы в соответствии с ФГОС;

правильные ответы с объяснениями автора по решению упражнений;

разъяснения доступным «живым» языком;

онлайн-доступ к учебным материалам и сборнику ГДЗ;

доступ с компьютеров, смартфонов, планшетов.

Решебник домашних заданий с готовыми ответами по английскому языку — отличная способ проверки своих знаний перед выполнением контрольной работы или сдачи тестов. Со сборником готовых домашних заданий «Enjoy English — Английский с удовольствием» можно легко подготовиться не только к текущим работам, но и к любым видам предстоящего контроля знаний в будущем.