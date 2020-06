Проблема беглости речи волнует многих изучающих иностранные языки. Предположим, вам предстоит поездка за рубеж (в статье мы будем говорить об изучающих английский язык, но вообще рекомендации носят универсальный характер), где вы будете общаться с носителями языка, но при этом боитесь говорить на языке, а если говорите, то боитесь, что будете допускать ошибки. Что делать? Как преодолеть языковой барьер? На самом деле, не так страшен черт, как его малюют (the devil is not so black as it is painted). Готовиться к поездке нужно заранее. И, как ни странно, дома. Вот наши советы:

1) Создайте себе иноязычную среду.

Нужно понять, что для достижения беглости речи заниматься языком 2-3 часа в день не даст желаемого результата. Поэтому необходимо погрузиться в англоязычную среду, чтобы язык был у вас на слуху.

Начните с чтения и прослушивания новостей на английском языке. Есть множество доступных ресурсов (BBC, CNN, VOA, ABC). Почему рекомендуется начинать именно с новостей? Как правило, вы в курсе событий в своей стране и за рубежом, потому что следите за ними на родном языке. Значит, информация, представленная на англоязычных сайтах, будет вам знакома.

Слушайте английских исполнителей (эстрада, опера, поп, рок и т.д.) дома и в транспорте.

Во время прослушивания музыкальных произведений читайте тексты песен (оперных арий и т.д.)

У вас скорее всего есть любимые исполнители, поющие на вашем родном языке. Попробуйте переводить тексты их песен на английский язык! Не бойтесь, что в тексте будут ошибки.

Слушайте и смотрите подкасты. Подкасты – это один аудио (видео)файл или серия файлов, публикуемых на одном ресурсе Интернета, и доступных по подписке.

Смотрите телевизионные каналы, художественные фильмы на английском языке. Если же смотрите фильмы в переводе на свой язык, то включите английские субтитры. Огромный выбор кино- и видеопродукции предлагает YouTube.com

Участвуйте в обсуждениях в различных англоязычных блогах. Как их найти? В любом поисковике введите сферу своих интересов + слово «blog». Например, «rock music blog»

В вашей местной библиотеке есть раздел литературы на иностранных языках. Не устраивают книги на бумажном носителе? Загрузите электронные издания из Интернета. Сейчас есть большой выбор литературы на языках – можно читать в оригинале, а можно подобрать себе адаптированные издания по уровням (Level 1 и т.д.)

Запишитесь в клуб английского языка. Наверняка в вашем городе есть несколько таких клубов (при университетах, библиотеках). Если найти такие клубы не удалось, то можно найти онлайн клубы, обычно языковые онлайн школы проводят такие мероприятия

Не забывайте о социальных сетях. Например, в твиттере или в Фейсбуке вы можете найти друзей по интересам. У вас есть отличная возможность практиковаться в написании постов, сообщений, комментариев на английском языке

У вас есть хобби? Заниматься им тоже можно, переключившись на английский язык. Если вы увлекаетесь кулинарией, пользуйтесь кулинарными рецептами на английском языке. Играете на музыкальных инструментах? Возьмите ноты с комментариями на английском

Собираетесь в супермаркет? Составьте список покупок на английском языке

2) Беглость речи достигается не только говорением.

Для достижения беглости требуется время. И одним из факторов, которые влияют на беглость речи, является знание грамматики. Чтениепозволяет увеличить словарный запас. Но во время чтения текстов на английском языке вы также обращаете внимание на порядок слов, грамматические конструкции. Таким образом, вы можете вспомнить грамматические явления, которые вы учили ранее, а также познакомиться с новыми. И этот процесс будет осуществляться естественным путем. Письмо. Практикуясь в письменной речи, вы обращаете внимание на построение предложений, стараетесь соблюдать правила грамматики, что в итоге положительно скажется на вашей устной речи.

3) Устанавливайте контакты, заводите знакомства.

Не комплексуйте по поводу своего уровня владения языком. Если в вашем окружении есть иностранцы, поинтересуйтесь, не владеют ли они английским языком. На самом деле, иностранцы чаще всего готовы поддержать беседу на английском языке (даже если он не является их родным языком), а у вас появляется возможность попрактиковаться.

4) Слушайте носителей языка, имеющих разные акценты.

Попытайтесь не ограничиваться прослушиванием речи носителей, говорящих на британском или американском вариантах английского языка. Вы должны иметь представление и о других вариантах и акцентах языка, а также о лексических особенностях и устойчивых выражениях в этих вариантах языка. Кроме того, вы получите хорошую практику понимания иноязычной речи. Подходящие материалы вы найдёте на новостных сайтах (BBC, VOA), а также на NETFLIX (телевизионные шоу и фильмы из разных стран мира).

5) Общайтесь с самим собой.

Такая рекомендация может показаться странной, но если вы не чувствуете себя уверенно, разговаривая на языке с самим собой, то как же вы будете общаться в группе? Старайтесь размышлять о чем-либо вслух по-английски. Если любите петь, пойте вслух. Вы можете описывать те действия, которые вы в данный момент совершаете. Если вам трудно подобрать слова, значит, необходимо воспользоваться словарем. Предположим, вы готовите завтрак. Знаете ли вы, как называются по-английски те продукты и кухонные приборы которыми вы пользуетесь? Знаете ли вы те глаголы, которые описывают ваши действия? Этот совет особенно полезен тем, кто будет использовать английский язык именно в рабочей среде.

6) Читайте вслух!

Чтение различных текстов вслух – это тоже имитация разговора с самим собой. Вы привыкните слышать свой голос, а также будете обращать внимание на интонацию, произношение. К тому же, это хорошая возможность пополнить словарный запас.

7) Записывайте речь носителей языка на аудио.

Если вы не уверены, как правильно интонационно и фонетически оформлять английский текст, другими словами, как говорят и читают носители языка, попробуйте записывать речь носителей на аудио и имитировать ее. Примерно так же дети учатся говорить. Записывайте интервью, фрагменты ТВ передач, фильмов. Прослушав текст, попробуйте записать себя, приблизив звучание своей речи к речи носителей. Обращайте внимание на различия. Конечно, речь носителя и речь обучающегося не может быть идентичной, но вы можете имитировать артикуляцию звуков и интонацию.

8) Работайте над произношением.

Каждый язык имеет свой уникальный звуковой строй. Поэтому артикуляция целого ряда звука требует особого внимания. Например, в английском языке это межзубные звуки – [θ] и [ð]. Большинство преподавателей посоветуют вам читать скороговорки для отработки отдельных звуков и их сочетаний. Преподаватели порекомендуют вам упражнения, в которых представлены контрастирующие пары звуков:

9) Займитесь…преподаванием!

Говорят, что, обучая других, мы учимся сами. Как преподаватель, не могу не согласиться с этим утверждением. Готовясь к уроку, преподаватель несколько раз заглянет в словарь, сам проделает все упражнения. Поэтому обучая своих друзей, коллег или родственников, вы постоянно будете практиковаться в чтении, говорении, аудировании и письме.

10) Откажитесь от перевода.

Некоторые изучающие иностранный язык считают, что при общении на иностранном языке необходимо создать текст на русском языке и переводить его на иностранный. Это крайне неправильная позиция. Не будем отрицать необходимость перевода при выполнении упражнений, при формировании лексических и грамматических навыков. Но внутреннее проговаривание на родном языке, а потом перевод высказывания на иностранный негативно скажутся на темпе речи, вы потратите больше времени при ответе на вопрос. Беглость речи как раз и предполагает связную, четкую речь в нормальном темпе. Перевод с родного языка часто приводит к калькированию, когда говорящий не строит высказывания с использованием порядка слов, грамматических структур иностранного языка, а просто подбирает иностранные слова, сохраняя синтаксис родного языка. Привычка переводить с родного языка на иностранный раз и навсегда блокирует ваш путь к беглости. И, конечно же, не бойтесь делать ошибки. Даже носители языка допускают ошибки. Вспомните древнее латинское изречение «Errare humanum est» (Человеку свойственно ошибаться). Не ошибается тот, кто ничего не делает. Удачи!