Мечтаете учиться или работать за границей? Ваша цель – карьера в одной из англоязычных стран? Похвально! Вы, наверняка, уже серфили на просторах интернета в поисках нужной информации и узнали, что при любом раскладе придется сдавать один из международных экзаменов. Сегодня мы говорим о двух из них: IELTS и TOEFL. Вы узнаете, в чем их сходства и отличия, где принимаются сертификаты, сколько стоят подготовка и сдача. После сравнения IELTS и TOEFL вам станет проще понять, какой экзамен нужно сдавать именно в вашей ситуации.

Вузы и компании за рубежом хотят быть уверены, что ваших знаний языка будет достаточно, чтобы успешно учиться и строить карьеру. Именно поэтому одно из необходимых условий поступления/принятия на работу – успешная сдача экзамена английского языка TOEFL или IELTS.

Это два самых крупных стандартизированных экзамена. Так в чем разница между ними и какой лучше? Давайте разбираться.

IELTS

Международная система тестирования английского языка (The International English Language Testing System) определяет знания тех, кто претендует на учебу или работу в странах, где английский – главный язык коммуникаций.

Где принимают IELTS: сертификат принимается в более, чем 10000 университетах практически в 140 странах. Успешная сдача этого экзамена означает, что вы умеете использовать как британский, так и американский английский. Кстати, система экзамена (а если быть точнее – её организаторы) относится к экзаменуемым с предельной честностью и уважением, избегая культурных предубеждений и принимая все стандартные варианты английского: помимо британского еще и североамериканский, австралийский и новозеландский.

Есть 2 типа: IELTS Academic и IELTS General.

IELTS Academic подойдет, если вы планируете стать бакалавром или магистром. Проверяет, каково вам будет в учебной среде, где говорят на английском языке, готовы ли вы вообще учиться в англоязычной стране.

IELTS General для тех, кто претендует на учебу с последующим получением диплома и тех, кто хочет уехать на ПМЖ в Канаду, Австралию, Новую Зеландию и Королевство Великобритании. Эта версия IELTS измеряет уровень владения языком в практическом, повседневном контексте. То есть экзамен составлен таким образом, чтобы выявить вашу способность понимать специфику языка конкретной профессиональной области и различных социальных ситуаций.

Это вариант теста, который обычно требуется для профессионального обучения, например, в сфере строительства и энергетики, гостиничного бизнеса и туризма.

IELTS для работы. В большинстве стран, где английский – официальный, вам необходимо подтвердить свои знания и навыки для того, чтобы получить профессиональную регистрацию. Требуемый уровень сдачи экзамена варьируется в зависимости от организации, выбранной профессии, страны пребывания и ее юрисдикции. Здесь все будет зависеть от отдельных профессиональных регистрационных органов, которые сами для себя устанавливают необходимый проходной балл (академического теста или общего). Советуем заранее озадачиться этим вопросом и узнать все условия вашего конкретного выбора.

В каких сферах точно потребуется IELTS:

во всех организациях, так или иначе связанных с медициной (знание английского языка здесь имеет решающее значение);

финансы;

ветеринарная практика;

инженерия;

юриспруденция;

работа в правительстве и в любых управляющих и правящих организациях;

авиация.

Формат IELTS. Экзамен оценивает ваши навыки по 4-м критериям:

Listening (аудирование). Writing (письмо). Speaking (речь). Reading (чтение).

Аудирование и речь идентичны как в Academy IELTS, так и в General IELTS. А вот в письме и чтении есть различия. Аудирование, чтение и письмо сдаются одним днем, тогда как говорение – за неделю до или после (зависит от центра, где проходит ваш экзамен). Общее время экзамена – 2 часа 45 минут.

- Аудирование. Длится 30 минут. Вам будет предложено прослушать 4 аудиозаписи с речью носителя языка, а затем ответить на 40 вопросов. Экзаменаторы будут оценивать вашу способность понять основную идею, некоторые детали, мнения и взгляды говорящих, способность следить за развитием мысли.

- Речь. Длится 11-14 минут. Говорить придется с микрофоном. Здесь оценивается беглость речи и согласованность предложений, ваш лексический ресурс и произношение, грамматика и точность речи.

- Чтение. Длится 1 час. В обоих вариантах этой части теста (академическом и общем) проверяются ваши навыки чтения, понимания основных идей и деталей при помощи текстов и 40-ка вопросов к ним. Разница в следующем:

в тесте Academic IELTS вам будут предложены 3 больших текста, взятые из книг, журналов и газет не на узкоспециализированные темы, но разработанные специально для претендующих на учебу и работу;

вам будут предложены 3 больших текста, взятые из книг, журналов и газет не на узкоспециализированные темы, но разработанные специально для претендующих на учебу и работу; в General IELTS – небольшие тексты из книг, журналов, рекламных объявлений, одним словом, все, что может встретиться вам в повседневной жизни.

- Письмо. Длится 1 час.

Academic IELTS. Предлагаемые темы – общие, разработанные специально для поступающих на бакалавриат или магистратуру. Есть 2 типа заданий: график, таблица или диаграмма, которую надо описать своими словами, выделить основную идею или этапы процесса, и эссе с описанием своей точки зрения на какую-то проблему (обязательно в формальном стиле);

Предлагаемые темы – общие, разработанные специально для поступающих на бакалавриат или магистратуру. Есть 2 типа заданий: график, таблица или диаграмма, которую надо описать своими словами, выделить основную идею или этапы процесса, и эссе с описанием своей точки зрения на какую-то проблему (обязательно в формальном стиле); General IELTS. Также 2 части: на предложенную ситуацию необходимо написать письмо, в котором вы должны запросить дополнительную информацию или объяснить ситуацию (письмо может быть написано в формальном или полу-формальном стиле), и также эссе с описанием своего взгляда на проблему, но уже в свободном стиле.

Какой IELTS выбрать? Большинство студентов для учебы выбирают академический IELTS. Но очень важно уточнить у конкретной организации (института, университета, школы или организации), какую форму требуют именно они.

По ссылке вы найдете актуальный список всех организаций, которые принимают сертификат IELTS.

TOEFL

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) в сравнении с IELTS несет в себе те же задачи: проверить вашу компетенцию в английском. Этот экзамен чем-то схож с академической версией IELTS.

Где принимают TOEFL: сертификат принимается более чем в 8500 учреждениях в 130 странах, включая Соединенное Королевство, США, Австралию, Канаду, европейские страны. Так как TOEFL находится в ведении американской организации тестирования, проводится он на американском английском, и соответственно считается более предпочтительным в университетах США.

Кому подойдет. На сегодняшний день более 35 млн. человек по всему миру сдали тест для подтверждения своей компетенции в знании языка. Это студенты, планирующие учиться в вузах, люди, которые хотят отслеживать свой прогресс в учебе или претендующие на получение визы.

Формат TOEFL. Главное отличие TOEFL от IELTS в том, что первый сдается исключительно онлайн в специальных авторизованных центрах. Конечно, в местах, где нет доступа к интернету, тест сдается по старинке, на бумаге.

Экзамен длится 4 часа (можете закончить раньше) и разделен на 4 части:

Чтение (Reading). На 50-70 минут времени предлагается 4-6 текстов и 30-40 вопросов к ним. Проверяется то, как экзаменуемый понял главную идею, некоторые детали, стиль текста. Аудирование (Listening). 40-60 минут. Вам будет предложено прослушать несколько бесед и лекций. Ситуации всегда приближены к тем, что могут возникать в процессе обучения (разговор студента с библиотекарем, например). Также необходимо будет ответить на 30-40 вопросов. Речь (Speaking). Длится около 17-20 минут. Сидя перед компьютером, в наушниках и с микрофоном, вам будет необходимо «наговорить» ответы на вопросы: ваше мнение на какой-то вопрос (например, рассказать о любимом учителе), как вы поняли тот текст, который прослушали и прочитали. Письмо (Writing). Длительность – 50 минут. Включает в себя чтение небольшого абзаца и прослушивание небольшой 2-х минутной лекции на эту же тему. После вам будет необходимо написать развернутый ответ на вопрос по заданной теме. Во второй части – эссе, в котором отражено ваше мнение по конкретному вопросу.

Требуемое количество баллов IELTS и TOEFL

Система оценивания IELTS включает в себя 9 уровней (или bands) владения языком, где уровень 1 – это незнание языка за исключением отдельных слов, а 9 – полное понимание языка и оперативное владение.

У каждого университета или компании свой требуемый балл. Общий балл складывается из отдельных оценок за все 4 составляющих теста, которые суммируются для нахождения общего значения. Согласно информации официального сайта, этот показатель не должен быть ниже 3,5. По ссылке вы можете ознакомиться, сколько баллов вам необходимо набрать для конкретной организации.

В тесте TOEFL также оценивается каждая из 4-х частей по-отдельности (максимум 30 баллов за часть). Набранные баллы суммируются, максимально можно получить 120 баллов.

В данной системе оценивания нет понятия успеха или провала. Отдельные вузы и агентства устанавливают свой проходной балл. Необходимо напрямую уточнять данную информацию.

ETS (компания-администратор теста TOEFL) проанализировала результаты TOEFL и IELTS и вывела их в отдельную шкалу. Показатели вверху – это баллы TOEFL, внизу – IELTS.

Сертификаты IELTS и TOEFL

Срок действия результатов IELTS и TOEFL – 2 года с даты экзамена. Разница сертификатов только в том, кем они принимаются и количеством набранных баллов.

Как получить сертификат

Сертификат TOEFL будет отправлен вам по электронной почте через 10 дней после экзамена. Также его можно найти на сервисе ETS, предварительно там зарегистрировавшись. Если вы указывали конкретные организации, для которых сдаете тест, он также будет направлен туда в течение 7-10 дней (для США) или в течение 4-6 недель для остальных стран. Будьте готовы ждать до 3-х месяцев, чтобы получить оригинал.

Результаты тестирования IELTS будут доступны через 13 дней после экзамена. Вы можете получить его почтой, либо лично в центре тестирования. Последний также предоставит вам доступ к онлайн результатам на одном из сервисов: British Council, IDP IELTS Australia Network of test centers, IELTS USA network of test centers. Онлайн результаты будут доступны в течение 28 дней.

При покупке и прохождении теста вам будет доступна функция выбора 5-ти организаций, куда бы вы хотели направить ваши результаты. Эта услуга бесплатная.

Сколько стоит IELTS и TOEFL

Стоимость экзаменов зависит от региона, в котором вы планируете проходить тестирование. Данную информацию необходимо дополнительно уточнять либо на официальных сайтах (IELTS и TOEFL), либо в центре тестирования. Но приготовьтесь к тому, что это удовольствие не из дешевых: цены начинаются от 15 тыс.руб.

Что лучше сдавать: IELTS или TOEFL

Однозначного ответа на этот вопрос нет. В первую очередь, вы должны определить для себя ВАШИ цели.

Например, IELTS Academic – для учебы или работы в Соединенном Королевстве, Канаде или стране кенгуру.

Хотите учиться в США – сдавайте TOEFL, в Европе – IELTS или TOEFL.

Помните, что сдача TOEFL проводится на компьютере. Если скоропечатание не ваш конек, то предпочтение лучше отдать IELTS.

Главное – это как можно подробнее узнать, какие требования выдвигает и какие экзамены принимает конкретный университет или работодатель.

Что легче TOEFL или IELTS?

Определить, что проще, а что – сложнее, точно не получится, ведь оба экзамена – это серьезный выбор, который влияет на ваше будущее. Однако, вы всегда можете пройти пробный экзамен, чтобы понять для себя его суть, принципы и уровень сложности.

Ссылки на пробный экзамен IELTS и TOEFL.

Вопрос – ответ

Что лучше для работы: IELTS или TOEFL?

Для жизни и работы в англоязычных странах выбирайте IELTS General или TOEFL.

IELTS или TOEFL в Канаде?

Вы можете сдавать либо TOEFL, либо IELTS, но важно уточнить более подробно в той организации, куда вы направляете свои документы.

IELTS или TOEFL в Австралии?

Та же ситуация, что и с Канадой: оба варианта экзаменов принимаются, но важно уточнять, какой именно предпочтительнее.

Какими бы сложными эти два экзамена вам ни казались, сдать их успешно – вполне реально. Главное – это четко представлять себе конечный результат ваших стараний, будь то Новая Зеландия, Австралия и Канада. Решайте, какой именно экзамен вам подходит, подтверждайте свои знания английского и с удовольствием отправляйтесь в новую страну для покорения новых вершин!