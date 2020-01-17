Содержание: Настольные Scrabble Boggle Taboo Игры на компьютер

Life is strange Sherlock Holmes LA Noire Приложения для изучения английского онлайн

English Grammar Quiz Duolingo Drops English Игры для изучения английского на телефоне

Easy Ten Emister Learn & Play

Весело изучать иностранный язык возможно - просто нужно использовать игры для изучения английского делать это в процессе игры. Мы расскажем о нескольких играх, которые помогут совместить приятное с полезным.

Исследования показывают, что в процессе игры, обучение иностранному языку происходит быстрее и эффективнее. А все из-за интерактивного элемента, который заставляет наш мозг лучше воспринимать и запоминать информацию. Плюс, игровая форма интересна, увлекательна, поэтому можно приятно провести время с пользой для себя. А еще, если в игре нужно побеждать, то это мотивирует больше думать и, соответственно, больше сосредотачиваться.

Если игра придется по вкусу, то играть в нее можно долго, а это благотворно скажется на ваших знаниях. Сегодня мы расскажем о таких настольных, компьютерных играх и мобильных приложениях, которые вам пригодятся. Каждый сможет найти для себя что-то по душе.

Настольные

Scrabble

Scrabble содержит около 260 000 английских слов и идеально подойдет для изучения лексики английского языка. Все очень просто - из предложенных букв нужно собирать слова. За слова игроку даются баллы, побеждает тот, кто соберет больше самых высокоценных по правилам игры слов. Для игры желательно иметь при себе словарик, потому что игровой процесс не ограничится простыми и всем известными словами. Кроме всего прочего, для Scrabble не нужно много игроков, он идеально подойдет для двух человек. Особенно круто, если эти два человека хотят изучить английский язык. А чем это не самый эффективный способ?

Boggle

Boggle очень похож на Scrabble, только формат и правила немножко другие. Игра рассчитана также на двоих. Игровое поле состоит из 16 кубиков, на каждом указана определенная буква. У игроков есть три минуты в каждом раунде, чтобы за то время сложить наибольшее количество слов из представленных букв. Есть один нюанс слова можно составлять только из тех букв, которые прилегают друг к другу. Если игроки составили два одинаковых слова, тогда они не засчитываются. После каждого раунда нужно записывать число составленных слов. Boggle очень увлекательная игра, которая тренирует не только лексику, но и развивает мышление и реакцию.

Taboo

Еще одна замечательная игра для изучения английской лексики. Кажется, что все просто - вам дается карточка со словом и нужно объяснить его значение. Однако под словом есть список с табуированными словами, которые вы не можете использовать. Поэтому нужно выкручиваться, применять ассоциации и думать творчески, чтобы описать нужное слово. Эта игра поможет не только увеличить словарный запас, но и хорошо провести время в компании друзей.

Игры на компьютер

Изучать язык можно не отрываясь от любимой компьютерной игры на пк, для этого нужно поменять его в настройках с русского на английский и приступить к игровому процессу. Первое время вам, возможно, понадобится словарик, но со временем вы сами сможете ориентироваться в игре и параллельно обучаться. Мы перечислим несколько лучших игр с хорошей лексикой.

Life is strange

Одна из таких игр, в которую можно отлично играть на языке оригинала. Ее захватывающий сюжет строится вокруг школьницы по имени Макс. Однажды она становится свидетельницей убийства и в этот момент у нее пробуждаются сверхспособности - Макс может перематывать время назад. Это помогает ей спасти девушку, на которую напали и выяснить, что когда-то они были подругами. Вместе с развитием сюжета, Макс предстоит провести целое детективное расследование, чтобы выяснить подробности о загадочном исчезновении другой девушки. В игре очень много диалогов, в каждом из них девушке нужно делать непростой выбор, который повлияет на дальнейший сюжет. Именно в этом большой плюс игры. Она захватывающая и имеет хороший лексический состав.

Sherlock Holmes

Увлекательный детектив имеет серьезную лексическую базу. Весь игровой процесс состоит из общения с разными персонажами для того, чтобы найти улики и разгадать загадку. Игры про Шерлока Холмса хорошо передают дух того времени и лексика соответствующая, однако не устаревшая, поэтому учить фразу и слова будет полезно и интересно.

LA Noire

Действие игры происходит в 1947 году в Лос-Анджелесе. Главный герой возвращается с войны и начинает работать детективом. Придется разгадывать загадки, гонять на машине, опрашивать свидетелей. LA Noire - это симулятор детектива, если вам когда-нибудь хотелось попробовать себя в роли следователя, то подойдет идеально. Плюс, тут много диалогов и хороший лексики, главному герою порой нужно очень внимательно вести диалог и вычислять, кто из персонажей лжет и говорит правду.

Приложения для изучения английского онлайн

Это приложение для Google Play, которое можно установить себе на компьютер. Оно посвящено тестам по грамматике английского языка, с каждым уровнем тест становится сложнее. Тут можно выбирать параметры игры - можно играть на время или без его учета. Игра на время заставит ваш мозг работать быстрее, а бесконечная игра поможет лучше разобраться в грамматических правилах.

Duolingo предназначена для быстрого и эффективного расширения словарного запаса. В ней есть специальные картинки для наглядного запоминания слов. Здесь есть также хорошая возможно не забыть уже пройденный материал - проходя уровни, вы возвращаетесь к изученным темам и повторяете их. Приложение предназначено не только для изучения новых слов, у вас будет возможность повторить грамматику, а также разобрать изучаемые слова в контексте английских предложений. Приложение Duolingo работает как на компьютере, так и на смартфоне.

В этой онлайн игре нужно связывать слова с их изображением, она отлично подойдет для изучения английских слов. Сложность уровней возрастает, как только вы изучаете новые слова. В приложении имеется 11 туристических топиков, которые помогут запоминать фразы и слова, предназначенные для путешествий. Каждая сессия изучения длится 5 минут. Кроме этого, приложение имеет довольно простой интерфейс, поэтому играть будет просто и интересно.

Игры для изучения английского на телефоне

Приложение Easy Ten есть на андроид и на айфон. Суть игры заключается в переводе слов с картинки на русский язык. Одним переводом все не ограничивается, слова нужно еще и записывать под диктовку, вставлять в него пропущенные буквы. Это позволяет несколько раз повторять слово и соответственно быстрее его заучивать.

Приложение имеет интересный, интерактивный интерфейс и несколько уровней. Базовый курс доступен бесплатно и имеет более 100 уроков. Здесь нужно выбирать правильные варианты ответа из предложенных. Кроме этого, возможны онлайн турниры с другими игроками, которые мотивируют вас больше учиться и запоминать. В соревновательном режиме нужно быстрее всех соперников отвечать на вопросы и выбирать правильные слова и составлять фразы.

Это приложение позволит учить слова, используя образовательные картинки. Оно специально предназначено для изучения лексики и фонетики начального уровня. За счет визуального сопровождения и интерактивной формы позволит вам быстро и эффективно освоить базовую лексику и пополнить словарный запас