Времена - это фундамент английского.

Можно обладать богатым словарным запасом, но какой в этом толк, если не знаешь, как составить предложение?

Ситуация осложняется ещё и тем, что одних правил недостаточно, нужно научиться их правильно применять, поэтому так актуален вопрос поиска действенных методов, лайфхаков по изучению английских времён.

Конечно, не стоит питать иллюзий, волшебства не случиться, придётся много работать прежде чем, наконец, получиться филигранно применять каждое из времён в своей речи, но есть несколько способов, которые помогут сделать эту работу максимально эффективной.

Начинайте с азов

В идеале, перед знакомством с первым временем нужно разобраться с вспомогательными глаголами.

Необходимо выяснить, для чего они нужны, какие формы существуют, запомнить их перевод.

Далее, нужно выяснить, что такое смысловой глагол.

Образно говоря, подготовить фундамент для будущего дома, а затем, не спеша, кирпичик за кирпичиком, выстраивать «жилище».

Когда первый этап будет пройден, можно переходить на следующий уровень.

Но, не стоит опережать события и сразу браться за сложные времена.

Начинать лучше с Present Simple Tense.

Сперва стоит изучить теоретические и практические аспекты этого времени, понять его специфику, выполнить ряд упражнений и, только убедившись в том, что не осталось ни одного непонятого нюанса, идти дальше.

Придерживайтесь чёткой структуры

Эффективность обучения во многом зависит от наличия системы, поэтому нелишним будет нарисовать таблицу английских времен, подробно расписав три основных пункта.

Делать это лучше от руки, так информация воспринимается в разы быстрее.



1) Случаи, ситуации, в которых используется время.

Например, Present Simple Tense используется для действий, которые повторяются регулярно, обладают определённой периодичностью.

Past Simple Tense нужно, чтобы рассказать о событиях, произошедших в прошлом.

2) Грамматическая формула образования времени.

То есть, то, как меняется глагол в каждом времени.

В Present Simple Tense к смысловому глаголу, употребляемому с he/she/it добавляется окончание s/es.

А в Past Simple Tense необходимо прибавить окончание -ed к смысловому правильному глаголу или использовать вторую форму неправильного глагола.

Вспомогательные глаголы также меняют форму в каждом их этих двух времен.

3) Слова-маркеры (слова-сигналы), которые обозначают промежутки времени и указывают на то или иное время.

В Present Simple Tense это always (всегда), usually (обычно), sometimes (иногда), often (часто), every day (каждый день) etc.(и т. д.)

В Past Simple Tense, это last year (в прошлом году), yesterday (вчера) etc. (и т. д.)

Нужно отметить, что эти слова употребляются не в каждом предложении.

К примеру, если по контексту легко понять, в каком времени происходит то или иное действие, то наличие слов-маркеров необязательно.;

Если придерживаться чёткой системы, то новые знания будут усваиваться намного быстрее и надолго останутся в памяти.

Помните, правила - это начало практики

Невозможно приступить к выполнению упражнений не зная правил, поэтому так важно начать с теории.

Но, стоит помнить, что обычная зубрежка не лучший помощник.

Главное, осознать, что именно вы учите, тогда и запомнить материал будет гораздо легче.

Имеет смысл подробно разобрать каждое правило так, чтобы его содержание было предельно ясным для вас, а какие-то отдельные нюансы вполне можно выписать и выучить.

К примеру, недостаточно, просто бегло прочитать формы неправильных глаголов, их лучше заучивать наизусть.

Практика, практика и ещё раз практика

Любые грамматические правила нужно закреплять, выполняя упражнения, тесты, контрольные.

Только практика поможет хорошо усвоить материал, научиться отличать одно время от другого, выучить слова - маркеры.

В процессе работы подчёркивайте вспомогательные и смысловые глаголы, выписывайте новые слова, переводите каждое предложение, одним словом, постарайтесь сделать процесс максимально продуктивным.

Систематическое выполнение грамматических заданий, это самый эффективный способ изучения времён, сравниться с ним может, пожалуй, только разговорная практика.

Старайтесь как можно чаще использовать известные вам времена в речи и переписке, это поможет освоить их ещё быстрее.

Обобщайте изученное

После того, как вы обстоятельно разобрали новое время, постарайтесь составить топик (короткий тематический рассказ), текст или написать несколько собственных предложений в этом времени.

Так, вы сможете применить все полученные знания и запомнить каждое английское время.

Good luck!