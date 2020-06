Думаю этих примеров достаточно, чтобы показать, как употребляется артикль. Разумеется, здесь много нюансов. Например, в той же первой фразе упомянутой повести сказано in the last day of May -- "в последний день мая". Здесь даже думать не надо, какой артикль употреблять: перед порядковыми числительными всегда ставиться только определенный артикль. Есть и еще несколько таких правил, когда совершенно однозначно ставится тот или иной артикль или не ставится вообще. Но для грубого выражения своих мыслей на английском, о чем мы ведем речь, это не существенно. Если вы напишите in last day of May, то есть вообще без артикля, мысль ваша не потеряет однозначности.

In the last day of May in the early 'nineties, about six o'clock of the evening, old Jolyon Forsyte sat under the oak tree -- "В последний день мая, в начале девяностых годов, часов в шесть вечера, старый Джолион Форсайт сидел в тени дуба".

А если мы читаем: I peed out. The janitor was working in the garden,

The plan of action was worked out, thoroughly and in great detail или A plan of action was worked out, thoroughly and in great detail?

В любом языке существует 3 времени: прошедшее, настоящее и будущее. В английском тоже. Проблем с использованием в английском этих времен никаких. Настоящее время -- это бери прямо глагол из словаря и ставь его в таком же виде на второе место. Или на первое в вопросительной (не забывая предпослать ему вспомогательный глагол do) или отрицательной форме.

I know this article, you know this article, we know this и т. д. Единственное исключение, когда он или она знает эту статью: he knows this article, she knows this article. В будущем времени после подлежащего ставится 'll. Таким образом "я, ты и т. д. узнаю эту статью" будет I'll know this article, you'll know this article и т. д.

Обратите внимание. В английском есть еще для будущего глаголы will и shall. Употреблять их ни в коем случае не следует. А почему, будет ясно, если я приведу словарную статью на первый из этих глаголов:

"Глагол will:"

выражает привычное действие или состояние: He will smoke his pipe after dinner. — После обеда он обыкновенно курит трубку. выражает намерение, обещание: I will do it. — Я сделаю это выражает предположение, вероятность: This'll be our bus. — Это, наверное, наш автобус. выражает просьбу, приказание: Will you tell me the time? — Не подскажете, который час? выражает возможность, способность: The seat will hold two children. — На сидении могут поместиться двое детей. выражает неизбежность: Accidents will happen. — Несчастные случаи неизбежны (они бывают всегда). выражает решимость: I will read it. — Я обязательно прочитаю это

А когда will способность, когда приказание, когда решимость? Пояснее нельзя ли? Однако этого вам и сами англичане не объяснят, но употребят и поймут как надо, единственным однозначным способом. Уметь хотя бы различать эти оттенки -- уже нужно очень хорошее знание языка, а уж говорить самому.. И не пытайтесь. Во-первых, насмешите, а, во-вторых, покажет себя вычурным дуралеем, с которым серьезно говорить невозможно. Поэтому будьте проще и люди к вам потянутся. Скромного 'll вполне достаточно для будущего времени. Хотя, конечно, и возникнут проблемы в вопросительной и отрицательной формах. Will в will you go to the cinema? никаким 'll не заменишь. Так что постарайтесь не спрашивать о будущем, жить будет спокойнее. Я при всем воображении не могу представить, о чем можно спрашивать в переписке с малознакомым человеком в будушем времени? "Собирается ли ваша жена купить себе новое платье?" Бестактно.

Конечно, есть определенные ситуации: "Следуем ли мне послать статью в ваш журнал?" Я думаю уже сама форма вопроса показала вам, как можно относить события к будущему без будущего времени. То есть употребляйте либо вежливые формы: Would I send my article to your review? либо настоящее время с соответствующими наречиями: When you go to us? -- "Когда вы приедите к нам?"

В прошедшем глаголы принимают окончание -ed: he ended, he searched, he laughed. Но здесь есть одна деталь: многие глаголы имеют отличные от этой формы: he does -- he did: "он делает -- он сделал". I know -- I knew, you go -- you went, he makes -- he made. Вглядитесь в последний пример: в третьем лице в прошедшем времени окончание -s глагол на дух не принимает. Вот вам и очередная задание: погоняйте по словарю правильные глаголы, которые принимают окончание -ed, и неправильные. И устройте между ними соревнование: каких больше. Хотя я вас сразу скажу, правильных больше раза в 3, зато неправильные очень распространенные.

Этих трех времен достаточно, чтобы освоить такой элемент как сказуемое повествовательного предложения. Однако, все же не мешало бы через некоторое время к ним добавить еще две формы.

Первая из них -- это так называемое настоящее в прошедшем. Можно фразу "сестра спросила брата" выразить в форме The sister asked the brother, а можно и The sister has asked the brother. Сказуемое здесь выражено глаголом, состоящим из двух слов, вроде наших "будет петь", глагола have, который сам по себе в этой форме ничего не значит, а является вспомогательным, и глагола в форме, тождественной форме прошедшему времени. Но это тождество обманчиво: оно наблюдается только на правильных глаголах -- I ended, you searched, he laughed -- I've (= I have) ended, you've searched, he's (=he has) laughed. Для неправильных же все обстоит прямо наоборот: I know -- I knew-- I have known, you go -- you went -- you've gone, he makes -- he made -- he has made. Совпадение в последнем случае формы прошедшего времени и додатка к глаголу have (причастия прошедшего времени) -- made -- скорее, исключение из правила. Для сильных глаголов форму прошедшего времени и форму причастия для каждого случая нужно запоминать отдельно. Вот еще задел для времяпровождения.

"Зачем же нужна эта форма?" -- можете спросить вы. "Для выражения прошедшего времени", -- без запинки отвечу я. "А зачем тогда нужно просто прошедшее время?" Объясняю очень популярно. Допустим, вам удалось завязать переписку с американцем (с англичанином не получится -- я несколько раз пытался -- пшик). Вы пишете ему раз в месяц или неделю. Тогда все, что произошло между последним и нынешним письмом укладывается в эту форму. My wife have purchased a new gown. I've read a new book. My son have learnt one poem -- "Моя жена купила новое платье. Я прочитал новую книгу. Мой сын выучил (только) одно стихотворение". А если это произошло давно, может еще и до переписки, тогда нужно писать My wife purchased a gown. I read a book. My son learned a poem. Конечно, в обоих случаях можно обойтись только последней формой, но с have будет как-то правильнее, и опять же позволит избежать двусмысленности: отделить последние события от мхом поросших.

То же касается и будущего времени. Если вы собираетесь уложить то, что должно произойти, до следующего письма, то лучше написать: My wife is about to purchase a new gown. I'm about to read a new book. My son is about to learn a poem. Или что то же самое: My wife is going to purchase a new gown. I'm going to read a new book. My son is going to learn a poem. Если же дела отодвигаются на неопределенный срок, то так прямо и говорите: My wife'll purchase a gown. I'll read a book. My son'll learn a poem. (опять же это присоединение 'll не к местоимению нехорошо как-то, лучше бы расшифровать его, но появятся ненужные нюансы, так что присоединяйте так: будет некрасиво, но понятно).