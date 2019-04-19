Школьный курс, как и институтский, иностранного языка всегда отвращал меня непреодолимой нудистикой. И судя по всему, бесполезностью. По крайней мере, близкое знакомство с преподавателями иностранных языков убедило меня в том, что языка они не знают. Поэтому я всегда искал и придумывал разные способы изучения языков самостоятельно, которые были бы легкими -- что оказалось невозможным, и интересными -- что оказалось очень даже практически достижимым. С одним из этих способов я и хочу и познакомить желающих изучать иностранный язык, но не знающих с чего начать.

Суть этого способа проста: нужно начинать не с перевода на русский, а наоборот с изложения своих мыслей на иностранном. Этот способ был опробован мною, и смею сказать успешно, на двух кандидатах и одном докторе наук. Способ родился не в результате раздумий, а совершенно спонтанно, из практики и продолжается совершенствоваться также для достижения практических целей. Ко мне прибегали и продолжают прибегать, кто лично знакомый, а кто по рекомендации, с одной и той же просьбой: им нужно срочно писать свои письма за границу и переводить на чужой язык свои статьи или письма знакомым иностранцам. Поскольку все они считают себя специалистами в своих областях, а я там ни бум-бум, то проще оказалось научить их это делать самим, чем пытаться излагать их тарабарщину, не понятную-то и на русском, чужим языком.

И оказалось, что выучиться писать -- по крайней мере, устного общения на было -- на чужом языке легче, чем научиться переводить с него. Ниже я предлагаю свою методику, превратить которую в полновесный курс по силам каждому интеллигентному человеку и без помощи преподавателей. Только нужно обязательно найти адресата своим письмам. Изучайте и пишите письма. Если некому, найдите электронный адрес и пишете наугад.

Свои приемы я проиллюстрирую английским.

Свои приемы я проиллюстрирую английским.

Соответственно каждый тип имеет три формы:

Думается для остальных типов отрицательную и вопросительную форму, каждый может составить сам. А если нет, то не надо париться: иностранный язык, как, впрочем, и родной, вам противопоказан.

Еще одно. При изучении слов, нужно, конечно, проявить смекалку и гонять по словарю в игровом режиме. Например, мы с одним из бессловесных кандидатов, которого взяли рецензентом в китайский журнал, выбирали из словаря глаголы, а потом существительные и прилагательные, которые относятся к писанию, чтению, публикации. Для себя я регулярно читаю такие словари, и выбираю скажем глаголы, которые требуют прямого дополнения, потом глаголы, которые требуют предлогов on, with, out, in и так далее. Или беру несколько распространенных глаголов: make, let, look и т. д. и смотрю, как изменяется их значения в зависимости от приставки (которая у англичан ставится чаще всего после, а не до глагола): make in, let in, look in.. make up, let up, look up.. make out, let out, look out.. и т. д. Нудная, долгая работа, но мне она нравится, и я могу часами так рыться и лазить по словарю. Смешно сказать, но этот маленький словарик на 4000 слов доставляет мне массу удовольствия. Придумайте сами что-то похожее, чтобы вам было интересно.

Кроме того, эти 1500 штук должны быть не глаголы наобум, а из так называемого основного словарного фонда. Тут я никаким советом помочь не могу. В советские времена такие словари наиболее употребительных слов английского, французского, немецкого издавались, сейчас нет. Я пытался найти их в интернете — их нет. Так что ходите по букинистическим и ищете там словари основного словарного фонда. Не попадайтесь на удочку, те есть не принимайте пособия вроде "наиболее употребительные слова английского языка" за словарь основного словарного фонда. Даже составленные с самыми благими намерениями, они дают искаженную картину фундаментального словарного запаса. Словари основного словарного фонда составляются национальными академиями в течение многих лет, с очень тщательным отбором, проверкой и перепроверкой, что нужно включить в подобный словарь, а что нет.

Вот у вас уже есть один тип предложения, и можете для овладевания языком гонять его до бесконечности. Берите словарь, и учите подряд все глаголы, не забывая о дополнениях, вежливых формах, и иногда утверждая, иногда спрашивая, а иногда и отрицая. Вопрос: сколько глаголов нужно знать? Совсем немного: около 1500. Это, действительно, не очень много. Другой вопрос, где их взять. Если брать большой словарь, вы устанете выписывать все глаголы, и пока вы запоминаете одни, другие ускользают из вашей памяти.

Please, don't dispense with his services = "пожалуйста, не обходитесь без его услуг". May I ask, do you dispense with his services? = "могу ли я спросить: вы обходитесь без его услуг?".

Лучше всего предлоги брать из словарных статей. Когда подбираешь сам, не долго и впросак попасть.

Дополнение к одному и тому же глаголу может присоединяться разными предлогами. Лучше всего обратить внимание на тот из них, который соответствует цели данного письма или предложения:

Если вы посмотрите в словарь, то with как раз означает прямо противоположное -- "с". То есть если вы поставите предлог вроде бы по смыслу (скажем, не with, а without), то попадете впросак.

Обратите внимание. Часты случаи, когда в русском языке существительное присоединяется без предлога, а в английском с предлогом. Поэтому обращайте особое внимание на те случаи, когда предлог в английском при сходном глаголе отличается от предлога в русском, или вообще, когда в одном языке предлог обязателен, а в другом нет.

И сразу же лезу с практическим советом: в разговорной речи, когда предмет разговора достаточно установился, часто обходятся и без дополнения. В May you read? "статья" хотя и не упоминается, но может подразумеваться. Так вот, при написании писем иностранцам, никогда не делайте этих подразумеваний. От этого ваша речь будет несколько монотонной и даже смешной, зато понятной. I read your article. I like your article. Your article is very good. May I publish your article in our review? -- "Я читаю вашу статью. Мне нравится ваша статья. Ваша статья очень хорошая. Могу я опубликовать вашу статью в нашем журнале?"

Нельзя сказать: May you read? -- "Не прочитаете ли вы?", потому что сразу напрашивается "а чего читать-то?" Поэтому нужно тут же добавлять, что читать (это называется прямым дополнением, но лучше не обременять свою память излишними грамматическими категориями): May you read my article? -- "Не прочитаете ли вы моей статьи?" Заметьте, что винительный падеж в английском для существительных такой же, как и именительный, за исключением личных местоимений: Thank my father -- "поблагодари моего отца" НО Thank him -- "поблагодари его".

Далее. Нужно сразу обращать внимание: переходной это глагол или нет. Распознать их весьма просто: последний в словарях снабжается пометкой vi, а первый -- vt (правда, из английских словарей такую пометку я видел только в учебном "Кратком англо-русском словаре и русско-английском"). Переходной глагол обязательно употребляется с существительным или местоимением в винительном падеже. Если ты его не снабдишь этим аксессуаром, получится полная бессмыслица.

Please, give me the book -- "дайте мне, пожалуйста, книгу" Would you help us -- "Не могли бы вы помочь нам" May I ask you to write me easier -- "не могли бы вы писать мне попроще (очень часто приходилось с такой просьбой обращаться к иностранным корреспондентам)".

Однако нужно учесть, что если вы будете писать письмо, то так будет грубовато. Поэтому повелительное предложение нужно усвоить в вежливой форме. Этих форм немного, но знать их нужно назубок и заучить до такой степени, чтобы пользоваться ими безо всяких размышлений:

Это основная, форма всякого текста, причем, смею полагать, даже в языке суахили, о котором я не имею никакого понятия. При всей ее простоте она способна выразить самую длинную череду самых запутанных событий без каких-либо придаточных, которые желательно на ранней стадии изучения избегать вообще. Особенность английского языка при применении этой формы состоит в том, что каждому члену предложения строго определена своя позиция: подлежащее на первом месте, сказуемое на втором, дополнение (если оно требуется) на третьем. И никак иначе. Поэтому всем трем возможным вариантам расстановки мест в русском языке "сестра спросила брата", "брата спросила сестра", "спросила сестра брата" в английском соответствует единственно возможный: The sister asked the brother. Если ты скажешь The brother asked the sister, то это будет означать, что "брат спросил сестру" -- и только так.

Гоняя с помощью словаря эту форму, можно к выученным по предыдущей форме глаголам, добавить существительные и предлоги. Кроме того, желательно к словарям основного фонда добавить несколько, так около 200, слов из вашей специальной области: медицина, строительство, техника..

Предварительно однако, нужно запомнить несколько простых правил по употреблению подлежащего, сказуемого и дополнения. Хотя данная статья не является пособием, даже очень кратким, все же ради примера, каковы эти правила, остановлюсь на некоторых моментах подробнее.

подлежащее Существительное в английском обычно снабжается артиклем -- определенным или неопределенным. В грамматиках очень часто и совершенно без толку морочат голову, когда нужно употреблять тот, а когда другой. Это нелепо, потому что не артикль определяется из ситуации, или тем более подбора слов, а наоборот ситуация определяется артиклем. Как правильно сказать: "План действий был разработан тщательно и во всех деталях": The plan of action was worked out, thoroughly and in great detail

или

A plan of action was worked out, thoroughly and in great detail? Никакой преподаватель или знающий английский язык, если он серьезный человек, а не пустомеля, вам на этот вопрос не ответит, а спросит в свою очередь: "А что вы, собственно говоря, хотели сказать"? Если, допустим, -- рисую ситуацию -- собрались мужики обсудить план действий, и один из них вынул этот план из стола, то нужно употребить определенный артикль. То есть план у них уже был, но он был сырым и недоработанным, теперь же они его обмозговали тщательно и в деталях. Если же они начали решать проблему, без какого-либо предварительного плана, и в ходе обсуждения этот план составился из предложений, уточнений, дополнений, то правилен будет второй вариант. Другой пример. "Я выглянул в окно. Дворник работал в саду." Если на английском фраза выражена так: I peed out. A janitor was working in garden. Даже не зная о чем речь только на основании одной этой фразы рисуется примерно такая картина: человек сидит в приемной какого-то учреждения и глядит от скуки в окно, там какой-то мужик работает в саду. По всей видимости -- это какой-то их дворник (у них в саду, правда, работают садовники: я просто перевел ситуацию на русские реалии). А если мы читаем: I peed out. The janitor was working in the garden, то ситуация видится иначе. Мужик сидит у себя в офисе, зевает, выглядывает в окно, а там дворник уже их учреждения, которого он, скорее всего, даже знает по имени, копошится возле клумбы. По-русски, чтобы дать почувствовать разницу в этих двух ситуациях, нужно еще добавить к излагаемому ряд обстоятельств. В английском же уже употребление того или иного артикля в общем определяет ситуацию. Роман Д. Голсуорси, вернее повесть "Бабье лето" начинается так: In the last day of May in the early 'nineties, about six o'clock of the evening, old Jolyon Forsyte sat under the oak tree -- "В последний день мая, в начале девяностых годов, часов в шесть вечера, старый Джолион Форсайт сидел в тени дуба". Поскольку это самые первые слова повести, то для читателя (если он, разумеется, не читал предыдущего романа серии) неясно, ни кто такой этот Джолион, ни почему он сидел под дубом. Но определенный артикль уже четко говорит, что это не обычное дерево, что этот дуб уже играет какую-то особую роль в рассказе. А если бы было an oak tree, то это бы значило, что он просто сидел и отдыхал под каким-то первым попавшимся деревом. Думаю этих примеров достаточно, чтобы показать, как употребляется артикль. Разумеется, здесь много нюансов. Например, в той же первой фразе упомянутой повести сказано in the last day of May -- "в последний день мая". Здесь даже думать не надо, какой артикль употреблять: перед порядковыми числительными всегда ставиться только определенный артикль. Есть и еще несколько таких правил, когда совершенно однозначно ставится тот или иной артикль или не ставится вообще. Но для грубого выражения своих мыслей на английском, о чем мы ведем речь, это не существенно. Если вы напишите in last day of May, то есть вообще без артикля, мысль ваша не потеряет однозначности.

сказуемое В любом языке существует 3 времени: прошедшее, настоящее и будущее. В английском тоже. Проблем с использованием в английском этих времен никаких. Настоящее время -- это бери прямо глагол из словаря и ставь его в таком же виде на второе место. Или на первое в вопросительной (не забывая предпослать ему вспомогательный глагол do) или отрицательной форме. I know this article, you know this article, we know this и т. д. Единственное исключение, когда он или она знает эту статью: he knows this article, she knows this article. В будущем времени после подлежащего ставится 'll. Таким образом "я, ты и т. д. узнаю эту статью" будет I'll know this article, you'll know this article и т. д. Обратите внимание. В английском есть еще для будущего глаголы will и shall. Употреблять их ни в коем случае не следует. А почему, будет ясно, если я приведу словарную статью на первый из этих глаголов: "Глагол will:" выражает привычное действие или состояние: He will smoke his pipe after dinner. — После обеда он обыкновенно курит трубку. выражает намерение, обещание: I will do it. — Я сделаю это выражает предположение, вероятность: This'll be our bus. — Это, наверное, наш автобус. выражает просьбу, приказание: Will you tell me the time? — Не подскажете, который час? выражает возможность, способность: The seat will hold two children. — На сидении могут поместиться двое детей. выражает неизбежность: Accidents will happen. — Несчастные случаи неизбежны (они бывают всегда). выражает решимость: I will read it. — Я обязательно прочитаю это А когда will способность, когда приказание, когда решимость? Пояснее нельзя ли? Однако этого вам и сами англичане не объяснят, но употребят и поймут как надо, единственным однозначным способом. Уметь хотя бы различать эти оттенки -- уже нужно очень хорошее знание языка, а уж говорить самому.. И не пытайтесь. Во-первых, насмешите, а, во-вторых, покажет себя вычурным дуралеем, с которым серьезно говорить невозможно. Поэтому будьте проще и люди к вам потянутся. Скромного 'll вполне достаточно для будущего времени. Хотя, конечно, и возникнут проблемы в вопросительной и отрицательной формах. Will в will you go to the cinema? никаким 'll не заменишь. Так что постарайтесь не спрашивать о будущем, жить будет спокойнее. Я при всем воображении не могу представить, о чем можно спрашивать в переписке с малознакомым человеком в будушем времени? "Собирается ли ваша жена купить себе новое платье?" Бестактно. Конечно, есть определенные ситуации: "Следуем ли мне послать статью в ваш журнал?" Я думаю уже сама форма вопроса показала вам, как можно относить события к будущему без будущего времени. То есть употребляйте либо вежливые формы: Would I send my article to your review? либо настоящее время с соответствующими наречиями: When you go to us? -- "Когда вы приедите к нам?" В прошедшем глаголы принимают окончание -ed: he ended, he searched, he laughed. Но здесь есть одна деталь: многие глаголы имеют отличные от этой формы: he does -- he did: "он делает -- он сделал". I know -- I knew, you go -- you went, he makes -- he made. Вглядитесь в последний пример: в третьем лице в прошедшем времени окончание -s глагол на дух не принимает. Вот вам и очередная задание: погоняйте по словарю правильные глаголы, которые принимают окончание -ed, и неправильные. И устройте между ними соревнование: каких больше. Хотя я вас сразу скажу, правильных больше раза в 3, зато неправильные очень распространенные. Этих трех времен достаточно, чтобы освоить такой элемент как сказуемое повествовательного предложения. Однако, все же не мешало бы через некоторое время к ним добавить еще две формы. Первая из них -- это так называемое настоящее в прошедшем. Можно фразу "сестра спросила брата" выразить в форме The sister asked the brother, а можно и The sister has asked the brother. Сказуемое здесь выражено глаголом, состоящим из двух слов, вроде наших "будет петь", глагола have, который сам по себе в этой форме ничего не значит, а является вспомогательным, и глагола в форме, тождественной форме прошедшему времени. Но это тождество обманчиво: оно наблюдается только на правильных глаголах -- I ended, you searched, he laughed -- I've (= I have) ended, you've searched, he's (=he has) laughed. Для неправильных же все обстоит прямо наоборот: I know -- I knew-- I have known, you go -- you went -- you've gone, he makes -- he made -- he has made. Совпадение в последнем случае формы прошедшего времени и додатка к глаголу have (причастия прошедшего времени) -- made -- скорее, исключение из правила. Для сильных глаголов форму прошедшего времени и форму причастия для каждого случая нужно запоминать отдельно. Вот еще задел для времяпровождения. "Зачем же нужна эта форма?" -- можете спросить вы. "Для выражения прошедшего времени", -- без запинки отвечу я. "А зачем тогда нужно просто прошедшее время?" Объясняю очень популярно. Допустим, вам удалось завязать переписку с американцем (с англичанином не получится -- я несколько раз пытался -- пшик). Вы пишете ему раз в месяц или неделю. Тогда все, что произошло между последним и нынешним письмом укладывается в эту форму. My wife have purchased a new gown. I've read a new book. My son have learnt one poem -- "Моя жена купила новое платье. Я прочитал новую книгу. Мой сын выучил (только) одно стихотворение". А если это произошло давно, может еще и до переписки, тогда нужно писать My wife purchased a gown. I read a book. My son learned a poem. Конечно, в обоих случаях можно обойтись только последней формой, но с have будет как-то правильнее, и опять же позволит избежать двусмысленности: отделить последние события от мхом поросших. То же касается и будущего времени. Если вы собираетесь уложить то, что должно произойти, до следующего письма, то лучше написать: My wife is about to purchase a new gown. I'm about to read a new book. My son is about to learn a poem. Или что то же самое: My wife is going to purchase a new gown. I'm going to read a new book. My son is going to learn a poem. Если же дела отодвигаются на неопределенный срок, то так прямо и говорите: My wife'll purchase a gown. I'll read a book. My son'll learn a poem. (опять же это присоединение 'll не к местоимению нехорошо как-то, лучше бы расшифровать его, но появятся ненужные нюансы, так что присоединяйте так: будет некрасиво, но понятно).

дополнение Дополнение может быть прямым: I read a book предложным: I work much in the library -- "Я много работаю в библиотеке" никаким: I don't work -- "Я не работаю" Нужно зарубить себе на носу. К глаголу не стоит прицеплять более одного дополнения. Ибо у англичан нет падежей. И при наличии двух и более дополнений фраза может иметь совершенно разный смысл при разном их порядке. She called her brother Bill -- "он назвала своего брата Билл" (=дала ему имя, позвала его по имени), НО She called Bill her brother -- "Она назвала Билла своим братом" (например, как знак близости между ними). То есть уже само место дополнения определяет в этом примере смысл. И таких нюансов еще несколько. Поэтому составляйте так свое предложение, чтобы избежать второго дополнения, иначе можно сказать вовсе не то, что вы хотели сказать. Хорошо, ну а как сказать, "я нашел отношение между этими двумя величинами". Попробуйте-ка здесь обойтись одним дополнением. Очень просто I've found a ratio between those two numbers (или a ratio of two numbers) . "Но ведь здесь два дополнения". Не совсем. К глаголу только одно дополнение (a ratio), второе же (between those) относится к существительному. Но таких существительных, которые нуждаются в дополнении, совсем немного, около 60 на 4000 слов основного словарного фонда, и все они даются, как правило, в словарях, так что выучить их не составит проблемы. Также нужно обратить внимание, что в качестве дополнения может быть не только существительное, но и любая другая часть речи. На первых порах лучше ограничиться существительным. Но есть такие глаголы, которые просто требуют после себя иного дополнения, особенно часто глагольного. Никакой проблемы с употреблением таких глаголов я не вижу. Обычно если без глагольного дополнения никак не обойтись, это указывается в словаре: I agreed to write this article -- "я согласился написать эту статью". Но вообще-то с глагольными дополнениями будьте поосторожнее. Так, некоторые из них присоединяются без частицы to: I dare speak to you -- "осмелюсь сказать тебе". Лучше их не использовать, а выразить эту фразу, допустим, будущим временем I'll speak to you Неказисто, но понятно.

отрицательная форма Кроме как с глаголом do, мысль в отрицательной форме можно выразить с помощью отрицательных местоимениях. По крайней мере, обучая английскому, я пытался строить фразы без них, но оказалось, что рано или поздно без них никак не обойтись: nobody knows it -- "Никто этого не знает"

he went nowhere -- "он никуда не шел"

I like nothing -- "мне ничего не нравится" В английском употребляется только одно отрицание, т. е. дословно по-русски было бы: "никто знает это", "он шел никуда", "мне нравится ничто". Ну что здесь может быть сложного? Но те доценты в кандидатской и докторской степени, о которых я говорил в начале (а чтобы получить свои степени, как вы знаете, они должны были сдать кандидатский экзамен по иностранному), ни в какую не могли освоить этой простой мысли. Ох и попотели же мы с этими отрицательными местоимениями.