Несмотря на непростую ситуацию, которая сложилась во всем мире в 2020 – 2021 году, и связанные с этим ограничения по выдаче виз и перемещению между странами, многие школьники, студенты и выпускники рассматривают возможность обучения за рубежом. Кто-то думает о поступлении на программы бакалавриата сразу после школы, кто-то о магистратуре после окончания российского вуза, другие – о краткосрочных стажировках и повышении квалификации в зарубежных университетах.

К счастью, ситуация в мире постепенно стабилизируется, и у абитуриентов, которые планируют начать обучение в зарубежных вузах в сентябре 2021 и позже есть все шансы учиться очно на кампусах университетов и получить максимум знаний, полезных контактов и незабываемый опыт жизни и учебы за рубежом!

Как же правильно построить процесс поступления в зарубежный университет?

Прежде всего, вам стоит определиться, на каком языке вы хотели бы учиться? Английский– самый популярный выбор, ведь программы бакалавриата и магистратуры на английском языке сейчас есть практически во всех странах! К тому же, проходя обучение на английском языке, а не на местном языке страны, вам будет намного легче «вписаться» в любые программы обмена и стажировок, а также легче в дальнейшем поступить в магистратуру или на программу PhD.



Далее стоит выбрать страну или несколько стран, в которых вы готовы были бы не только учиться, но и жить. Ведь как минимум ближайшие пару лет вам предстоит мириться с национальной культурой, климатом, привычками местных людей, ценами и многим другим. Поэтому, если стана вам не подходит по своей культуре или другим, даже на первый взгляд не самым очевидным вещам, не стоит даже думать о том, что вы сможете с этим смириться: студенческая жизнь за рубежом должна быть в удовольствие, а не постоянным источником стресса.



Определите ваши финансовые возможности. И лучше сразу поставьте для себя четкие рамки в евро, долларах или фунтах. Конечно, можно мечтать учиться в Великобритании бесплатно и желательно ещё и получать полное покрытие проживания и питания… но давайте смотреть трезво: шансы на это минимальны. Рациональнее будет сразу определить свой бюджет и выбирать варианты в его рамках. Пусть это лучше будет гарантированное поступление в университет Финляндии с обучением за €5000/ год, чем мечты о бесплатном обучение в США, для реализации которых было потрачено огромное количество времени и сил, но которым так и не суждено было сбыться.





Небольшая подсказка по стоимости обучения в разных странах. Финляндия на английском языке

Бакалавриат €5000 – 10 000/ год, стипендии до 50% от стоимости обучения. Магистратура €8000 – 14 000/ год. Проживание, питание и прочие расходы – от €7000/ год.





Нидерланды на английском языке Бакалавриат €8000 – 14 000/ год, стипендии до 30% от стоимости обучения. Магистратура €10 000 – 16 000/ год. Проживание, питание и прочие расходы – от €9000/ год.





Венгрия на английском языке Бакалавриат €4000 – 8 000/ год. Магистратура €6000 – 12 000/ год. Теоретически можно получить стипендию 100% от стоимости обучения по государственному гранту. Проживание, питание и прочие расходы – от €4500/ год.





Великобритания Бакалавриат, магистратура £14 000 – 22 000/ год. Проживание, питание и прочие расходы – от £9000/ год.

США Бакалавриат, магистратура $20 000 – 50 000/ год. Проживание, питание и прочие расходы – от $14 000/ год.

Бизнес-школы Испании, Франции, Италии Бакалавриат, магистратура €15 000 – 30 000/ год. Проживание, питание и прочие расходы – от €9000/ год.

Узнайте сроки подачи документов и вступительные требования. Обычно эти данные примерно одинаковые для всех вузов страны не зависимо от университета и специальности.

Так, например, подача документов в большинство финских вузов происходит в январе- феврале – на программы с началом обучения в сентябре и в сентябре – на программы с началом обучения в январе (да, такие тоже есть!); в университетах Нидерландов дедлайн – 1 апреля, а в США три потока для вузов «с разной рейтинговостью»: топовые вузы принимают документы в ноябре, вузы, занимающие чуть более низкие позиции в национальном рейтинге – до января, а большинство вузов – до марта и даже апреля или по мере наличия мест на программе. Вступительные требования, конечно, могут несколько отличаться, но есть пункты, обязательные практических для всех программ: Если вы поступаете на программы на английском языке, а до этого вы учились в российской школе/ вузе, то вам необходимо подтвердить ваш уровень английского – сдать международный экзамен IELTS или TOEFL на определенный балл. Если вы поступаете в университеты США на бакалавриат – вам, скорее всего, надо сдатьэкзамен SAT Это «американский ЕГЭ» для всех абитуриентов независимо от того, заканчивают ли они школу в США или в другой стране. Если вы поступаете вуниверситеты Финляндии на бакалавриат – нужно будет сдать вступительный экзамен по вашей будущей специальности: поступаете на Бизнес – сдаете основы Бизнеса, на Туризм – Туризма, на Инжиниринг или IT – математику и физику на английском языке. Если вы поступаете в Бизнес-школы на программы магистратуры – то, вероятно, вам потребуется сертификат GMAT: экзамен, проверяющий ваши аналитические способности. Готовиться ко всем экзаменам и тестам необходимо, конечно же, заранее: лучше начинать за год до подачи документов. Как это сделать – можно узнать в специализированных экзаменационных центрах. Например, на этом сайте можно подробнее узнать о подготовке к экзамену IELTS. Подготовьте пакет документов для подачи заявления в университеты. Обычно в этот пакет входит сама заявка (она также может заполняться онлайн), аттестат или диплом, переведенный на английский язык, справка из школы или университета, если вы ещё продолжаете ваше обучение, мотивационное письмо и в зависимости от вуза, возможно, еще некоторые документы.

Если у вас возникают сомнения, какие именно документы необходимо подготовить для подачи, можно воспользоваться советами специализированных центров по образованию за рубежом, которые являются официальными представителями зарубежных вузов.

При подаче документов обязательно учитывайте сроки и требования к оформлению документов: зачастую возможности переподавать документы у вас не будет и даже небольшая ошибка может вам стоить потраченного времени, нервов и в лучше случае отложить ваше поступление на год, а то и вовсе сделать его невозможным.

Если вы ещё в самом начале вашего пути к поступлению в университет за рубежом или у вас возникли вопросы после того, как первые шаги уже сделаны, - обязательно воспользуйтесь возможностью проконсультироваться со специалистами! Например, Образовательный центр Ай Класс, который уже с 1998 года работает в сфере образования за рубежом, предлагает бесплатные консультации очно в Санкт-Петербурге и онлайн.

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