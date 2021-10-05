Онлайн-школа, онлайн-образование, онлайн-поддержка кураторов, работа онлайн. Это слово теперь можно использовать в сочетании с любым другим, и, конечно, оно откладывает на нашу жизнь свой отпечаток.

Раньше, чтобы что-то оценить, нам важно было пообщаться, посмотреть место, увидеть собственными глазами. Сейчас же мы часто доверяем другим людям важные решения в жизни: в каком ресторане поесть, где лучше отдохнуть, куда отдать учиться своего ребёнка? — обо всём этом мы можем просто прочести отзыв или статью в Интернете.

В традиционную школу можно прийти: пообщаться с персоналом и педагогами, посмотреть, как подготовлен класс, поговорить на родительском собрании с другими родителями лично. С онлайн-школой при всех плюсах формата это сделать будет невозможно. Потому что прийти просто некуда. Онлайн-пространство подразумевает существование и работу в сети, но связи эти всё равно остаются живыми и очень важными, потому что все мы люди.

Как же всё-таки выбрать? Как понять, что школа подойдёт вашему ребёнку? На что в первую очередь стоит обращать внимание при выборе школы?

Выделяем время на поиск

Начнём мы с того, что подбор онлайн-школы для ребёнка — трудоёмкий, и может длиться долго. Каждая школа требует времени и внимания к изучению того, как всё в ней устроено. Например, в «Онлайн-школе №1» на сайте есть огромное количество полезной информации для родителей, которую следует внимательно прочесть. Поэтому мы предлагаем вам выделять на поиски конкретное время. Когда никто и ничто не будет вас беспокоить, сам процесс пойдёт быстрее.

Определяем приоритеты.

Кажется, что для каждого родителя важно одно и то же. Но на самом деле, это не так. Приоритеты по поводу основного сильного предмета, условий, наличия поддержки куратора или, наоборот, минимум контроля и больше самостоятельности — всё это очень сильно влияет на выбор школы и условий. Поэтому прежде чем принять решение о школе, посоветуйтесь с ребёнком, поймите, что ему хочется, что даётся легко, а что сложнее. И обязательно учитывайте предпочтения ребёнка в процессе обучения.

Приступаем к поиску.

После того, как вы приняли решение об онлайн-образовании, вы можете начать поиск «своей» школы.

Когда начать поиск? Конечно, лучше всего это делать весной, когда все школы производят набор на обучение. В августе уже может быть поздно искать школу, потому что многие классы уже сформированы, а учителя набраны по нагрузке. Однако это не повод вовсе отказаться от поиска.

Многие родители ориентируются на отзывы других родителей, но несмотря на то, что отзывы очень важны, это вовсе не единый критерий, по которому следует выбирать школу. Почему? Потому что часто отзывы пишут расстроенные родители — те, кому школа не подошла, или те, кто получил плохой опыт. Процент людей, написавших отзыв по сравнению с теми, кто обучается, всё равно мал. Не следует верить только тому, что пишут другие родители.

Читать отзывы очень важно, но делать это нужно в комплексе с другими критериями.

На что нужно обратить внимание в выборе школы. Вот несколько вопросов, на которые вам следует получить ответ:

1. Есть ли лицензия на образовательную деятельность?

Этот документ позволяет осуществлять образовательную деятельность на территории нашей страны.

Лицензия, как правило, есть у всех образовательных учреждений, которые выдают аттестаты государственного образца.

2. Как проходит обучение?

На сайте «Онлайн-школы №1» вы можете выбрать любой удобный для вашего ребёнка формат обучения. В школе есть 4 тарифа, и вы можете подобрать подходящий именно вам.

«Знания 2.0» — видео-уроки, база контрольных работ, доступ к электронной библиотеке, материалы, соответствующие ФГОС — всё, что нужно каждому ученику, чтобы «подтянуть» знания по предмету. «Знания 3.0»— «Знания 2.0» + личный куратор, онлайн-занятия с преподавателями, проверка заданий преподавателями и подготовка к ЕГЭ и ОГЭ — подойдёт для тех, кто формально зачислен в другие школы на семейное обучение, но хочет получать качественные знания. «Школа»—«Знания 3.0» + официальное зачисление в «Онлайн-школу №1» , государственная аттестация, помощь и поддержка в выборе ВУЗа. «Индивидуальный» — «Школа» + полное индивидуальное сопровождение ученика.

3. Кто преподаёт в школе?

Уровень знания ребёнка напрямую зависит от уровня подготовки специалистов. В момент поиска школы родителям важно убедиться, что преподавать будут лучшие педагоги. Учитель должен уметь донести материал через экран доступным языком и интересно, должен заинтересовать и научить ребёнка анализировать самостоятельно. Не стоит с пренебрежением относиться к молодым преподавателям — они порой лучше находят общий язык с учениками и владеют множеством современных подходов в образовании.

Поэтому выбирайте школу, где педагогический состав разный по возрасту и опыту работы, а уровень профессиональной подготовке находится на уровне подготовки преподавателей «Онлайн-школы №1». В нашей школе работают учителя России разных лет и молодые преподаватели с горящими глазами!

4. Будет ли у ребёнка промежуточная аттестация?

В онлайн-обучении, также, как и в традиционной школ, одной из важнейших задач является фиксация знаний ребёнка.

Аттестация — это важная часть процесса. Промежуточная, текущая и итоговая форма позволят справедливо оценить знания ребёнка, и поможет родителям понять, в какой дополнительной помощи ребёнок нуждается.

Как правило, онлайн-школы сотрудничают с государственными образовательными учреждениями для проведения аттестации. В «Онлайн-школе №1» также проходит аттестация.

5. Как устроена система поддержки?

Многие родители пренебрегают этим пунктом и думают, что если вот сейчас администраторы на вопросы отвечают долго и односложно, то это просто так сложилось, дальше будет иначе. На самом деле, это не так. Обязательно обращайте внимание, как с вами общаются, как быстро отвечают на вопросы, насколько чётко и слаженно работает техподдержка, насколько хорошо вы понимаете, к кому следует обращаться в случае чего.

Настройка коммуникации со школой — это единственный канал, по которому вы можете получить хоть какую-то информацию. Если у школы пока есть трудности с технической и коммуникативной частью, то вам в дальнейшем будет очень сложно учиться в этой школе.

Для того, чтобы проверить систему поддержки, не стесняйтесь задавать свои вопросы и писать школе. «Онлайн-школа №1» всегда с радостью сориентирует вас и поможет определиться с выбором.

6. Как в школе поддерживается функция социализации?

Во многих онлайн-школах сейчас активно занимаются вопросом социализации и адаптации и не просто так. Многие исследования показывают, что обучение в коллективе намного эффективнее, чем обучение в одиночестве.

Чтобы сохранять благоприятную атмосферу в классе, важно, чтобы дети получали не только знания, но и опыт взаимодействия со сверстниками.

Всегда обращайте внимание на проекты, направленные на повышение уровня социализации в школе.Есть ли в школе дополнительные встречи, очные занятия? «Онлайн-школа №1» активно занимается вопросами социализации, поэтому при школе работает психолог, а также открыты другие дополнительные направления по интересам.

7. Результаты.

«Я заканчивала 11 класс дистанционно и решила сфокусироваться на тех предметах , которые были нужны для поступления. Понравился курс подготовки к ЕГЭ, меня это прямо выручило. Учителя объясняли теорию, показывали, как решать задачи, потом я сама прорешала кучу тестов. В итоге сдала математику на 80, а русский на 93 балла. Всем рекомендую. Учиться дома возможно, когда есть такие внимательные и неравнодушные преподаватели!» — Наталья Лебедева, выпускница «Онлайн-школы №1».

Ничего так не говорит за себя, как результат. Именно поэтому обращайте внимание на то, что пишут родители выпускников и сами дети.

В последние 3 года онлайн-образование стало развиваться очень быстро, и, к сожалению, не все школы успевают за этой гонкой. В любой онлайн-школе можно найти достоинства и недостатки, но в некоторых достоинств объективно больше, чем в других.

Мы советуем вам внимательно подходить к выбору онлайн-школы, потому что от этого действительно зависит будущее вас и вашего ребёнка.

Не стоит полагаться только на рейтинг и популярность, лучше всего наблюдать и фиксировать качества и недостатки.

Мы уверены, что вы лучше всего знаете, какая школа нужна именно вашему ребёнку. Надеемся, что сможем помочь вам её подобрать!