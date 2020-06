Сегодня мы коснемся такой насущной проблемы, как разговорная речь на чужом языке. Это является конечной целью любого, кто решился изучить язык, отличный от своего. Кажется, что все понимаешь — и лексику, и грамматику выучил так, что от зубов отлетает, а вот когда наступает время говорить, то судорожно вспоминаешь какие-то простые фразы вроде «I am a student», «I prefer reading» и другие обрывки топиков, которые когда-то вы заучивали наизусть и верили, что они помогут вам в нужный момент поддержать разговор. Конечно, паузы вы этими выражениями заполните. Но говорить не начнете. И вот почему.

Удерживать в памяти иностранные слова — еще не значит быть способным их извлечь в нужный момент. Если обратиться к психологии, наша память делится на имплицитную и эксплицитную, проще говоря, бессознательную и сознательную. Именно вторым типом памяти вы пользуетесь на экзамене, на выступлении, в турпоездке — везде, где требуется вспомнить конкретный факт (значение). Вы заставляете себя вспоминать. Если вы часто обращаетесь к одним и тем же «ячейкам», хранящим информацию о чем угодно: временах глаголов, расписании автобусов, дате летнего солнцестояния, то наше сознание переводит их в другой раздел памяти — бессознательный. Время, которое ему требуется на такое действие, можно назвать психологическим (языковым) барьером. Имплицитная память — вот сюрприз — не может быть запущена без определенных усилий.

Почему же, если все так просто, мы все равно не говорим? Дело в том, что при заучивании подобных выражений в свое время вы пользовались механической памятью. Главное ведь было ответить учителю и … забыть? Вот мозг и выполнил эту задачу как верный солдат. А вас не впечатляет то, что вы до сих пор помните, как ваша «англичанка» твердила: You are a pupil. Are you a pupil? Вы знаете, что pupil — это ученик, в вашей «ячейке» памяти отныне два значения. А теперь призадумайтесь: а ведь вы не все делали механически. Вы заучивали слова и строили из них предложения. Именно те, которые вы можете себе объяснить, вы и помните, потому что вашей помощницей была логическая память.

Когда вы заучиваете слова механически, они какое-то время удерживаются в вашей голове, но затем выпадают, как выпали бы лишние яйца из корзины, наполненной доверху. Проще сразу активировать «двуязычную» ячейку, представляя не слово — образ. А в случае предложения — действие. Согласитесь, когда вам действительно нужно что-то получить от людей или донести до них свою мысль, вы, представляя конечное действие, слагаете слова именно так, как нужно. Иногда еще и в словарик смотрите, причем, слово, «добытое» таким образом, остается в памяти надолго. И уж гораздо больше у него шансов попасть в разряд бессознательного.

Резюмируя сказанное, повторим: языковой барьер — это страх, который преследует вас все то время, которое вы пользуетесь любым другим типом памяти, кроме бессознательной. Как же заставить ее работать?

1. Перестать бояться. Пока вы боитесь, «ворота» в вашу память закрыты.

2. Пользоваться всеми доступными способами изучения языка. Проговаривайте фразы вслух, пробуя его на вкус. Наша психика устроена так, что хорошо знакомое ей она больше не воспринимает как враждебное. А значит, работает пункт 1.