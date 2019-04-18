Как правило, изучающие иностранные языки люди любят смотреть кино на изучаемом языке. Считается (и правильно), что просмотр фильма дает два эффекта – вы смотрите сюжетную линию и одновременно изучаете фразы и слова, которые произносят актеры. Однако это далеко не все, что можно вытащить из такого замечательного ресурса как кинофильм. Ведь когда мы смотрим кино на родном языке, анализ текста и речи актеров занимает нас не более чем на 20%. Так что же мы видим и что получаем при просмотре фильма на родном языке? Во-первых, мы получаем удовольствие от видов и дизайна декораций; во-вторых, мы получаем полную информацию об эмоциях и сюжете фильма, анализируя игру актеров; в-третьих, мы не упускаем детали в обстановке, окружающем актеров и сцену. Т.е., как и положено, мы получаем 80% информации и эмоций от просмотра кадров фильма (= картинок), что означает визуальный анализ снятого оператором и представленного режиссером сюжета. Почему же мы не можем (или можем?) делать то же самое при просмотре кинофильма на иностранном языке.

Есть несколько моментов. Во-первых, мы не знаем названия предметов появляющихся на экране. Точнее, знаем лишь некоторые и то не точно. Кое-где есть надписи, и мы интуитивно понимаем, что это за предмет или устройство. Что это значит? Так ли уж важно знать, как называется тот или иной предмет? На первый взгляд нет, ведь и на родном языке мы не перечисляем в голове предметы на сцене. Однако, наш мозг работает гораздо быстрее речи и обрабатывает информацию со скоростью недоступной нашему осознанию. То есть мы просто не успеваем (да это и не нужно) обозначить все предметы на экране. Но мозг воспринимает их все и выдает нам лишь результат. Например, «Сейчас он пройдет мимо стола и из-за скользкого пола, на котором разлита маслянистая жидкость (марки такой-то) и из-за внутреннего душевного надрыва после разговора со своей пассией (а не женой, любовницей и прочее – ведь это оттенки значений, не правда ли?), он заденет край стола, потянет скатерть и на пол повалятся (а не упадут, не грохнутся – опять оттенки) столовые приборы (отдельно вилки, ножи, ложки), и крайняя тарелка справа. Бокал для вина устоит, но, возможно, прольется немного красного сухого вина (марки такой-то), а вот в супнице только слегка качнется половник». Попробуйте засечь время пока Вы это все это проговорите. А теперь представьте эту картинку – всего 2-5 секунд. Я Вас не убедил? Как Вы думаете, а какой результат даст нам мозг? Я, например, подумал, что парень расстроен и далее по сюжету будут проблемы и новый виток расстройства из-за побитой посуды и беспорядка. И интересно, а как он будет их решать? – Если, естественно, это интересно. Но ведь мы же пришли фильм смотреть и, если режиссер и сценарий плохи, то мы уйдем. В качестве активного примера, хочу привести Вам реальный случай, который ввел в ступор одну единственную слушательницу (в видео ее нет, это уже дискуссия на следующем просмотре) только потому, что слово CALL у нее ассоциировалось в данном контексте с единственным словом – ЗВАТЬ. И она никак не могла понять, почему актер «зовет судью», рассуждая о пластиковых вилках и ложках. Полное объяснение применения фразы “judgment call” можно посмотреть в видеоряде мероприятия по ссылке1.

Во-вторых, мы концентрируемся на речи, а не на картинке. Ну, это естественно, мы же пришли иностранный язык учить, а где мы его увидим, услышим в кино – только в речи и субтитрах. Соответственно, такая концентрация не позволяет (блокирует) те области и разделы в мозге, которые отвечают за анализ и восприятие дополнительных или сопутствующих элементов изображения. Вы замечали, что как только Вы начинаете изучать изображение, сразу теряется связь с речью и приходится вновь вылавливать субтитры.

В-третьих, мы сами не считаем это нужным. Мы идем на фильм на иностранном языке для получения удовольствия + изучение языка, а не наоборот. Что верно. Так как, для изучения языка существует много других способов. Однако, получение удовольствия от просмотра фильма на иностранном языке требует достаточно высокого уровня знания этого языка. А для достижения этого уровня необходимо учиться этому языку.

Поэтому, все вышесказанное означает только одно – прежде чем получить полное удовольствие от фильма на иностранном языке, нужно его сначала освоить, а если использовать фильмы как учебное пособие, то надо это делать не просто посещая сеансы, а сначала прочесть и изучить хотя бы сценарий фильма. Лучше, конечно, прочесть внимательно книгу или комикс, по которым снят фильм, но сегодня часто многие фильмы снимаются не по книгам, а по авторским идеям, освещающим ту или иную сторону человеческих отношений или души. Более того, книги по которым снимаются фильмы или сериалы – это, как правило, многостраничные издания мелко написанного текста и они представляют самостоятельный интерес для изучающего иностранный язык (о том, как надо работать с книгами для изучения иностранного языка поговорим в следующих публикациях). Итак, возникает новое понятие для данной темы – сценарий фильма. Почему он и что он дает?

Сценарий2 - литературно-драматическое произведение, написанное как основа для постановки кино- или телефильма. Он содержит3 полное, последовательное и конкретное описание сюжета, состоящего из разработанных сцен и эпизодов, диалоги и раскрывает образы героев. Режиссер, при создании фильма добавляет или меняет детали, описанные в сценарии и картах сцен (их не рассматриваем, хотя они даже лучше сценария, но их очень трудно достать). Деталями могут быть предметы, живые существа, виды природы или построек, песни и реплики – все, что помогает актерам передавать характер героев или создает определенное настроение и ощущение у зрителя. Все это является важной частью фильма и знание названий этих деталей, а также их составных частей, служит формированию зрительного образа и приводит к удовольствию от просмотра.

Что же дает изучение сценария для понимания фильма на иностранном языке. Во-первых, это как раз знание названий и частей деталей, которые так важны для полного понимания того, что хотел сказать зрителю режиссер, а актер передать. Во-вторых, это описание на иностранном языке того, что должен изобразить, какую эмоцию передать актер. В-третьих, сценарий поясняет, как и что оператор снимает, т.е. в сценарии описаны действия оператора, которые должны как раз указать на существенные детали.

Что дает каждый из вышеперечисленных пунктов?

Восприятие фильма, которое включает в себя знание слов, описывающих предметы, обстановку и детали показываемые режиссером и оператором на экране, не отличается от восприятия художественного произведения на родном языке. Кроме того, слова, изученные в ходе чтения сценария, запоминаются лучше – вместе с контекстом и сообразно ситуациям, в которых они используются. Слова и выражения, описывающие эмоции и игру актеров, добавляют красочности и позволяют лучше понять происходящее на экране. Актеры выражают определенные линии поведения героев специально для отображения важных черт последних. Этим же целям служат и инструкции, выдаваемые сценаристом оператору. Причем указания включают в себя отдельные детали, важные для отображения основных мыслей режиссера и сценариста.

Таким образом изучение сценария и одновременный просмотр фильма дают мультипликативный эффект для изучающего иностранный язык при таком просмотре фильма. Кроме того, как и в книгах, но в более концентрированном виде, авторы используют ограниченный сюжетом, эпохой, собственными знаниями словарный запас. Я встречал случаи, когда одно и то же слово возникало в сценарии многократно, при этом показывая все оттенки смыслов и значений данного слова.

Безусловно, сценарий, доступный в открытых источниках, не всегда отражает отснятый материал. Режиссер может слегка изменить сцену или убрать некоторые реплики или сцены. Но это не отменяет общей ценности изученного сценария и не мешает, а даже помогает пониманию основных сюжетных линий и конкретных сцен.

Конечно, сценарий не просто достать. А часто даже невозможно достать сценарий к тому фильму, который хотелось бы изучить столь подробно. Но к процессу просмотра фильма со сценарием надо относится как к учебному занятию. А подскажите мне, пожалуйста, как часто Вы сами выбирали учебник, по которому будете заниматься с преподавателем? Поэтому, посмотрев таким образом 5-10 фильмов, Вы вполне сможете перейти к обычному просмотру фильмов на выбранном Вами языке. Если же вы всерьез хотите использовать фильмы как часть системы обучения, то лучше всего начать с мультфильмов – короткометражных или полноформатных – в них и язык проще и медленнее, и ситуации понятнее. И только после некоторого просмотра таких мультфильмов перейти к фильмам, созданным для детей, носителей языка. И уже в последнюю очередь можно смотреть фильмы, рассчитанные на взрослую аудиторию. Почему так? Потому что изучение языка, как и изучение любого другого предмета человеческой деятельности, лучше вести от простого к сложному, а не карабкаться на Эверест без опыта преодоления даже простых сопок.

В сегодняшней практике преподавания кино используется давно. Но это выборочные эпизоды, демонстрирующие ту или иную фразу и ее употребление, или просмотры фильмов с обсуждением сюжетов на иностранном языке, проходящие в рамках того или иного Английского клуба. Но все они НЕ основываются на изучении сценария, а ограничиваются или специальными задачами поставленными преподавателем, или тем словарным активом, который есть у участников таких обсуждений. Сегодня в России есть только один специальный проект посвященный такому инструменту изучения английского языка как кино – это проект Английского клуба MERGE – «Смотрим кино правильно»4. Но, думаю, что людям интересующимся английским языком всерьез под силу самостоятельно найти сценарий к какому-нибудь фильму, купить этот фильм с английской языковой дорожкой и субтитрами на английском языке и сидя у себя дома посвятить несколько дней правильному способу погружения в английский язык с помощью художественного фильма. В конце списка использованных материалов я привожу два источника сценариев для любителей кино.

ДОПОЛНЕНИЕ.

ВОПРОСЫ:

Для чего смотреть фильмы на языке оригинала? Почему субтитры это мало? И что мне со всем этим делать? Как мне улучшить отдачу от фильма при его просмотре на языке оригинала?

ПОСТУЛАТЫ:

Мы смотрим кино на родном языке воспринимая всю картинку целиком, а не только слова актеров. Мы смотрим кино на языке оригинала осознавая ТОЛЬКО слова и выражения в субтитрах, теряя до 80% смысла. Смотреть кино, не понимая его смысла - БЕССМЫСЛЕННО. Изучать иностранный язык только по субтитрам - ОДНОБОКО. Для заученных фраз и слов действует закон Эббингауза о потере информации в памяти со временем. Для использования долговременной памяти нужно. чтобы информация была связана с личным опытом и личным действием.

ВЫВОДЫ:

Из постулатов следует, что все существующие сейчас проекты просмотров фильмов с субтитрами и на языке оригинала - пустая трата денег и времени. Если мы хотим смотреть кино ИХ глазами, то надо знать все, что хотел сказать режисер. актеры, декораторы, оператор и автор произведения. Для эффективного изучения иностранного языка с использованием фильма надо изучать не только произносимые слова, но и окружающую актера обстановку и его поведение. Только ЛИЧНЫЙ опыт при просмотре фильма на языке оригинала и ЛИЧНЫЕ действия по поиску и набору словарного запаса могут оставить долговременный след в нашей памяти.

ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ 3 и 4:

Надо взять сценарий фильма, разобрать его (изучив слова описывающие игру актера и окружающую его обстановку) и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО смотреть фильм, воспринимая картинку целиком, как это делают носители языка, к которым мы так стремимся в смысле общения на иностранном для нас языке!

ИМЕННО ТАК ДЕЛАЕМ МЫ на нашем проекте - MERGE MOVIES SESSIONS ...

Ну а потом просто смотрим фильм целиком, концентрируясь на изученных словах. Только после такого просмотра нескольких фильмов, у Вас появится навык просмотра "как у носителя языка". Думаю, что дальнейшие просмотры фильмов на языке оригинала будут доставлять Вам истинное наслаждение, а не искусственную уверенность в том, что Вы посмотрели-таки фильм на иностранном языке и даже (!) поняли несколько слов и где-то уловили истинный смысл фильма... после как минимум разового просмотра его на родном языке. К сожалению важно не только как Вы говорите, но и что Вы говорите, как выражаете собственную мысль, и как Вас понимают собеседники. Иначе Вы выглядите не лучше чем те работяги, что ремонтируют квартиру у Вашего соседа (друга)...Я без доли снобизма и без доли сарказма - я не перфекционист, я только учусь, чего желаю и всем Вам...