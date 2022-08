Резюме – это визитная карточка потенциального работника со сведениями о трудовом стаже, образовании, навыках. Для описания этого в английском есть устойчивые обороты, которые не только дадут полное представление о кандидате, но и покажут уровень его владения языком.

Personal details and contact information ( Личные сведения и контактная информация )

Резюме по-английски звучит как «curriculum vitae» (CV). Это сочетание пишется на первой строке по центру листа. С новой строчки указываются:

имя;

фамилия;

контактный телефон;

электронная почта;

страницы в соцсетях или скайп.

Обычно при отклике на вакансию в заграничные фирмы в резюме не добавляют дату рождения и семейное положение.

Name: Petr Perov

Phone number: 8-999-99-99

E-mail: mail@gmail.com

Skype: peroff

Education and qualifications ( Образование и квалификация )

В этом пункте сначала прописывается высшее образование. Пишутся годы начала и окончания обучения, название заведения.

2003-2005

Moscow Pedagogical State University / Московский педагогический государственный университет

MA in Philology / Магистр филологии

1998-2003

American University of Armenia, Yerevan / Американский университет Армении, Ереван

BA in English and Communications / Бакалавр английского языка и коммуникаций

2002-2003

Moscow college / Московский колледж

English language courses / Курсы английского языка

Work experience (Опыт работы)

Первым в этом разделе ставят последнее место работы (месяц, год, название, город). С новой строчки маркированным списком перечисляются обязанности и успехи, которые достигла фирма за время работы в ней кандидата. Для этого применяется не пассивный, а активный залог.

Managed growth team. / Управлял ростом компании.

Skills (Навыки)

В резюме лучше указывать не круг повседневных обязанностей, а профильные достижения с доказательствами.

Dependable and personable designer with 5+ expertise in a fast-paced global firm. Achieved company-best quality satisfaction rating according to internal review (89.93 %). / Надежный и представительный дизайнер с более чем пятилетним опытом работы в быстро развивающейся глобальной фирме. Достиг лучших показателей качества работы по данным внутреннего рейтинга (89,93 %).

Если опыт работы невысок, упор делается на профессиональные качества, полученные на прежней работе. Это тоже лучше подтвердить фактами.

Diligent customer support specialist with 3+ years experience at computer hardware company. Obtained highest grades in build spec knowledge (99 %). / Добросовестный специалист службы поддержки клиентов с трехлетним опытом работы в компании по продаже компьютерного оборудования. Получены самые высокие оценки по знаниям спецификации сборки (99 %).

Желательно написать про умения, которые подходят для заявленной вакансии. В английском они группируются по профессиональным сферам.

Для представителей творческих профессий:

Interpersonal skills, non-verbal communication, research experience, social and listening skills. / Коммуникабельность, способность к невербальной коммуникации, исследовательский опыт, навыки общения и умение слушать.

Для технических специальностей:

Computer skills, project management, technical skills, quality assurance, analytical skills. / Компьютерная грамотность, управление проектами, технические знания, контроль качества, аналитические способности.

Для руководящей должности:

Critical thinking skills, problem-solving, decision-making, organizational skills, ability to make own, thought-based decisions and take initiative. / Навыки критического мышления, решения проблем, принятия решений, организаторские умения, способность принимать собственные, продуманные шаги и проявлять инициативу.

Hobbies and interests ( Хобби и интересы )

Эти факультативные пункты покажут, что кандидат умеет работать в команде, обладает лидерскими качествами или склонен к креативу. Можно указать опыт волонтерства, что отразит бескорыстие и отсутствие тяги к наживе.

Volunteer, Community library, Moscow

Started weekly book group for elementary students to learn basic English words through listening, reading and translating to books.

Languages (Языки)

Соискатель, который владеет несколькими языками, получает больше шансов на отклик. В резюме следует прописать, на каком уровне вы знаете иностранный язык.

English: Fluent / Английский: Свободный

German: Conversational / Немецкий: Разговорный

Spain: Intermediate / Испанский: Средний

French: Basic / Французский: Базовый

