Каждый раз, когда мы слышим про онлайн-образование или частные онлайн-школы, мы сталкиваемся с понятием «индивидуальный план». Но что это значит? Как учиться с индивидуальным планом и всё равно окончить школу, как и все остальные, сдавая ЕГЭ?

Также многие родители сейчас всерьёз задумываются о том, чтобы перевести ребёнка на семейное образование. На СО (семейное образование) родители самостоятельно могут выбрать программу обучения.

Более того даже обычный школьник может обучаться по индивидуальной программе, а не по общей вместе со всеми.

О такой возможности обычно родителям никто не сообщает, потому что в нашей системе у педагогов ещё мало опыта взаимодействия с индивидуальным планом, однако это может сильно облегчить жизнь ребёнка.

Так что же такое – индивидуальный план?

Индивидуальный учебный план точно так же, как и общий, описывает то, как, в каком объёме и в какой последовательности ребёнок будет осваивать материал по программе. Он является официальным документом.

Общий учебный план составляет каждая школа заранее до начала учебного года. Однако существует план, на который ориентируются школы – Федеральный базисный учебный план.

Индивидуальный учебный план отличается от общего только тем, что он составляется на конкретного ученика.

Вот сокращения, которые обычно используются для обозначения планов:

УП – учебный план;

ИУП – индивидуальный учебный план.

По стилю и формату написания индивидуальный и общий планы не отличаются. Они должны быть составлены по аналогии друг с другом и содержать одну и ту же структуру. Индивидуальный учебный план может быть составлен на любого ученика «на основе индивидуализации содержания программы с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося» (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации).

Несмотря на то, что структура у учебных планов едина, существует множество отличий между ними.

Зачем нужен индивидуальный план и что он отражает? Давайте разбираться.

Индивидуальный учебный план важен именно потому, что он помогает настроить обучение в интересах самого ученика.

У многих из нас есть разные представления о том, как мы хотим учиться, чем бы мы хотели заниматься и чего бы нам совсем не хотелось делать. И на самом деле очень важно сделать так, чтобы индивидуальный учебный план отражал цели и задачи в образовании конкретного ребёнка.

Таким образом, предметы, прописанные в учебном плане, могут отличаться от общего плана так же, как последовательность обучения и объём или трудоёмкость работы.

Как меняется учебный план в зависимости от индивидуальных потребностей ученика?

Меняются предметы.

Предметы, которые включены в учебный план – это те дисциплины, который ученик должен изучить за учебный год. Есть предметы, которые в учебном плане должны быть обязательно, но есть и те, которые можно убрать или добавить.

Обязательный перечень предметов регулирует ФГОС.

Меняется последовательность изучения предметов.

В зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка порядок изучения предметов в учебном году также может меняться. Как правило, в общем учебном плане школы многие предметы изучаются параллельно. В индивидуальном учебном плане это можно изменить. Например, ребёнку нужно сделать упор на конкретном предмете – тогда можно все остальные предметы ставить не параллельно, а после – блоками или модулями.

В данном случае отталкиваться стоит от потребностей ученика. Очень многим детям бывает сложно изучать параллельно все важные обязательные предметы, и это абсолютно нормально – изменить что-то в последовательности обучения.

Меняется трудоёмкость.

Трудоёмкость – это объём изучения предмета в год. Например, часто трудоёмкость часто отличается в профильных классах: в физико-математическом количество часов на изучение математики в неделю будет сильно больше, чем в гуманитарном.

Также, если родитель и учителя понимают, что ученику не нужно в 11 классе много часов французского языка, но он учится в школе с углублённым изучением французского языка, то можно с помощью ИУП сократить количество часов языка.

Все ли дети имеют право на индивидуальный учебный план?

Наличие индивидуального учебного плана у ребёнка – это возможность проходить обучение иначе, не так, как основной поток школы. В теории каждый ребёнок может иметь право на индивидуальный план, но традиционная школа не может на каждого ученика составлять план отдельно. Именно поэтому план может быть предоставлен только в конкретных случаях:

Ребёнок профессионально занимается спортом или другим видом деятельности и не может посещать школу в обычном режиме; По состоянию здоровья с официальным подтверждением ребёнок не может присутствовать в школе и переходит на надомное обучение. Ребёнок на надомном обучении считается полноценным учеником школы, но в данном случае он учится по индивидуальному плану; Одарённый ребёнок быстро усваивает программу и хочет окончить школу экстерном; Ребёнок не может быть переведён на следующий учебный год на общих основаниях и остаётся на второй год.

Существует ряд других причин, по которым на ребёнок может учиться на индивидуальном плане.

Как сдавать те же самые контрольные и экзамены, если обучаешься по индивидуальному плану?

ИУП – это план, который существует в рамках программы школы. То есть это не другая образовательная программа, и это важно понимать родителям. Индивидуальный план помогает посмотреть на ребёнка под другим углом, но в рамках единой системы. Но это не влияет на аттестацию. Промежуточная и итоговый аттестация осуществляется в рамках основной программы.

Поэтому очень важно грамотно составить план, чтобы это не повлияло на результат на аттестации в худшую сторону.

Чтобы составить ИУП на ребёнка нужно:

Понимать причину, то есть особенности ребёнка и определить основные цели и задачи на обучение на конкретный промежуток времени; Сформировать представление о знаниях ребёнка; Быть знакомыми с общим учебным планом школы, а также изучить Федеральный план, на основе которого пишутся все остальные; Быть в курсе образовательной программы, которую реализует школы.

И только потом следует приступать к разработке учебного плана. Писать план на ребёнка может как школа – на очной, очно-заочной и заочной форме обучения, так и родители – на семейном образовании.

Так как основная ответственность за образование на семейной форме обучения ложится на плечи родителей, то и индивидуальный план формируют именно они. Безусловно для каждого родителя – это большая нагрузка и стресс, потому что этому родителей также никто не учит.

Однако если семья выбирает семейное образование и обучение в онлайн-школе, то нагрузка с плеч родителей спадает и ложится на плечи специалистов «Онлайн-школы №1». В некоторых онлайн-школах дети учатся по индивидуальному плану и только так. Индивидуальный подход в образовании позволяет раскрыть сильные стороны ученика и привести его к наилучшему результату.

Как перейти на индивидуальный план, если ребёнок учится в традиционной школе?

Родителям нужно подать заявку на обучение по индивидуальному плану; Заключить новый договор со школой; После выхода официального приказа, ребёнок может учиться по индивидуальному плану.

Как перейти на индивидуальный план, если ребёнок учится на семейном образовании?

Уведомить в форме заявления школу о желании перейти на семейное образование; Найти школу для прохождения аттестаций и заключить с ней договор; Согласовать индивидуальный план и график аттестаций и подписать договор.

В «Онлайн-школе №1» индивидуальный план есть у каждого ребёнка, потому что у каждого ребёнка есть свои цели, задачи и, главное, интересы.

Индивидуальный план на ребёнка разрабатывает куратор вместе с родителями, и, если становится понятно в течение времени, что ребёнку сложно или планы меняются, то индивидуальный план всегда можно подкорректировать.

«Онлайн-школа №1» поддерживает семьи на каждом этапе перехода на новую дистанционную форму обучения, а также может помочь найти школу для прикрепления и зачислиться официально в школу.

Если вы дочитали статью до этого места, значит, мысль о переходе на индивидуальный план уже давно живёт в вашей голове. Значит, у вас есть на это причины. Значит, точно стоит попробовать.