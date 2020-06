Мало кто испытывает восторг, услышав слова преподавателя по английскому языку: «Learn the topic “Westminster Abbey” for tomorrow. By heart». Вот это «by heart» (наизусть), дословно «от сердца», некоторых вводит в ступор. Как может получиться «от сердца», если один только взгляд на сплошной текст неродных букв (а если ещё и картинок нет) пугает и заставляет усомниться в возможностях своей памяти?

Как подступиться к новой теме? Как не забыть начало, пока учишь конец? Как вспомнить, что за чем следует? Честно признаться, всё не так страшно, как кажется. Абсолютно любой по объёму текст (топик) под силу выучить каждому вне зависимости от склада ума.

А склад ума у нас действительно разный:

у аудиалов хорошее восприятие на слух;

визуалам «лучше один раз увидеть, чем сто – услышать»;

кинестетики вообще в данной ситуации в незавидном положении, придётся стать на время аудиалом или визуалом, т.к. при помощи эмоций сложно будет запомнить и воспроизвести текст.

Поэтому сегодня предлагаем сразу несколько способов, как учить текст на английском языке. Возможно, хотя бы один, но подойдёт именно вам. Уверяем, что выучить новое за 10 минут уже не будет казаться чем-то из области фантастики.

«Старый добрый» метод

Если перед вами достаточно большой топик, лучше будет разделить его на части. Делите не по абзацам, а по смысловым частям. Способ основывается на свойствах человеческой памяти запоминать информацию порционно.

Прочитайте текст целиком несколько раз. Незнакомые слова лучше сразу выделить маркером и перевести. Разделить текст на смысловые абзацы. Учите последовательно каждую часть: запомнили одно-два предложения – повторили, учите следующее – повторяете вместе с предыдущими двумя и т.д.

Если текст небольшой, то необходимости делить на части нет. Просто следуйте предложение за предложением. Старайтесь не заучивать, а понимать, о чём говорите. Помните, что к новым словам, которые трудно запомнить сразу, вы всегда можете подобрать синоним. Так даже лучше: дадите понять преподавателю, что не увлекаетесь зубрежкой, а авторитетно заявляете, что вы «в теме».

Этим способом кстати выучить небольшой текст за 5 минут не составит труда.

«Старый-добрый» метод-2

Человеческому мозгу проще запомнить что-то, кратное 7-ми. Это действительно работает:

Разделите текст на 7 частей, по возможности смысловых. Пронумеруйте каждый отрывок. В каждой части выделите главную мысль и ключевые слова. Учите каждую в удовольствие.

Метод для аудиалов

Если вам сложно воспринимать одинокий печатный текст, включите аудио сопровождение. Таким образом вы подключаете сразу два канала восприятия: зрительный и слуховой.

Разделив текст на части, слушайте и читайте одновременно. Делайте паузы, чтобы осмыслить информацию. Рекомендуем прослушать запись несколько раз, можно даже в транспорте или на прогулке.

Метод для визуалов

Самый весёлый из способов выучить топик– это составлять визуальный ряд, эдакий набор пиктограмм. Здесь совершенно неважно, хорошо вы рисуете или нет: чем забавнее, тем лучше.

Разделите текст на части. Выпишете предложения в левый столбик, в правый – проставьте ассоциативный ряд. Закройте левый столбец и по изображениям старайтесь вспоминать каждое предложение. Когда почувствуете силу, попробуйте воспроизводить картинки уже в своей памяти.

Метод для кропотливых

Не всем придется по душе, но все же является очень эффективным, так как задействует несколько каналов восприятия.

Привычным движением руки разделите текст на части. Перепишите часть текста. Темным маркером или белым корректором закрашивайте отдельные слова или группы слов. Читайте и старайтесь воспроизводить пропущенное.

Составление плана

Если у вас нет задачи учить, чтоб «от зубов отскакивало», используйте план.

Внимательно прочитайте текст, изучив предварительно все незнакомые слова. Разделите на части по смыслу. В каждой части маркером выделите основную мысль (ключевые предложения). Составьте план на основе ключевых предложений. Прочитайте текст ещё несколько раз. Попробуйте воспроизвести, опираясь на составленный план.

Общие рекомендации

В учёбе, будь то английский язык или любой другой предмет, старайтесь придерживаться принципа 20/5 или 45/15: 20 минут работаете/5 отдыхаете или 45 минут работаете/15 отдыхаете. Это действительно важно. Мозг не в состоянии интенсивно работать длительное время.

Выученный текст рассказывайте не только себе «про себя», но и вслух другому человеку. Голова в такие моменты работает эффективнее, и ваш рассказ в кратковременной памяти надолго не останется. Это вам и на руку.

Методом проб и ошибок вы подберёте вариант, который подходит именно вам. Как только осознаете, что это действительно работает, вам уже будет не так страшно подступаться к незнакомому тексту. Вы будете учить его быстро и легко.