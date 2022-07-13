Лето — это не только период каникул и отпусков, но и отличная возможность провести время с пользой. Например, начать учить английский язык или освежить свои знания. Многие языковые центры предлагают летние курсы английского языка для детей и взрослых на выгодных условиях. Мы составили рейтинг лучших курсов и школы, чтобы вы могли выбрать подходящую программу.

Лучшие летние курсы английского языка в Москве

1. Летние программы в языковом центре Yes

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Центр изучения иностранных языков Yes предлагает интенсивные летние курсы для детей с 5 лет и взрослых. Обучение длится месяц, но за это время можно освоить английский язык на достаточно высоком уровне.

Особенность программ — плотный график и повышенная концентрация внимания. Материал прорабатывается несколько раз в различных ситуациях. Это позволяет за короткий срок закрепить изученные темы и полученные навыки. 

В ходе интенсивных курсов английского можно преодолеть языковой барьер, улучшить грамматику и выучить новые слова. На каждом занятии упор делается на говорении: большую часть урока студенты общаются друг с другом и преподавателем на английском.

Преимущества летних программ в языковом центре Yes:

  1. Видимый результат всего за месяц, если посещать каждое занятие и выполнять все задания.
  2. Интенсивные занятия позволяют быстрее и глубже погрузиться в языковую среду и освоить разговорную речь.
  3. Главная цель курсов — научить студента говорить и думать на английском языке.
  4. Возможность быстро решить свои задачи: подготовиться к поступлению в учебное заведение, к приему на новую работу, улучшить разговорную речь перед путешествием и т.д.

Стоимость обучения в год и отдельно на летнем курсе узнавайте на сайте школы.

Дата основания
2000 г
Возраст
5+
Тип обучения
Offline/Online
Ср. стоимость урока
510 ₽/45 мин.
4.7
/5
 
 
 
 
 
4.5
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
5.0
/5
 
 
 
 
 
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2. Летняя школа английского языка OXFORD

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Курсы в центре КитаEast рассчитаны на широкую аудиторию: от начинающих изучать китайский до тех, кто имеет высокий уровень владения языком и хочет поддерживать знания и навыки.

Преимущества обучения в языковом центре КитаEast:

  1. Занятия проводятся по учебникам, разработанным Пекинским университетом языка. Эти пособия адаптированы для иностранных студентов.
  2. Параллельно с изучением грамматики китайского языка студенты знакомятся с иероглифами и особенностями их написания.
  3. Занятия проводят носители китайского языка индивидуально и в небольших группах, сформированных по уровню.
  4. Согласно отзывам клиентов, уроки проходят в дружелюбной и непринужденной атмосфере.
  5. На курсе изучается не только язык, но и китайская культура, традиции и обычаи страны.

КитаEast предлагает бесплатное ознакомительное занятие, на котором можно выбрать подходящий курс.

Дата основания
2009 г
Возраст
4+
Тип обучения
Offline
Ср. стоимость урока
499 ₽/60 мин.
4.8
/5
 
 
 
 
 
4.4
/5
 
 
 
 
 
4.0
/5
 
 
 
 
 
4.2
/5
 
 
 
 
 
4.0
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.9
/5
 
 
 
 
 
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3.Летний языковой центр Languagelink

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Сеть языков школ Languagelink предлагает летние курсы английского языка для детей и подростков, а также программы для взрослых.

Для школьников доступны такие курсы:

  1. Summer Fun (6–9 лет). Никаких учебников: ребенок изучает английский через песни, сказки, истории, изготовление поделок. Занятия проходят очно и онлайн. Кроме обучения английскому языку, дети развивают мелкую моторику, что очень важно в этом возрасте. 
  2. Discover and Learn (10-12 лет). Обучение построено на знакомстве с окружающим миром: необычными явлениями, событиями. Занятия проходят только в очном формате. Кроме непосредственного изучения английского, ребенок учится понимать мир вокруг и получает возможность творчески самовыражаться.
  3. Разговорный курс английского языка для подростков 13–17 лет. Для отработки навыков и заучивания новых слов используются интересные для этого возраста темы. Также на курсе дети учатся выражать свое мнение, общаются, играют. Занятия проводятся онлайн и очно.
  4. Путешествия из дома на английском языке. Возраст групп — 10–12 и 13–15 лет. На каждом занятии ребенок отправляется в виртуальное путешествие и исследует мир, параллельно изучая английский язык. Основная цель курса — выработать речевые навыки в ситуациях, максимально приближенных к реальным. Обучение проводится только онлайн.

Для взрослых студентов Languagelink предлагает курс разговорного английского языка. Благодаря ему можно за короткий срок улучшить навыки разговорной речи — выучить новые слова и говорить более уверенно. Такая программа проводится как очно, так и онлайн.

В 2022 году стоимость обучения начинается с 5 335 рублей в месяц.

Дата основания
1997 г
Возраст
6+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
500 ₽/45 мин.
4.4
/5
 
 
 
 
 
4.7
/5
 
 
 
 
 
4.3
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.8
/5
 
 
 
 
 
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4.Летние интенсивы в FINE ENGLISH CLUB

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Многопрофильный учебный центр FINE ENGLISH CLUB проводит летние интенсивы по английскому языку. Стоимость таких курсов дешевле, чем в другое время года. Кроме того, на летних программах вы получаете больше информации в короткий срок. Занятия проходят 3 или 5 раз в неделю — более интенсивно, чем в другое время года.

Преимущества летних курсов в FINE ENGLISH CLUB:

  1. На уроках студенты и преподаватели общаются только на английском языке. Благодаря этому взрослые и дети учатся думать на английском и понимать его.
  2. На занятиях много творческих заданий, викторин и конкурсов для детей. Также есть время отдохнуть и пообщаться.
  3. На каждом курсе ставится определенная цель: улучшить разговорные навыки, увеличить словарный запас, улучшить письмо, чтение, повторить грамматику английского языка и т.д.

Стоимость обучения в летнем лагере в 2022 году начинается от 1750 рублей.

Дата основания
2011 г
Возраст
3+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
560₽/45 мин.
4.7
/5
 
 
 
 
 
4.0
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.7
/5
 
 
 
 
 
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5.Летние курсы английского в International Language School

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Летние программы для детей в International Language School разрабатывали опытные педагоги. Благодаря этому курсы учитывают возрастные особенности учеников, а также психологические аспекты изучения английского. Большая часть времени уделяется практике: дети учатся уверенно говорить на иностранном языке и правильно применять его в бытовых ситуациях.

В International Language School несколько программ для разных возрастов:

  1. Для самых маленьких (2-6 лет). В этом возрасте новые знания усваиваются быстрее и эффективнее. Дети учат язык через игру, к тому же они много общаются и выполняют творческие задания.
  2. Для дошкольников и младших школьников (6-8 лет). Лагерь поможет создать крепкую базу для изучения английского в школе. Занятия проходят легко и интересно для детей: ребята рисуют, поют, танцуют — и все это с использованием английского языка.
  3. Для школьников (8-17 лет). Дети закрепляют навыки, полученные в школе, пополняют словарные запас. Все это происходит в кругу сверстников и доброжелательных преподавателей. Дети создают проекты, много работают в группах: это способствует более быстрому освоению разговорного английского. 

Также в International Language School есть интенсивные летние программы. Это более частые занятия и всестороннее развитие ребенка.

Стоимость интенсивных курсов начинается от 1100 рублей в день. Сколько стоит смена в языковом лагере, уточняйте на сайте школы.

Дата основания
2013 г
Возраст
2+
Тип обучения
Offline/Online
Ср. стоимость урока
555 ₽/45 мин.
4.5
/5
 
 
 
 
 
4.4
/5
 
 
 
 
 
4.2
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.6
/5
 
 
 
 
 
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6. Летняя школа английского UFirst для детей 2-17 лет

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UFirst проводит курсы английского языка для детей вот уже более 50 лет. Здесь ребенок получает качественные знания благодаря опытным педагогам, интересным учебным материалам и уютной, вдохновляющей атмосфере. Цель летних курсов — помочь каждому ребенку заговорить на английском языке.

В UFirst есть 5 групп в зависимости от возраста ребенка: Mom and me (2-3 года), Stars (3-6 лет), Primary (7-9 лет), Junior (10-13 лет), Teens (14-17 лет). Также есть летняя программа для разных возрастов — Summers Academy.

Преимущества летних программ в UFirst:

  1. Современные учебные материалы и пособия, разработанные экспертами в области изучения английского языка.
  2. Уютная атмосфера и современные кабинеты для комфортного и безопасного обучения даже самых маленьких.
  3. Разговорные мероприятия, где ребенок общается с другими детьми на английском языке и улучшает свои речевые навыки.
  4. Поддержка куратора, приложения для родителей и встречи с педагогами для контроля результатов обучения.

Стоимость учебного года и смены в лагере уточняйте на сайте школы.

Дата основания
2022 г
Возраст
2+
Тип обучения
Offline
Ср. стоимость урока
590 ₽/45 мин.
4.7
/5
 
 
 
 
 
4.7
/5
 
 
 
 
 
3.1
/5
 
 
 
 
 
4.3
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.5
/5
 
 
 
 
 
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7. Английское лето с London Express

London Express предлагает интенсивные курсы английского языка со скидкой до 40%. Уроки рассчитаны на детей с 3 до 17 лет. Программа максимально адаптирована под возможности и интересы каждого возраста.

По сравнению с обучением в другое время года, летом занятия проводятся чаще, а информации дается больше. Так, занимаясь от трех до пяти раз в неделю, можно освоить программу целого учебного года.

Преимущества летних курсов английского языка в London Express:

  1. Быстрое освоение учебное программы. Курс английского языка длится от 1 до 3 месяцев.
  2. Небольшие группы. В каждой группе обучаются от 4 до 8 человек, что позволяет педагогу уделять максимум внимания каждому ребенку.
  3. Скидки и доступная цена. Летние программы в London Express стоят на 40% дешевле, чем курсы в остальное время года.
  4. Максимум пользы. В летнем языковом лагере ребенок выполняет только практические занятия.

Стоимость года занятий и летнего курса уточняйте на сайте центра.

Дата основания
2010 г
Возраст
3+
Тип обучения
Offline/Online
Ср. стоимость урока
360 ₽/45 мин.
4.5
/5
 
 
 
 
 
4.6
/5
 
 
 
 
 
4.5
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.4
/5
 
 
 
 
 
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8.Helen Doron — курсы английского для детей 2-16 лет

Летние курсы в языковом центре Helen Doron наполнены играми, мастер-классами и другими активностями, интересными детям. Здесь летние программы направлены на улучшение разговорного английского языка. Преподаватели делают все, чтобы всего за одно лето ребенок совершил настоящий прорыв.

Преимущества летних программ в Helen Doron:

  1. Форматы на выбор. Ребенок может заниматься английским онлайн или офлайн, неделю или месяц — все зависит от предпочтений и занятости.
  2. Общение полностью на английском. Чтобы ребенок быстрее освоил разговорный язык, общение в лагере происходит только на английском.
  3. Творчество и отдых. Педагоги следят, чтобы ребята не только учились, но и отдыхали, общались, развивались благодаря творческим заданиям.
  4. Конкретные цели. У каждого курса в Helen Doron определенная цель: выучить грамматику, расширить словарный запас, подтянуть письмо и т.д.

Летние курсы английского языка в Helen Doron рассчитаны на детей от двух лет. Центр предлагает бесплатное пробное занятия для знакомства со школой и преподавателями.

Информацию о цене учебного года или смены в лагере уточняйте на сайте школы.

Дата основания
2015 г
Возраст
2+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
650 ₽/45 мин.
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.6
/5
 
 
 
 
 
4.1
/5
 
 
 
 
 
4.3
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.3
/5
 
 
 
 
 
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9. Летние курсы английского для детей в BKC-IH

Центр BKC-IH организует летние языковые лагеря Academy BKC-kids для детей старше семи лет. Группы формируются по возрасту: 7-9 лет, 10-12 лет, 13-16 лет. Цель летних программ — улучшить английский язык, в том числе разговорный, через творчество, а также больше узнать об окружающем мире.

В летнем лагере дети общаются только на английском языке. Понимать друг друга и преподавателей ребятам помогают раздаточные материалы и дружелюбная атмосфера, которую создают наши педагоги.

Другие особенности летних курсов английского языка для детей в BKC-IH:

  1. Занятия, интересные детям разного возраста. Самые маленькие учат английский через игры, ребята постарше смотрят фильмы, читают книги, слушают музыку, поют, танцуют, готовят проекты. Наши педагоги находят интересное занятие для каждого ребенка.
  2. Быстрый результат. Уже спустя месяц посещения летнего языкового лагеря и выполнении всех заданий преподавателя ребенок значительно улучшит свой английский.
  3. Расширение кругозора. Цель Academy BKC-kids — не просто обучать английскому языку, но развивать кругозор ребенка, эмпатию, давать новые знания об окружающем мире.

Занятия в летнем языковом лагере ведут опытные педагоги. Они отлично знают не только английский язык, но и психологию детей. Благодаря этому наши преподаватели находят индивидуальных подход к каждому ребенку.

Стоимость обучения за учебный год и смену в лагере варьируется в зависимости от возраста. Точную цену уточняйте на сайте школы.

Дата основания
1997 г
Возраст
3+
Тип обучения
Offline/Online
Ср. стоимость урока
747 ₽/60 мин.
4.3
/5
 
 
 
 
 
3.9
/5
 
 
 
 
 
3.5
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.2
/5
 
 
 
 
 
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10. Летняя программа Windsorland

Центр Windsorland предлагает летние языковые курсы для детей и подростков с носителями английского из Великобритании, США и Канады и других стран. Занятия проходят очно и онлайн.

Каждая неделя в лагере — новая интересная тема. Программа ориентирована на улучшение навыков разговорного английского языка, а также раскрытие творческого и профессионального потенциала детей. 

Для каждой возрастной группы подбираются определенные форматы. Так, для малышей это творческие задания и мастер-классы, активные игры, обсуждение сказок и любимых героев. Более старшие ребята активно погружаются в языковую среду через обсуждение науки, техники, путешествий и других интересных тем, а также через креативные задания.

После изучения летней программы в Windsorland ребенок сможет:

  1. Использовать свои знания на 100%.
  2. Лучше понимать английскую речь и говорить сам.
  3. Использовать грамматику языка на интуитивном уровне.
  4. Работать в команде и не бояться заявлять о себе.
  5. Создавать креативные проекты и презентовать их на английском.

Стоимость смены зависит от ее длительности, формата (очно или онлайн) и возрастной группы. Так, 1 неделя или 5 академических часов для детей 7-11 лет стоит 5 760 рублей.

Дата основания
2003 г
Возраст
7+
Тип обучения
Offline/Online
Ср. стоимость урока
925 ₽/45 мин.
4.7
/5
 
 
 
 
 
3.5
/5
 
 
 
 
 
4.0
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.2
/5
 
 
 
 
 
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Почему стоит отдать ребенка в летний языковой лагерь

Одни родители беспокоятся, что их ребенок летом будет только сидеть за компьютером и проведет каникулы бесполезно. Другие, напротив, волнуются, что ребенок не успеет отдохнуть после сложного учебного года. Летний языковой лагерь — отличное решение в обоих случаях. Программы в них построены так, что ребенок успевает и отдохнуть, и провести лето с пользой, узнать много нового.

Вот лишь несколько причин, почему стоит записать ребенка на летний языковой курс:

  1. Ребенок не забудет знания, полученные во время учебного года. Большая часть того, что ребенок выучил в школе, за лето забывается. Но на летнем курсе он не только освежит знания, но и получит новые. Благодаря этому ребенку не нужна будет подготовка к школе в конце лета.
  2. В лагере много общения со сверстниками. Дети, особенно подростки, часто застенчивы и стараются быть незаметными в коллективе. В будущем это это отразится в слабых коммуникативных навыках, необходимых для работы и личной жизни. Преподаватели в языковых лагерях создают благоприятную атмосферу, в которой подростки общаются друг с другом, учатся вести диалог, отстаивать позицию в дискуссиях и параллельно изучают английский язык.
  3. Эффективная подготовка к экзаменам. Летний курс — отличная возможность для ребенка подготовиться к экзаменам: ЕГЭ, ОГЭ, а также к вступительным испытаниям в легкой и непринужденной атмосфере. Обычно преподаватели в языковых школах дают более развернутую и полную информацию для подготовки к экзамену, чем ребенок получает на обычном уроке в школе.
  4. Общее развитие, а не только изучение языка. Преподаватели языковых лагерей стремятся давать информацию для общего развития ребенка: сведения об окружающем мире, истории, спорте и т.д. Также дети выполняют задания, направленные на развитие творческих способностей.
  5. Занятия проходят онлайн и офлайн. Даже если вы с ребенком уехали в отпуск, он все равно может посещать курсы в режиме онлайн. Уроки во время отдыха особенно эффективны, т.к. ребенок полон сил и готов сменить игры и прогулки на более серьезную деятельность.

Летние программы для взрослых

Взрослые также могут провести лето с пользой, записавшись на курс английского языка. Почему стоит пройти обучение именно в летние месяцы:

  • В сезон отпусков многие школы предлагают курсы со скидкой. Поэтому, если вы давно откладывали обучение, обратите внимание на летние предложения.
  • Возможно, летом на работе у вас не такая сильная нагрузка, как в другое время года. Поэтому можно посвятить это время, например, подготовке к международным экзаменам по английскому.
  • Если вы собрались в отпуск, заранее освежите свой английский. Всего пара недель поможет вам чувствовать себя более уверенно в поездке.
  • Благодаря онлайн-обучению вы сможете заниматься английским в поездке, из дома или отдыхая на даче.

Изучение английского языка летом — отличное решение для детей и взрослых. Обратите внимание на множество преимуществ, а также рейтинг школ, представленных в этой статье.

Сравнение всех школ в одной таблице

Какую бы онлайн школу вы ни выбрали, 100% останетесь довольны. Потому что – это современно, результативно и не крадет ваше время. Не старайтесь экономить на образовании, ведь цена успеха намного ниже цены неудачи.

Школа
Длительность
урока (мин.)
Минимальное
кол-во уроков
Бесплатное пробное занятие
Перенос/отмена
уроков
Цена (руб.)
1.
Центр Yes
45
12
+
+
510 руб./урок
2.
Oxford
60
6
+
Нет информации
559 руб./урок
3.
Language Link
45
12
+
Нет информации
500 руб./урок
4.
FINE ENGLISH CLUB
45
8
-
Нет информации
560 руб./урок
5.
ILS
45
4
-
+
555 руб./урок
6.
UFirst
45
8
-
Нет информации
590 руб./урок
7.
London Express
45
25
+
+
360 руб./урок
8.
Helen Doron
45
8
+
Нет информации
650 руб./урок
9.
BKC-IH
45
8
-
+
747 руб./урок
10.
Windsorland
45
13.5
-
+
925 руб./урок

Часто задаваемые вопросы

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