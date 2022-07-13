Лето — это не только период каникул и отпусков, но и отличная возможность провести время с пользой. Например, начать учить английский язык или освежить свои знания. Многие языковые центры предлагают летние курсы английского языка для детей и взрослых на выгодных условиях. Мы составили рейтинг лучших курсов и школы, чтобы вы могли выбрать подходящую программу.
Лучшие летние курсы английского языка в Москве
Центр изучения иностранных языков Yes предлагает интенсивные летние курсы для детей с 5 лет и взрослых. Обучение длится месяц, но за это время можно освоить английский язык на достаточно высоком уровне.
Особенность программ — плотный график и повышенная концентрация внимания. Материал прорабатывается несколько раз в различных ситуациях. Это позволяет за короткий срок закрепить изученные темы и полученные навыки.
В ходе интенсивных курсов английского можно преодолеть языковой барьер, улучшить грамматику и выучить новые слова. На каждом занятии упор делается на говорении: большую часть урока студенты общаются друг с другом и преподавателем на английском.
Преимущества летних программ в языковом центре Yes:
- Видимый результат всего за месяц, если посещать каждое занятие и выполнять все задания.
- Интенсивные занятия позволяют быстрее и глубже погрузиться в языковую среду и освоить разговорную речь.
- Главная цель курсов — научить студента говорить и думать на английском языке.
- Возможность быстро решить свои задачи: подготовиться к поступлению в учебное заведение, к приему на новую работу, улучшить разговорную речь перед путешествием и т.д.
Стоимость обучения в год и отдельно на летнем курсе узнавайте на сайте школы.
Курсы в центре КитаEast рассчитаны на широкую аудиторию: от начинающих изучать китайский до тех, кто имеет высокий уровень владения языком и хочет поддерживать знания и навыки.
Преимущества обучения в языковом центре КитаEast:
- Занятия проводятся по учебникам, разработанным Пекинским университетом языка. Эти пособия адаптированы для иностранных студентов.
- Параллельно с изучением грамматики китайского языка студенты знакомятся с иероглифами и особенностями их написания.
- Занятия проводят носители китайского языка индивидуально и в небольших группах, сформированных по уровню.
- Согласно отзывам клиентов, уроки проходят в дружелюбной и непринужденной атмосфере.
- На курсе изучается не только язык, но и китайская культура, традиции и обычаи страны.
КитаEast предлагает бесплатное ознакомительное занятие, на котором можно выбрать подходящий курс.
Сеть языков школ Languagelink предлагает летние курсы английского языка для детей и подростков, а также программы для взрослых.
Для школьников доступны такие курсы:
- Summer Fun (6–9 лет). Никаких учебников: ребенок изучает английский через песни, сказки, истории, изготовление поделок. Занятия проходят очно и онлайн. Кроме обучения английскому языку, дети развивают мелкую моторику, что очень важно в этом возрасте.
- Discover and Learn (10-12 лет). Обучение построено на знакомстве с окружающим миром: необычными явлениями, событиями. Занятия проходят только в очном формате. Кроме непосредственного изучения английского, ребенок учится понимать мир вокруг и получает возможность творчески самовыражаться.
- Разговорный курс английского языка для подростков 13–17 лет. Для отработки навыков и заучивания новых слов используются интересные для этого возраста темы. Также на курсе дети учатся выражать свое мнение, общаются, играют. Занятия проводятся онлайн и очно.
- Путешествия из дома на английском языке. Возраст групп — 10–12 и 13–15 лет. На каждом занятии ребенок отправляется в виртуальное путешествие и исследует мир, параллельно изучая английский язык. Основная цель курса — выработать речевые навыки в ситуациях, максимально приближенных к реальным. Обучение проводится только онлайн.
Для взрослых студентов Languagelink предлагает курс разговорного английского языка. Благодаря ему можно за короткий срок улучшить навыки разговорной речи — выучить новые слова и говорить более уверенно. Такая программа проводится как очно, так и онлайн.
В 2022 году стоимость обучения начинается с 5 335 рублей в месяц.
Многопрофильный учебный центр FINE ENGLISH CLUB проводит летние интенсивы по английскому языку. Стоимость таких курсов дешевле, чем в другое время года. Кроме того, на летних программах вы получаете больше информации в короткий срок. Занятия проходят 3 или 5 раз в неделю — более интенсивно, чем в другое время года.
Преимущества летних курсов в FINE ENGLISH CLUB:
- На уроках студенты и преподаватели общаются только на английском языке. Благодаря этому взрослые и дети учатся думать на английском и понимать его.
- На занятиях много творческих заданий, викторин и конкурсов для детей. Также есть время отдохнуть и пообщаться.
- На каждом курсе ставится определенная цель: улучшить разговорные навыки, увеличить словарный запас, улучшить письмо, чтение, повторить грамматику английского языка и т.д.
Стоимость обучения в летнем лагере в 2022 году начинается от 1750 рублей.
Летние программы для детей в International Language School разрабатывали опытные педагоги. Благодаря этому курсы учитывают возрастные особенности учеников, а также психологические аспекты изучения английского. Большая часть времени уделяется практике: дети учатся уверенно говорить на иностранном языке и правильно применять его в бытовых ситуациях.
В International Language School несколько программ для разных возрастов:
- Для самых маленьких (2-6 лет). В этом возрасте новые знания усваиваются быстрее и эффективнее. Дети учат язык через игру, к тому же они много общаются и выполняют творческие задания.
- Для дошкольников и младших школьников (6-8 лет). Лагерь поможет создать крепкую базу для изучения английского в школе. Занятия проходят легко и интересно для детей: ребята рисуют, поют, танцуют — и все это с использованием английского языка.
- Для школьников (8-17 лет). Дети закрепляют навыки, полученные в школе, пополняют словарные запас. Все это происходит в кругу сверстников и доброжелательных преподавателей. Дети создают проекты, много работают в группах: это способствует более быстрому освоению разговорного английского.
Также в International Language School есть интенсивные летние программы. Это более частые занятия и всестороннее развитие ребенка.
Стоимость интенсивных курсов начинается от 1100 рублей в день. Сколько стоит смена в языковом лагере, уточняйте на сайте школы.
UFirst проводит курсы английского языка для детей вот уже более 50 лет. Здесь ребенок получает качественные знания благодаря опытным педагогам, интересным учебным материалам и уютной, вдохновляющей атмосфере. Цель летних курсов — помочь каждому ребенку заговорить на английском языке.
В UFirst есть 5 групп в зависимости от возраста ребенка: Mom and me (2-3 года), Stars (3-6 лет), Primary (7-9 лет), Junior (10-13 лет), Teens (14-17 лет). Также есть летняя программа для разных возрастов — Summers Academy.
Преимущества летних программ в UFirst:
- Современные учебные материалы и пособия, разработанные экспертами в области изучения английского языка.
- Уютная атмосфера и современные кабинеты для комфортного и безопасного обучения даже самых маленьких.
- Разговорные мероприятия, где ребенок общается с другими детьми на английском языке и улучшает свои речевые навыки.
- Поддержка куратора, приложения для родителей и встречи с педагогами для контроля результатов обучения.
Стоимость учебного года и смены в лагере уточняйте на сайте школы.
London Express предлагает интенсивные курсы английского языка со скидкой до 40%. Уроки рассчитаны на детей с 3 до 17 лет. Программа максимально адаптирована под возможности и интересы каждого возраста.
По сравнению с обучением в другое время года, летом занятия проводятся чаще, а информации дается больше. Так, занимаясь от трех до пяти раз в неделю, можно освоить программу целого учебного года.
Преимущества летних курсов английского языка в London Express:
- Быстрое освоение учебное программы. Курс английского языка длится от 1 до 3 месяцев.
- Небольшие группы. В каждой группе обучаются от 4 до 8 человек, что позволяет педагогу уделять максимум внимания каждому ребенку.
- Скидки и доступная цена. Летние программы в London Express стоят на 40% дешевле, чем курсы в остальное время года.
- Максимум пользы. В летнем языковом лагере ребенок выполняет только практические занятия.
Стоимость года занятий и летнего курса уточняйте на сайте центра.
Летние курсы в языковом центре Helen Doron наполнены играми, мастер-классами и другими активностями, интересными детям. Здесь летние программы направлены на улучшение разговорного английского языка. Преподаватели делают все, чтобы всего за одно лето ребенок совершил настоящий прорыв.
Преимущества летних программ в Helen Doron:
- Форматы на выбор. Ребенок может заниматься английским онлайн или офлайн, неделю или месяц — все зависит от предпочтений и занятости.
- Общение полностью на английском. Чтобы ребенок быстрее освоил разговорный язык, общение в лагере происходит только на английском.
- Творчество и отдых. Педагоги следят, чтобы ребята не только учились, но и отдыхали, общались, развивались благодаря творческим заданиям.
- Конкретные цели. У каждого курса в Helen Doron определенная цель: выучить грамматику, расширить словарный запас, подтянуть письмо и т.д.
Летние курсы английского языка в Helen Doron рассчитаны на детей от двух лет. Центр предлагает бесплатное пробное занятия для знакомства со школой и преподавателями.
Информацию о цене учебного года или смены в лагере уточняйте на сайте школы.
Центр BKC-IH организует летние языковые лагеря Academy BKC-kids для детей старше семи лет. Группы формируются по возрасту: 7-9 лет, 10-12 лет, 13-16 лет. Цель летних программ — улучшить английский язык, в том числе разговорный, через творчество, а также больше узнать об окружающем мире.
В летнем лагере дети общаются только на английском языке. Понимать друг друга и преподавателей ребятам помогают раздаточные материалы и дружелюбная атмосфера, которую создают наши педагоги.
Другие особенности летних курсов английского языка для детей в BKC-IH:
- Занятия, интересные детям разного возраста. Самые маленькие учат английский через игры, ребята постарше смотрят фильмы, читают книги, слушают музыку, поют, танцуют, готовят проекты. Наши педагоги находят интересное занятие для каждого ребенка.
- Быстрый результат. Уже спустя месяц посещения летнего языкового лагеря и выполнении всех заданий преподавателя ребенок значительно улучшит свой английский.
- Расширение кругозора. Цель Academy BKC-kids — не просто обучать английскому языку, но развивать кругозор ребенка, эмпатию, давать новые знания об окружающем мире.
Занятия в летнем языковом лагере ведут опытные педагоги. Они отлично знают не только английский язык, но и психологию детей. Благодаря этому наши преподаватели находят индивидуальных подход к каждому ребенку.
Стоимость обучения за учебный год и смену в лагере варьируется в зависимости от возраста. Точную цену уточняйте на сайте школы.
Центр Windsorland предлагает летние языковые курсы для детей и подростков с носителями английского из Великобритании, США и Канады и других стран. Занятия проходят очно и онлайн.
Каждая неделя в лагере — новая интересная тема. Программа ориентирована на улучшение навыков разговорного английского языка, а также раскрытие творческого и профессионального потенциала детей.
Для каждой возрастной группы подбираются определенные форматы. Так, для малышей это творческие задания и мастер-классы, активные игры, обсуждение сказок и любимых героев. Более старшие ребята активно погружаются в языковую среду через обсуждение науки, техники, путешествий и других интересных тем, а также через креативные задания.
После изучения летней программы в Windsorland ребенок сможет:
- Использовать свои знания на 100%.
- Лучше понимать английскую речь и говорить сам.
- Использовать грамматику языка на интуитивном уровне.
- Работать в команде и не бояться заявлять о себе.
- Создавать креативные проекты и презентовать их на английском.
Стоимость смены зависит от ее длительности, формата (очно или онлайн) и возрастной группы. Так, 1 неделя или 5 академических часов для детей 7-11 лет стоит 5 760 рублей.
Почему стоит отдать ребенка в летний языковой лагерь
Одни родители беспокоятся, что их ребенок летом будет только сидеть за компьютером и проведет каникулы бесполезно. Другие, напротив, волнуются, что ребенок не успеет отдохнуть после сложного учебного года. Летний языковой лагерь — отличное решение в обоих случаях. Программы в них построены так, что ребенок успевает и отдохнуть, и провести лето с пользой, узнать много нового.
Вот лишь несколько причин, почему стоит записать ребенка на летний языковой курс:
- Ребенок не забудет знания, полученные во время учебного года. Большая часть того, что ребенок выучил в школе, за лето забывается. Но на летнем курсе он не только освежит знания, но и получит новые. Благодаря этому ребенку не нужна будет подготовка к школе в конце лета.
- В лагере много общения со сверстниками. Дети, особенно подростки, часто застенчивы и стараются быть незаметными в коллективе. В будущем это это отразится в слабых коммуникативных навыках, необходимых для работы и личной жизни. Преподаватели в языковых лагерях создают благоприятную атмосферу, в которой подростки общаются друг с другом, учатся вести диалог, отстаивать позицию в дискуссиях и параллельно изучают английский язык.
- Эффективная подготовка к экзаменам. Летний курс — отличная возможность для ребенка подготовиться к экзаменам: ЕГЭ, ОГЭ, а также к вступительным испытаниям в легкой и непринужденной атмосфере. Обычно преподаватели в языковых школах дают более развернутую и полную информацию для подготовки к экзамену, чем ребенок получает на обычном уроке в школе.
- Общее развитие, а не только изучение языка. Преподаватели языковых лагерей стремятся давать информацию для общего развития ребенка: сведения об окружающем мире, истории, спорте и т.д. Также дети выполняют задания, направленные на развитие творческих способностей.
- Занятия проходят онлайн и офлайн. Даже если вы с ребенком уехали в отпуск, он все равно может посещать курсы в режиме онлайн. Уроки во время отдыха особенно эффективны, т.к. ребенок полон сил и готов сменить игры и прогулки на более серьезную деятельность.
Летние программы для взрослых
Взрослые также могут провести лето с пользой, записавшись на курс английского языка. Почему стоит пройти обучение именно в летние месяцы:
- В сезон отпусков многие школы предлагают курсы со скидкой. Поэтому, если вы давно откладывали обучение, обратите внимание на летние предложения.
- Возможно, летом на работе у вас не такая сильная нагрузка, как в другое время года. Поэтому можно посвятить это время, например, подготовке к международным экзаменам по английскому.
- Если вы собрались в отпуск, заранее освежите свой английский. Всего пара недель поможет вам чувствовать себя более уверенно в поездке.
- Благодаря онлайн-обучению вы сможете заниматься английским в поездке, из дома или отдыхая на даче.
Изучение английского языка летом — отличное решение для детей и взрослых. Обратите внимание на множество преимуществ, а также рейтинг школ, представленных в этой статье.
Сравнение всех школ в одной таблице
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