Лучшие летние курсы английского языка в Москве

Центр изучения иностранных языков Yes предлагает интенсивные летние курсы для детей с 5 лет и взрослых. Обучение длится месяц, но за это время можно освоить английский язык на достаточно высоком уровне.

Особенность программ — плотный график и повышенная концентрация внимания. Материал прорабатывается несколько раз в различных ситуациях. Это позволяет за короткий срок закрепить изученные темы и полученные навыки.

В ходе интенсивных курсов английского можно преодолеть языковой барьер, улучшить грамматику и выучить новые слова. На каждом занятии упор делается на говорении: большую часть урока студенты общаются друг с другом и преподавателем на английском.

Преимущества летних программ в языковом центре Yes:

Видимый результат всего за месяц, если посещать каждое занятие и выполнять все задания. Интенсивные занятия позволяют быстрее и глубже погрузиться в языковую среду и освоить разговорную речь. Главная цель курсов — научить студента говорить и думать на английском языке. Возможность быстро решить свои задачи: подготовиться к поступлению в учебное заведение, к приему на новую работу, улучшить разговорную речь перед путешествием и т.д.

Стоимость обучения в год и отдельно на летнем курсе узнавайте на сайте школы.