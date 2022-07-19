Хотите выучить английский язык, но пока не знаете даже алфавита? Отличное решение — онлайн-курсы английского языка онлайн. Сегодня многие языковые центры предлагают учить английский не выходя из дома. Онлайн-обучение позволяет освоить язык с нуля, не имея никаких знаний. Мы собрали рейтинг лучших курсов английского языка онлайн для начинающих, чтобы вы могли выбрать подходящий.

Преимущества изучения английского языка с нуля онлайн

  1. Экономия времени. Вам не нужно ездить школу: изучайте английский, когда находитесь дома, в парке или в поездке.
  2. Высокая эффективность. Онлайн-урок ничем не отличается от очного: вы также отрабатываете произношение и грамматику, учите новые слова.
  3. Комфортная обстановка. Удаленный формат позволяет расслабиться и не переживать, что вы новичок в изучении английского.
  4. Личный кабинет со всеми материалами. Вы в любой момент можете зайти на сайт и изучить любую тему, повторить пройденный материал.
  5. Помощь куратора. Обычно в онлайн-школах предусмотрена круглосуточная поддержка персональных менеджеров по всем вопросам.
  6. Возможность выучить язык с нуля. Неважно, сколько вам лет: сегодня есть онлайн-курсы для детей и взрослых, только начинающих учить язык.

Рейтинг лучших центров изучения английского языка с нуля онлайн

1. Школа Вильяма Рейли

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Языковая школа Вильяма Рейли — это федеральная сеть, которая существует в России вот уже 14 лет. Сегодня здесь обучается более 40 000 студентов.

На сайте можно пройти бесплатный тест и определить свой уровень владения английским языком. Школа Вильяма Рейли предлагает онлайн-курсы английского для детей и взрослых с нуля, также есть программы для подготовке к экзаменам —ЕГЭ и ОГЭ.

Преимущества онлайн-обучения в школе Вильяма Рейли:

  1. Гарантия качества. Если вы недовольны обучением, школа вернет деньги за курс. Те студенты, которые не добились результатов за три месяца, могут обучаться бесплатно весь учебный год.
  2. Личный кабинет для каждого ученика. Вы можете следить за своим прогрессом, оплачивать обучение онлайн, контролировать посещаемость ребенка.
  3. Контроль обучения из Великобритании. Качество преподавания и результаты учеников отслеживают специалисты из офиса в Великобритании.
  4. Высокие показатели. 93% учеников школы сдали ЕГЭ более чем на 90 баллов. Кроме того, средняя оценка студентов центра — 4,97-5.
  5. Опытные преподаватели. 89% педагогов имеют сертификаты международного образца, дающие право преподавать английский язык в разных странах мира.

В школе Вильяма Рейли есть бесплатный пробный урок. Стоимость обучения начинается от 500 рублей за одно занятие.

Дата основания
2015 г
Возраст
4+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
500 ₽/ак.час
4.9
/5
 
 
 
 
 
4.5
/5
 
 
 
 
 
4.0
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
5.0
/5
 
 
 
 
 
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2. Школа английского CHICAGA

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В школе английского языка CHICAGA есть курсы английского с нуля для детей, подростков, взрослых, а также специальные программы для подготовки к экзаменам — ЕГЭ и ОГЭ.

Преимущества онлайн-курса:

  1. В группах учатся не более 6 человек. Это позволяет каждому ученику быть полностью погруженным в процесс и получать достаточно внимания от преподавателя. Это практически индивидуальное обучение.
  2. Учителя настроены на результат. Каждый педагог стремится обучить студентов английскому и побудить в них любовь и интерес к этому языку.
  3. Уроки проходят на современной платформе, адаптированной под все устройства: занимайтесь на компьютере, планшете, ноутбуке или смартфоне. Кроме того, на платформе доступны десятки записей уроков, аудио, видеороликов для заучивания новых слов, отработки грамматики и произношения.

Школа английского языка CHICAGA предоставляет новым клиентам 3 бесплатных урока. При полной оплате курса вы получите скидку.

Дата основания
2015
Возраст
6+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
310 ₽/ак.час
4.8
/5
 
 
 
 
 
4.4
/5
 
 
 
 
 
4.4
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.8
/5
 
 
 
 
 
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3.Английский с нуля в Skyeng

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Языковая школа Skyeng предлагает онлайн-курсы английского для начинающих. Программа включает 44 урока и 7 модулей. Вы заговорите на английском уже с первого урока, а через 3-5 месяцев значительно расширите словарный запас и сможете свободно говорить даже с иностранцами. Таких результатов можно добиться, если заниматься 3 раза в неделю.

Преимущества обучения онлайн в Skyeng:

  1. Только важная информация. На уроках вы научитесь представляться, рассказывать о себе и окружающем мире, выучите много новых слов.
  2. Возможность выбрать преподавателя. На сайте школы есть рассказ каждого преподавателя о себе, своем опыте и интересах. Выберите учителя, близкого вам по духу.
  3. Развитие вне уроков. Курс дает право участвовать в разговорном клубе и получать обратную связь от методиста, который отслеживает ваш прогресс.
  4. Индивидуальная стратегия обучения. Специалисты подберут удобный график и составят программу согласно вашим знаниям и уровню языка.
  5. Персональный менеджер. У вас будет личный помощник, который ответит на все вопросы, поможет перенести занятие или узнать домашнее задание.

Skyeng предлагает беспроцентную рассрочку, а стоимость уроков начинается с 763 рублей.

Дата основания
2011 г
Возраст
5+
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
763 ₽/ак.час
4.6
/5
 
 
 
 
 
4.7
/5
 
 
 
 
 
4.2
/5
 
 
 
 
 
4.6
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.7
/5
 
 
 
 
 
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4.Английский онлайн с нуля в центре Евразия

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Онлайн-курсы в языковом центре «Евразия» рассчитаны на студентов из любой точки мира: часовой пояс не имеет знания. Отдельный бонус — относительно низкая цена. 

Занятия в центре проводятся с помощью Zoom. На групповых уроках учитель объясняет тему, отрабатывается грамматика английского языка и говорение, студенты учат новые слова. Также преподаватель дает домашние задания: от того, как вы их выполняете, зависит качество обучения. Каждый студент получает от педагога обратную связь, например, ошибки, недочеты, полезные советы.

Преимущества онлайн-курса английского языка в «Евразии»:

  1. Сертификат по окончании курса. Студенты, успешно прошедшие обучение, получают сертификат. Документ подтверждает определенный уровень владения языком.
  2. Возможность сдать международный экзамен. По желанию каждый студент может сдать экзамен, по форме совпадающий с кембриджским, и получить сертификат международного образца.
  3. Прохождение пропущенных уроков. Если вы по какой-то причине пропустили урок, то можете посмотреть запись занятий и освоить тему самостоятельно.
  4. Помощь с поступлением в вуз или на работу в другой стране. «Евразия» сотрудничает с компаниями и учебными заведениями за рубежом и помогает своим студентам учиться и строить карьеру.

«Евразия» предлагает бесплатный пробный урок новым ученикам. Стоимость онлайн-занятий для начинающих составляет от 800 рублей.

Дата основания
2004 г
Возраст
6+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
912 ₽/ак.час
4.5
/5
 
 
 
 
 
4.4
/5
 
 
 
 
 
4.0
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.7
/5
 
 
 
 
 
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5.Английский язык с нуля в Fill.Guru

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В Fill.Guru можно пройти курсы английского языка с нуля. Обучение рассчитано на детей 3-7 лет, 7-18 лет и взрослых. Программа строится в зависимости от цели ученика и его навыков. Fill.Guru готовит к экзаменам, в том числе к международным для подтверждения уровня владения английским языком. 

Почему стоит учить английский язык с нуля в Fill.Guru:

  1. Скидки в утренние часы. С 8.00 до 13.00 уроки проходят со скидкой 20%.
  2. Коммуникативная методика. Основная цель обучения — освоить разговорный английский.
  3. Персональный подход. Для каждого студента разрабатывается индивидуальный план обучения.
  4. Удобное расписание. Уроки проходят утром, днем и вечером, а также в выходные дни.
  5. Отслеживание прогресса. Промежуточные тесты и итоговые экзамены позволяют понять, насколько эффективно обучение.

Стоимость одного занятия вне курса начинается от 1890 рублей. Fill.Guru предлагает бесплатный пробный урок новым клиентам.

Дата основания
2015 г
Возраст
3+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
от 650 ₽/60 мин.
4.6
/5
 
 
 
 
 
4.9
/5
 
 
 
 
 
4.3
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.5
/5
 
 
 
 
 
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6. Онлайн-школа английского языка English Tochka

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Главная особенность курса для начинающих — интенсивные короткие уроки. Благодаря этому срок обучения сокращается: 2 месяца вместо 6, как в большинстве школ. Но при этом заниматься нужно каждый день. Также школа предлагает регулярные разговоры по телефону с преподавателем для отработки произношения, лексики и грамматики в ситуациях, максимально приближенных к реальным.

Преимущества онлайн-школы английского языка English Tochka:

  1. Ежедневно учителя проводят более 4000 онлайн-уроков.
  2. 98% учеников успешно осваивают программу и получают высший балл на экзаменах.
  3. Уникальная авторская методика преподавания английского языка.

English Tochka предлагает бесплатный пробный урок для новых клиентов. Информацию о стоимости курса для начинающих уточняйте на сайте.

Дата основания
2015 г
Возраст
7+
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
1056 ₽/60 мин.
4.7
/5
 
 
 
 
 
3.8
/5
 
 
 
 
 
4.7
/5
 
 
 
 
 
4.8
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.5
/5
 
 
 
 
 
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7. Английский с нуля в Skillbox

Онлайн-школа Skillbox проводит курсы английского языка для начинающих, построенные согласно последним исследованиям о работе мозга. Это позволяет сделать урок максимально эффективными и освоить английский в короткий срок даже тем, кто пока не знает ни слова.

Уникальная методика Skillbox используется уже более 20 лет, она описана в нескольких книгах и дает первые результаты уже спустя 8 уроков. Более 11 000 человек заговорили на английском благодаря программам Skillbox.

Другие преимущества курсов английского языка для начинающих в Skillbox:

  1. Гарантия результата. Skillbox дает гарантию, что вы повысите свой уровень владения языком с A1 до B2.
  2. Специальная методика для русскоговорящих. Учите новые слова, осваивайте грамматику, лексику и произношение, отталкиваясь от русского языка.
  3. Уверенная речь. После курса для начинающих вы научитесь свободно выражать свои мысли, даже если сейчас не сможете составить элементарное предложение.
  4. Использование артикуляционной памяти. Освоение английского достигается с помощью памяти мышц лица в процессе говорения. Это намного эффективнее, чем просто запоминание.
  5. Индивидуальный подход к каждому студенту. Если вы знаете только простые слова, учитель дает легкие задания. Если уже умеете строить предложения — задачи посложнее.

Skillbox предоставляет бесплатный пробный урок с методистом. Цена индивидуального занятия составляет от 490 рублей.

Дата основания
2020 г
Возраст
10+
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
490 ₽/25 мин
4.0
/5
 
 
 
 
 
4.1
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.4
/5
 
 
 
 
 
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8. Школа иностранных языков Itec

Онлайн-школа Itec каждый урок выстраивает с учетом возраста студентов и их уровня владения языком. Для начинающих предусмотрены особые условия, позволяющие как можно скорее погрузиться в языковую среду. Преподаватели делают все, чтобы занятие прошло интересно для каждого. 

«Itec» решает разные задачи. Новичкам предлагается более глубокое изучение языка. Здесь вы выучите самые важные слова и правила, если нужно пройти обучение в короткий срок. Нужно подготовиться к экзамену? Itec поможет вам!

Онлайн-курсы для начинающих проводятся в группах по 4-6 человек, также есть индивидуальные уроки с преподавателем. 

Преимущества курсов английского языка в Itec:

  1. Уникальные методики. За 20 лет школа изучила основные сложности в освоении языка и теперь составляет программы курсов с учетом этих особенностей.
  2. Профессиональные преподаватели. Курсы проводят опытные педагоги, которые помогут достичь любой цели, в том числе подготовиться к экзамену.
  3. Удобный формат. Уроки проходят в Skype, а время вы выбираете сами в зависимости от своей занятости.

Также школа предлагает пройти пробный экзамен IELTS/SAT/SSAT за 3000 рублей. Записаться можно на сайте.

Дата основания
2020 г
Возраст
4+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
Нет информации
4.6
/5
 
 
 
 
 
4.0
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.4
/5
 
 
 
 
 
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9. Онлайн-курсы английского для начинающих EnglishDoma

EnglishDoma предлагает индивидуальные занятия английским с преподавателем для начинающих. Уроки проходят в Skype. Выберите комфортное расписание: занимайтесь в удобное время в любом месте. При необходимости уроки можно отменить или перенести. На сайте есть онлайн-калькулятор, который поможет рассчитать стоимость необходимого вам количества уроков.

Преимущества изучения английского языка в EnglishDoma:

  1. Курсы проводятся для детей и взрослых с любой занятостью: вы можете подобрать удобный график.
  2. Для каждого студента преподаватель составляет индивидуальную программу обучения после тестирования на знание языка.
  3. Преподаватели проходят многоступенчатый отбор, имеют профильное образование и большой опыт.

Цена одного урока начинается от 699 рублей.

Дата основания
2012 г
Возраст
6+
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
Нет информации
5.0
/5
 
 
 
 
 
3.9
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.2
/5
 
 
 
 
 
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10. Онлайн-курс английского в Denis' School

В Denis' School студенты уже с первого урока погружаются в англоговорящую среду и культуру Великобритании. Курс нацелен на изучение живого английского языка с нуля, а не на заучивание правил. В школе нет учебников: вместо них на уроках используют аудио и видео, интересные упражнения. Эти материалы позволяют с легкостью учить новые слова, отрабатывать грамматику, лексику и произношение. Благодаря онлайн-урокам в Denis' School, вы сможете применять английский в реальной жизни.

При поступлении на курс вы сможете пройти бесплатное пробное тестирование, получите доступ к онлайн-платформе и вступите в разговорный клуб.

Denis' School гарантирует, что по окончании курса вы освоите более 500 новых слов и сможете:

  1. Вести беседу на повседневные темы.
  2. Понимать неспешную речь носителя языка.
  3. Читать и понимать небольшие тексты.
  4. Заполнять документы на английском языке.
  5. Смотреть и понимать небольшие видео, рекламные ролики.

Стоимость уроков уточняйте на сайте.

Представленный рейтинг курсов для начинающих поможет вам выбрать подходящую школу, пройти обучение и уверенно заговорить на английском языке.

Дата основания
1997 г
Возраст
10+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
от 560 ₽/45 мин.
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.7
/5
 
 
 
 
 
4.8
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.2
/5
 
 
 
 
 
Перейти на сайт школы

Школа
Длительность
урока (мин.)
Минимальное
кол-во уроков
Бесплатное пробное занятие
Перенос/отмена
уроков
Цена (руб.)
1.
Школа Вильяма Рейли
25/50/75
1
+
+
500 руб./ак.час
2.
CHICAGA
45
8
3
+
310 руб./ак.час
3.
Skyeng
45
8
3
+
763 руб./ак.час
4.
Евразия
45
16
+
Нет информации
912 руб./ак.час
5.
Fill.Guru
60
8
+
Нет информации
750 руб/60 мин.
6.
English Tochka
60
8
+
Нет информации
1056 руб./ак. час
7.
Skillbox
25/50
8
+
+
490 руб./50 мин.
8.
Itec
45
8
+
Нет информации
Нет информации
9.
EnglishDoma
45/60/90
1
+
+
790 руб./ак.час
10.
Denis' School
45
8
+
Нет информации
560 руб./ак.час

Цены на онлайн курсы английского языка для начинающих

В таблице ниже отражена стоимость курсов английского языка (от минимальной до максимальной цены) в зависимости от периода обучения.

Период
Минимальная цена
Средняя цена
Максимальная цена
Академический час
310 руб.
560 руб.
1056 руб.
Месяц
4800 руб.
11200 руб.
17600 руб.
Курс
11500 руб.
34800 руб.
52200 руб.

Часто задаваемые вопросы

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