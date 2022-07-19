Языковая школа Вильяма Рейли — это федеральная сеть, которая существует в России вот уже 14 лет. Сегодня здесь обучается более 40 000 студентов.

На сайте можно пройти бесплатный тест и определить свой уровень владения английским языком. Школа Вильяма Рейли предлагает онлайн-курсы английского для детей и взрослых с нуля, также есть программы для подготовке к экзаменам —ЕГЭ и ОГЭ.

Преимущества онлайн-обучения в школе Вильяма Рейли:

Гарантия качества. Если вы недовольны обучением, школа вернет деньги за курс. Те студенты, которые не добились результатов за три месяца, могут обучаться бесплатно весь учебный год. Личный кабинет для каждого ученика. Вы можете следить за своим прогрессом, оплачивать обучение онлайн, контролировать посещаемость ребенка. Контроль обучения из Великобритании. Качество преподавания и результаты учеников отслеживают специалисты из офиса в Великобритании. Высокие показатели. 93% учеников школы сдали ЕГЭ более чем на 90 баллов. Кроме того, средняя оценка студентов центра — 4,97-5. Опытные преподаватели. 89% педагогов имеют сертификаты международного образца, дающие право преподавать английский язык в разных странах мира.

В школе Вильяма Рейли есть бесплатный пробный урок. Стоимость обучения начинается от 500 рублей за одно занятие.