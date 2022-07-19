Хотите выучить английский язык, но пока не знаете даже алфавита? Отличное решение — онлайн-курсы английского языка онлайн. Сегодня многие языковые центры предлагают учить английский не выходя из дома. Онлайн-обучение позволяет освоить язык с нуля, не имея никаких знаний. Мы собрали рейтинг лучших курсов английского языка онлайн для начинающих, чтобы вы могли выбрать подходящий.
Преимущества изучения английского языка с нуля онлайн
- Экономия времени. Вам не нужно ездить школу: изучайте английский, когда находитесь дома, в парке или в поездке.
- Высокая эффективность. Онлайн-урок ничем не отличается от очного: вы также отрабатываете произношение и грамматику, учите новые слова.
- Комфортная обстановка. Удаленный формат позволяет расслабиться и не переживать, что вы новичок в изучении английского.
- Личный кабинет со всеми материалами. Вы в любой момент можете зайти на сайт и изучить любую тему, повторить пройденный материал.
- Помощь куратора. Обычно в онлайн-школах предусмотрена круглосуточная поддержка персональных менеджеров по всем вопросам.
- Возможность выучить язык с нуля. Неважно, сколько вам лет: сегодня есть онлайн-курсы для детей и взрослых, только начинающих учить язык.
Рейтинг лучших центров изучения английского языка с нуля онлайн
Цены на онлайн курсы английского языка для начинающих
В таблице ниже отражена стоимость курсов английского языка (от минимальной до максимальной цены) в зависимости от периода обучения.
Часто задаваемые вопросы
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