Адрес: г. Новосибирск, ул. Красный пр., 157/1 и ул. Пермитина, 24, офис 300 б

Школа английского языка Way to go существует с 2010 года. Методисты предлагают поурочные программы для всех возрастов и уровней и строго следят за соблюдением методик. Обучение ведется в микрогруппах (2-6 человек).

Преподаватели

В школе работают как русскоязычные преподаватели, так и носители английского. Обучение ведется по системе TEFL (Teaching English as a Foreign Language) с использованием технологии Podcasting (аудио и видеоуроки, записанные носителями языка).

Стоимость обучения

Программа Цена в месяц Количество занятий в неделю Длительность урока в минутах Количество человек в группе Курс для детей от 4 до 5 лет 2800 рублей 2+продленка 1 раз в неделю 40/80 2-6 «Готовы к школе» для детей от 6 до 8 лет 3000 рублей 2+продленка 1 раз в неделю 40/80 2-6 Английский для детей от 9 до 12 лет 4550 рублей 2+продленка 1 раз в неделю 50/80 2-6 «Английский легко» от 13 до 15 лет 5400 рублей 2+продленка 1 раз в неделю 80 2-6 Взрослая группа 5600 рублей 2+занятие с носителем 80 2-6 Английский для путешествий 5750 рублей 2+занятие с носителем 80 2-6

Пропущенные занятия не сгорают, их можно отработать.

Акции

На сайте можно получить скидку 13-15% на все курсы. Каждому новому ученику школа предлагает 4 месяца разговорного клуба в подарок.

Программы

В Way to go ведется обучение английскому для всех возрастов и уровней, действует разговорный клуб с носителем языка. Дополнительно предлагаются следующие программы:

подготовка к IELTS

подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку

продленка (помощь со школьной программой)

тренинги для участников программы международного студенческого обмена «Work and Travel»

подготовка к заграничным поездкам

Возможны совместные поездки из Новосибирска в Великобританию, а также корпоративное обучение и индивидуальные занятия.

Дополнительные возможности

В каждой аудитории расположены камеры: так методисты контролируют соблюдение методик. Видеонаблюдение доступно и для родителей, которые хотят следить за процессом обучения ребенка онлайн. В школе действует система наставничества: у ученика есть тьютор по успеваемости. При оплате курса ученики получают доступ к библиотеке школы. Летом центр работает в обычном режиме.