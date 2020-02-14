С ростом популярности иностранных языков в каждом городе открываются десятки школ и обучающих центров. Мы изучили отзывы, сравнили и выбрали лучшие школы английского языка в Новосибирске.

Прежде всего при выборе школ изучения английского языка необходимо определиться с целью. Зная свою цель, легче правильно выбрать необходимый формат курсов: классические или интенсивные, разговорные или грамматические, подготовка к путешествиям или экзаменам, деловой английский. Следующий важный момент – наличие курсов для разных уровней и возрастов. Методики преподавания для взрослых и детей отличаются, поэтому важно найти соответствующую программу.

Принципиальным моментом может стать методика обучения. Большинство школ работают по двум основным направлениям:

классический уровневый метод (от Beginner до Advanced);

альтернативный (безуровневый), включающий в себя различные интерактивные методики.

Выбор направления также зависит от цели изучения языка. Традиционный уровневый метод занимает больше времени, но дает более глубокие знания всех аспектов, прочную базу. Альтернативные методы часто интереснее, живее и позволяют быстрее заговорить на иностранном языке. Но и у них есть недостаток: упор делается на разговорную речь, а не на прочные знания грамматики и лексики. Большинство школ использует сочетание классического подхода к обучению с альтернативным.

При выборе школы обязательно нужно смотреть на квалификацию преподавателя, спрашивать дипломы об образовании и сертификаты. Неопытный или недостаточно образованный педагог может испортить впечатление о языке и навсегда отбить желание его изучать. Поэтому важно обратить внимание на образование, опыт, а также способ подачи материала.

Цены, вариативность графика занятий, количество человек в группе – факторы, которые следует учитывать при выборе школы. Мы учли все важные критерии выбора, сравнили курсы английского языка в Новосибирске и составили рейтинг из пяти лучших вариантов.

1. Курсы английского языка в Englex Пробное занятие Бесплатные разговорные клубы На сайт школы Englex – одна из самых популярных школ английского. Работает в режиме онлайн. И если вы живете в Новосибирске, то нет никаких проблем, чтобы начать изучение языка в любой удобный для вас момент. Вы можете выбрать педагога – носителя или русскоговорящего; удобное время – утро, день или вечер; интенсивность занятий – вам без труда подберут подходящую программу. Главные преимущества обучения в Englex: первый урок – бесплатно;

возврат денег за неиспользованные уроки;

все учебники и пособия включены в стоимость;

членство в разговорных клубах – бесплатно. Программы Englex под любой запрос обучающегося и для любого возраста, начиная с 10-ти лет: общий курс для любого уровня (от начального и выше);

для бизнеса и путешествий;

подготовка к ЕГЭ, международным экзаменам или собеседованию;

курс разговорного языка;

курс грамматики и произношения;

корпоративный английский (например, для IT сферы). Заниматься можно в группе и индивидуально. Для более комфортного обучения создана современная онлайн платформа. Акции и скидки:

2. Онлайн школа английского Skyeng Первый урок бесплатно 24 часа в сутки — идут занятия в школе На сайт школы Удобный, современный, один из самых популярных онлайн сервисов для изучения английского – SkyEng. Пользуется большим спросом, так как подходит для ученика любого уровня языка, от начального до самого продвинутого. Кроме того, считается одной из самых крутых в Европе. Почему так много людей отдают предпочтение именно SkyEng: британская система обучения;

огромный штат преподавателей (порядка 11 тыс.);

индивидуальные занятия с преподавателем;

удобная, понятная онлайн платформа для занятий. Предлагаемые программы обучения: английский для самых маленьких (дети с 4-х лет);

подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, международным экзаменам;

общий курс английского (для путешествий или общего развития);

бизнес курс;

курс корпоративного английского. Школа SkyEng разработала собственную интернет площадку, мобильное приложение, расширения для браузеров – всё, чтобы студенты занимались с интересом и удовольствием. Очень удобный формат обучения для жителей любого города, Новосибирска в частности. Если сомневаетесь – воспользуйтесь бесплатным пробным уроком.

3. Курсы английского языка в EnglishDom Привел друга – 2 урока в подарок Бесплатное мобильное приложение На сайт школы Онлайн школа EnglishDom работает по оксфордской и кембриджской коммуникативной методике, успешность и результативность которой доказана миллионами студентов. Для жителей Новосибирска, как и для всего остального современного мира, есть отличная возможность начать заниматься английским в любой день и с любого уровня языка. Преимущества обучения в EnglishDom: школа занимается онлайн образованием более 10-ти лет, соответственно, у нее большой опыт;

доступны все возможные современные способы обучения – интернет платформа, онлайн тренажеры, мобильное приложение, видеозвонки и пр.;

персональный менеджер, который готов решить любой вопрос;

индивидуальная программа и личный преподаватель;

участие в разговорных клубах. Программы английского, которые предлагает EnglishDom, подойдут как для взрослых, так и для детей (с 4-х лет) независимо от текущего уровня: курс делового английского;

корпоративный английский;

разговорный английский;

подготовка к экзаменам (школьные экзамены и международные).

4. Онлайн школа «Тетрика» Пробное занятие На сайт школы Онлайн школа «Тетрика» сегодня одна из самых популярных. На рынке образовательных услуг сравнительно недавно, но уже пользуется большим спросом у родителей и детей. А все потому, что создана в соответствии со всеми современными веяниями. Интернет площадка, призванная помочь школьникам, не прибегая к услугам офлайн репетиторов. Согласитесь, удобно никуда не ходить и заниматься из дома в любое удобное время? Школьникам Новосибирска тоже доступны все удобства «Тетрики». Английский язык – один из предметов школьной программы, который ваш ребенок сможет с удовольствием здесь изучать. Если ваша цель подтянуть школьную программу или качественно подготовиться к ОГЭ или ЕГЭ – «Тетрика» именно то, что нужно. Главные преимущества: любое удобное время занятий на выбор;

пробное бесплатное занятие;

акцент на все аспекты языка (аудирование, чтение, грамматика, письмо, говорение);

блестящие педагогический состав, который проходит строгий отбор, перед тем как приступить к работе.

5. Образовательный центр LBC Адрес: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 60, офис 61. Открывает наш топ лучших языковых школ Новосибирска центр LBC. Обучение английскому здесь можно начать с 4 лет. Школа предлагает индивидуальные и групповые программы по различным методикам. Преподаватели В LBC принимают только опытных преподавателей со специальным образованием в области педагогики и английского языка. Многие педагоги проходили обучение и работали в англоязычных странах. Также в школе работают носители языка из США и Великобритании. Стоимость обучения Программа Цена в месяц Количество занятий в неделю Длительность урока в минутах Количество человек в группе Игровая (4-5 лет) 2200 рублей 2 40 до 7 Подготовка к школе 2200 рублей 2 40 до 7 Программы для 1-7 класса от 2300 рублей 2 60/90 до 6 Для старшеклассников 3650 рублей 2 105 до 9 Для взрослых 3600 рублей 2 90 до 6 Если учащийся отсутствовал на уроке, ему проводят индивидуальное занятие по темам, которые он пропустил. Акции В центре действует постоянная акция: каждый год в начале сентября проводятся бесплатные промо-уроки для школьников. Программы Ведется обучение по различным программам, составленным с учетом возрастных особенностей и целей учащихся. Кроме того, есть специальные курсы: Деловой английский;

Корпоративный курс;

Обучение языку пилотов и бортпроводников. Дополнительные возможности Помимо английского языка в LBC проводятся курсы китайского, а также курс эстетического развития (детям 3-6 лет). Дважды в год проходят открытые уроки, на которые приглашаются родители. Летом проводятся интенсивные курсы, 7-12 лет приглашают в языковой лагерь. В августе проводится курс для школьников: повторение изученного материала, забытого за лето.

6. Way to go Адрес: г. Новосибирск, ул. Красный пр., 157/1 и ул. Пермитина, 24, офис 300 б Школа английского языка Way to go существует с 2010 года. Методисты предлагают поурочные программы для всех возрастов и уровней и строго следят за соблюдением методик. Обучение ведется в микрогруппах (2-6 человек). Преподаватели В школе работают как русскоязычные преподаватели, так и носители английского. Обучение ведется по системе TEFL (Teaching English as a Foreign Language) с использованием технологии Podcasting (аудио и видеоуроки, записанные носителями языка). Стоимость обучения Программа Цена в месяц Количество занятий в неделю Длительность урока в минутах Количество человек в группе Курс для детей от 4 до 5 лет 2800 рублей 2+продленка 1 раз в неделю 40/80 2-6 «Готовы к школе» для детей от 6 до 8 лет 3000 рублей 2+продленка 1 раз в неделю 40/80 2-6 Английский для детей от 9 до 12 лет 4550 рублей 2+продленка 1 раз в неделю 50/80 2-6 «Английский легко» от 13 до 15 лет 5400 рублей 2+продленка 1 раз в неделю 80 2-6 Взрослая группа 5600 рублей 2+занятие с носителем 80 2-6 Английский для путешествий 5750 рублей 2+занятие с носителем 80 2-6 Пропущенные занятия не сгорают, их можно отработать. Акции На сайте можно получить скидку 13-15% на все курсы. Каждому новому ученику школа предлагает 4 месяца разговорного клуба в подарок. Программы В Way to go ведется обучение английскому для всех возрастов и уровней, действует разговорный клуб с носителем языка. Дополнительно предлагаются следующие программы: подготовка к IELTS

подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку

продленка (помощь со школьной программой)

тренинги для участников программы международного студенческого обмена «Work and Travel»

подготовка к заграничным поездкам Возможны совместные поездки из Новосибирска в Великобританию, а также корпоративное обучение и индивидуальные занятия. Дополнительные возможности В каждой аудитории расположены камеры: так методисты контролируют соблюдение методик. Видеонаблюдение доступно и для родителей, которые хотят следить за процессом обучения ребенка онлайн. В школе действует система наставничества: у ученика есть тьютор по успеваемости. При оплате курса ученики получают доступ к библиотеке школы. Летом центр работает в обычном режиме.

7. London English School Адрес: г. Новосибирск, ул. Железнодорожная 14, оф. 6 London English School предлагает курсы для всех уровней. Обучение ведется на основе коммуникативной методики изучения языка, используются британские учебники. Занятия проходят в небольших группах (до 8 человек). Преподаватель уделяет внимание каждому студенту и дает дополнительную материалы: рекомендует фильмы, книги, статьи и задания с учетом интересов учащихся. Преподаватели Все педагоги получили профильное образование и прошли стажировку в англоговорящих странах. Опыт работы учителей – от 7 лет. Также в школе преподают носители английского языка. Стоимость обучения Программа Цена в месяц Количество занятий в неделю Длительность урока в минутах Количество человек в группе Младшие школьники 3000 рублей 2 60 до 8 Школьники 4500 рублей 2 90 до 8 Взрослые 4500 рублей 2 90 до 8 Разговорный курс 3000 рублей 1 120 до 8 Индивидуальные занятия от 4800 рублей 2 60 1 Пропущенные занятия можно отработать с преподавателем. Акции Школа организует бесплатные встречи с носителями языка для учащихся и вольнослушателей. Программы London English School предлагает обучение по Кембриджской программе с нуля до продвинутого уровня. Есть курс Business English и возможность корпоративного обучения. Дополнительные возможности Школа обеспечивает ученикам постоянную поддержку до и после занятий. У каждой группы есть свой чат, в котором можно задать преподавателю любые вопросы, связанные с изучением языка и домашними заданиями. Также возможны занятия английским по Skype.

8. One World Адрес: г. Новосибирск, ул. Некрасова, 48, офис 808 One World – языковая школа для детей и взрослых. В детские группы принимают с трех лет, обучение ведется по всем уровням языка. Занятия проводятся индивидуально и в небольших группах (до 6 человек). Преподаватели В языковом центре One World работают и русскоязычные преподаватели, и носители английского языка. Все педагоги имеют профильное высшее образование и регулярно проходят курсы повышения квалификации. Сертификаты можно посмотреть на официальном сайте школы. Стоимость обучения Программа Цена в месяц Количество занятий в неделю Длительность урока в минутах Количество человек в группе Английский для детей и школьников (5-17 лет) от 2400 рублей 2 60/90 4-6 Подготовка к экзаменам от 3600 рублей 2 60/90 4-6 Разговорный клуб с носителем от 4800 рублей 2 60/90 4-6 Английский для взрослых от 4000 рублей 2 60/90 4-6 В школе можно посетить занятие разово, без покупки абонемента. Это обойдется в 1000 рублей взрослым и в 600 рублей детям. Пропущенные занятия можно отработать отдельно. Акции Школа предоставляет скидки от 5 до 20% в своей группе во ВКонтакте. Программы В One World ведется обучение английскому по всем уровням подготовки, предлагаются занятия с носителями языка. Есть дополнительные курсы: подготовка к ОГЭ и ЕГЭ

подготовка к IELTS и TOEFL

летний интенсив для детей (5-16 лет)

английский для бизнеса Дополнительные возможности В центре проводятся консультации по образованию за рубежом, также доступны занятия по Skype и уроки корейского языка.

Сравнение школ: сводная таблица

Мы сравнили лучшие школы английского в Новосибирске и вынесли основные параметры в таблицу:

Школа График занятий Бесплатное занятие Длительность урока Количество филиалов Количество человек

в группе Учебные материалы Учебные материалы 1. Englex + - 45 минут online 1 входят в стоимость от 4800 руб./месяц 2. Skyeng гибкий + 45 минут online 1 входят в стоимость от 6300 рублей/месяц 3. Englishdom гибкий + 50 минут online 1 входят в стоимость от 5500 руб./месяц 4. Tetrika гибкий + 60 минут Online 1 входят в стоимость от 6300 рубл./месяц 5. LBC гибкий - от 40 до 105 минут 1 6-9 входят в стоимость от 2200 рублей/месяц 6. Way to go гибкий график,

не надо ждать пока наберется группа есть от 40 до 80 минут 2 2-6 входят в стоимость от 2800 рублей/месяц 7. London English

School гибкий есть от 60 до 120 минут 1 6-8 входят в стоимость от 3000 рублей/месяц 8. One World гибкий есть от 60 до 90 минут 1 4-6 входят в стоимость от 2400 рублей/месяц