ГОТОВИМСЯ К НАПИСАНИЮ ЭССЕ

Собираетесь писать эссе по учебному курсу в школе или университете, возможно, для участия в конкурсе или для публикации в СМИ? Вряд ли стоит сразу браться за ручку и излагать свои мысли на бумаге. Эксперты советуют подготовиться к написанию эссе и выделяют четыре этапа, следуя которым, вы сможете написать работу не только грамотную, но и содержательную и хорошо структурированную.

1. ПЛАНИРУЕМ ВРЕМЯ.

На первом этапе важно правильно распределить время. На что вы его потратите? Во-первых, нужно выделить время на изучение сути вопроса или темы эссе, на генерирование идей, на изучение различных источников и сбор материала, который будет обработан с учетом темы или вопроса эссе. Во-вторых, нужно выделить время на составление подробного плана и на написание чернового и чистового вариантов эссе. Хорошо, если между написанием двух вариантов будет небольшой интервал, хотя бы один день. Это время, которое вы потратите на редактирование текста (орфография, грамматика, стиль, фактическая информация).

2. АНАЛИЗИРУЕМ ВОПРОС, НА КОТОРЫЙ ОТВЕЧАЕМ В ЭССЕ.

Кажется, что задача этого этапа очевидна. Но почему эксперты выделяют ее в отдельный этап? Во-первых, нужно вникнуть в вопрос, понять его смысл. Для этого его нужно разделить на смысловые фрагменты. Например, стандартный вопрос для эссе обычно включает следующие слова: analyze (анализиоровать), contrast (сопоставить), illustrate (проиллюстрировать). Выделяя в вопросе именно эти слова, вы можете точно определить стратегию ответа на поставленный вопрос. Например, вы можете дать детальное описание аспектов (явлений, действий), о которых идет речь в вопросе, а не проводить их анализ. Пример – описательное эссе (a descriptive essay).

3. ПЛАНИРУЕМ ПОДБОР МАТЕРИАЛА.

Подбор материала для эссе должен носить системный характер. Что это означает? Вам не стоит пытаться узнать абсолютно все, что так или иначе относится к вопросу эссе. Вам следует сосредоточиться на информации, которая соотносится с вопросом эссе, имеет к нему отношение. Какой объем информации (книги, статьи) нужно прочитать? Какие онлайн ресурсы окажутся полезными? Следует ли обращаться к аудио и видео материалам? Вот те вопросы, которые вы задаете себе перед сдором материала. Все источники необходимо разделить на основные и второстепенные. Кстати, вам, возможно, потребуется сходить в музей или картинную галерею для сбора оригинальной информации.

Обычно преподаватели дают студентам список литературы по предметному курсу. Также, в конце каждого учебника есть список библиографии, которым вы можете воспользоваться для поиска литературных источников (книги, журнальные и газетные публикации).

Если вы ведете поиск источников в интернете, то ориентироваться стоит на фамилии авторов или ключевые слова для темы вашего эссе. Например, one-parent families (неполные семьи), education in European countries (образование в странах Европы). Посмотрите, как можно определить ключевые слова в предложении - Assess the risks of global war during the Cuban crisis. (Оцените риски возможного начала третьей мировой войны в период Кубинского кризиса.)

При чтении периодики достаточно ознакомиться с аннотацией на публикацию и прочитать выдержки из текста, только потом принимать решение о чтении всего текста.

Электронные СМИ помогут вам быть в курсе текущих событий и подобрать яркие живые примеры для иллюстрации своих рассуждений.

4. ОБРАБАТЫВАЕМ СОБРАННЫЙ МАТЕРИАЛ.

Когда вы принимаете решение, что собранного материала достаточно для написания эссе, вы приступаете к его обработке. Но прежде чем этим заниматься, вернитесь к теме эссе или вопросу, на который вам предстоит ответить. Определите для себя подход к ответу на вопрос или раскрытию темы. Насколько кратким или подробным он будет, какие факты и примеры вы приведете. Сформулируйте основные темы и идеи, которые будут освещены или раскрыты в эссе. Обратите особое внимание на иллюстративный материал, примеры, которые сделают ваше эссе более оригинальным и интересным.

Не забудьте о структуре эссе. План эссе обязательно должен быть написан. Он же отражает структуру работы. В работе выделяют три основные части – введение (introductory paragraph), основная часть (main section) и заключение (conclusion). Основная часть предусматривает деление на абзацы. Обычно каждый новый аспект, новая идея раскрываются в новом абзаце основной части.

Мы дали подробное описание всех этапов подготовки к написанию эссе. Ну а теперь за работу – выберите тему эссе и следуйте советам экспертов.