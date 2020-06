А вы помните свой первый урок английского языка в новой группе или классе? И как вас учили представлять себя? Скорее всего, это было так – “What’s your name?” “My name is Francis.” Но ведь этого недостаточно, правда?

Прежде всего, мы всегда хотим понравиться людям, которых встречаем впервые. Поэтому мы боимся сделать что-то не так, что может вызвать насмешку или неприязнь.

Мы постараемся вам помочь, чтобы впредь вы чувствовали себя уверенно при встрече с новыми людьми. Мы научим вас не нервничать при знакомстве, а плавно переходить в диалог, в общение на английском языке.

Итак, существует 6 важных шагов.

ШАГ ПЕРВЫЙ. BREAK THE ICE!

В английском языке выражение «break the ice» означает «побороть стеснительность», «сделать первый шаг». Конечно, в языке существует много способов сделать первый шаг при знакомстве, но мы предлагаем вам запомнить два-три из них и пользоваться ими в любой ситуации. Главное, чтобы вы уверенно произносили их:

Della: Hello. I’m Della.

(Протяните правую руку.)

Alex: Hello, I’m Alex.

(Пожмите руку собеседника)

Della: Nice to meet you.

Это самый простой способ. Можно также воспользоваться общепринятыми фразами приветствия : «good morning», «good afternoon» и «good evening».

Sandra: Good morning. I am Sandra.

Tom: Good morning, Sandra. I am Tom.

Есть еще один способ «растопить лед». Вы можете запросить самую простую информацию , и это может стать поводом для продолжения разговора:

Excuse me, could you tell me the time, please? - Извините, вы не знаете, который час?

Sorry to bother you, but where is the workshop? – Извините за беспокойство. Где проходит мастерская?

Excuse me, are you going to the cafe? – Извините, вы идете в кафе?

Тему следует выбирать согласно ситуации, но это должна быть информация, в которой вы действительно нуждаетесь.

Другим способом «растопить лед» являются комплименты . Если вам нравится то, что делают другие люди, не стесняйтесь сказать им об этом:

I like your hat. – Мне нравится ваша шляпа.

You have a beautiful daughter. – У вас красивая дочь.

Is that your bike? I really like it. – Это ваш велосипед? Он мне нравится.

ШАГ ВТОРОЙ. ЗАДАЕМ ВОПРОСЫ.

Помните, что важно поддержать разговор. Поэтому не помешает иметь наготове несколько простых вопросов. Мы предлагаем вам запомнить три вопроса.

Where do you come from? – Откуда вы?

What are you doing here? – Чем вы здесь занимаетесь?

Do you like it here? – Вам здесь нравится?

Почему следует задавать вопросы? Потому что они всегда побуждают вашего собеседника говорить, а, с другой стороны, пока собеседник отвечает на вопрос, у вас есть время подумать, о чем говорить дальше.

ШАГ ТРЕТИЙ. СЛУШАЕМ И ЗАДАЕМ УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ.

Если у вас недостаточно высокий уровень владения английским языком, вам гораздо легче слушать собеседника и сложнее говорить. Поэтом нужно очень внимательно слушать ответ на свой вопрос и задавать уточняющие вопросы . Большинство людей любят рассказывать о себе, поэтому вопросы должны быть сконцентрированы на личности, проблемах вашего собеседника. Например,

Sandra: How are you?

Tom: A little tired.

Sandra: Why is that? (В чем причина?)

Tom: I didn’t sleep much last night.

Sandra: Sorry to hear that. What went wrong? (Что произошло?)

Tom: I’m jet-lagged after my flight.

Sandra: I bet. Where did you come from? (Откуда ты прибыл?)

Tom: I came from Paris last night.

Sandra: That’s really far! Was it a long flight? (Полет долго длился?)

Tom: Only a few hours. But I had a long layover in Berlin.

Из диалога вы видите, как Сандра поддерживает разговор, задавая уточняющие вопросы. Том отвечает на вопросы, давая Сандре возможность, узнать больше о своем собеседнике. Вот другой пример:

Sandra: Where are you from?

Tom: I’m from the USA.

Sandra: Really? When did you arrive? (Когда ты приехал?)

Tom: I came last night.

Sandra: Was it a long flight? (Полет длился долго?)

Tom: Only a few hours. But I still feel jet-lagged.

Sandra: What’s the time difference? (Какая разница во времени?)

Этот диалог немного отличается от первого, но повторяющиеся вопросы не остаются без ответа.

Когда мы знакомимся с новыми людьми, мы обычно вступаем в стандартный по набору вопросов диалог, рассказывая о себе и задавая вопросы собеседнику. Поэтому мы рекомендуем вам запомнить предложенные диалоги и попрактиковаться в общении с друзьями, которые знают английский язык.

Давайте посмотрим на другой пример. Здесь Сандра и Том участвуют в конференции:

Sandra: Hello. What are you doing here?

Tom: I’m here for the business conference.

Sandra: So am I. What company are you with? (Какую компанию вы представляете?)

Tom: I’m with Siemens. I am with the marketing department.

Sandra: That’s really interesting. Do you like your job? (Вам нравится работа?)

Tom: Yes, most of the time.

Sandra: What do you like about it? (Что именно нравится?)

Tom: I travel on business a lot and attend business conferences!

Если вы совершаете деловые поездки и встречаетесь с людьми из деловой среды, лучший способ познакомиться и поддержать разговор – говорить о работе, о профессиональной сфере. Но диалог должен носить позитивный характер. Например, нельзя негативно отзываться об их компании или работе.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ. ГОТОВИМ ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ.

Любой разговор – это не только возможность задавать вопросы. В какой-то момент ваши собеседники начинают задавать вопросы вам. Следовательно, нужно заранее подготовить свои ответы на вопросы, которые вероятнее всего будут заняты. Это придаст вам уверенности. Совсем необязательно, чтобы ваши ответы были развернутыми. Вот список вопросов, на которые у вас непременно должны быть ответы:

Where do you come from?

What is your job? What do you do?

Are you attending the conference?

Do you like your job?

How was your flight?

Are you having a good time?

What do you think of the city?

What do you think of the exhibition/conference/hotel?

Даже если вопрос требует конкретного ответа, можно сначала дать информацию общего характера, а потом уже добавить несколько деталей. После чего вы можете задать свой вопрос:

Пример 1:

Tom: What do you think of the exhibition?

Sandra: It’s great. I especially liked the modern paintings. Did you?

Пример 2:

Tom: How did you find the conference?

Sandra: It was useful. I liked all the speakers. What do you think?

Пример 3:

Tom: How was your flight?

Sandra: It was OK. I only had one layover. And how was yours?

ШАГ ПЯТЫЙ. КАК ЗАКОНЧИТЬ ДИАЛОГ?

К сожалению, не всегда удается поддержать разговор. Поэтому приходится его прерывать. Но как грамотно выйти из разговора? Важно быть предельно вежливым! Вот несколько примеров:

Excuse me, I need to ( talk to my colleague/go to a workshop) – Извините, мне нужно поговорить с коллегой / идти на мастерскую.

Well, it’s been nice talking to you. – Было приятно пообщаться с вами.

Good luck. – Удачи.

Nice to meet you, Tom. – Приятно было встретиться с вами, Tom.

Let me give you my card before I leave. - Мне нужно идти, но вот моя визитная карточка.

Enjoy your time! – Желаю хорошего времяпровождения!

При произнесении этих фраз протяните руку для рукопожатия, тем самым вы даете собеседнику понять, что вы завершаете разговор.

ШАГ ШЕСТОЙ. УЛЫБАЕМСЯ И НЕ ТЕРЯЕМ УВЕРЕННОСТИ!

Очень важно быть самокритичным в общении. Большинство людей рады общению, доброжелательно относятся к собеседнику, не столь уверенно владеющим языком. Даже если вы допустили ошибку, не останавливайтесь, продолжайте разговор. Если во время общения вы улыбаетесь и чувствуете себя уверенно, ваши ошибки останутся незамеченными, а ваша улыбка и уверенность непременно запомнятся собеседникам. А вы получите удовольствие от общения на английском языке с новыми знакомыми.

Поэтому наш самый главный совет - Общайтесь на английском языке и получайте от этого удовольствие!