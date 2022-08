Подготовка к ЕГЭ по английскому языку - это долгий и трудоемкий процесс, с которым сталкиваются многие школьники, желающие получить гуманитарное образование. Из-за этого экзамен необходим для поступления, например, на лингвистику, преподавание, переводоведение. Также он может потребоваться при поступлении на международные отношения или регионоведение. В этой статье мы расскажем, как устроен экзамен, разберем его задания, выделим основные ошибки при подготовке.

ЕГЭ по английскому языку сдается по желанию учащегося. Экзамен состоит из двух частей - устной и письменной. В устную входит говорение. В этом разделе экзаменуемому необходимо отвечать на поставленные вопросы, давать аргументированные ответы, описывать картинки. За устную часть максимально можно получить 20 баллов.

Письменный экзамен состоит из аудирования (Listening), задания которого показывают насколько хорошо выпускник понимает английскую речь, чтения (Reading), в котором нужно находить важную информацию и отвечать на вопросы по смыслу прочитанного. Последняя часть экзамена - это письмо (Writing). Здесь необходимо писать письмо и эссе на заданную тему, формулировать собственные мысли, письменно отвечать на вопросы и доказывать свою точку зрения. В этой части максимально можно получить 80 баллов.

Всего же в экзамене школьникам предлагается выполнить 44 задания базового, повышенного и высокого уровня сложности. Длительность ЕГЭ по иностранному языку составляет 180 минут. За это время выпускник сдает письменную часть работы. Устная часть экзамена проводится в отдельный день. Время на устный экзамен — 15 минут вместе с подготовкой. При этом минимальный балл для сдачи экзамена вырос по сравнению с 2020 годом и теперь составляет 30 баллов вместо 22.

Экзамен нельзя пересдать, однако если выпускник не согласен с результатами, он может оспорить их во время апелляции. Заново сдать ЕГЭ по английскому можно только в следующем году.

ЕГЭ по иностранному языку проходит в два периода: досрочный и основной, для которых предусмотрены разные дни. Первый досрочный этап пройдет с 22 марта по 16 апреля. В эти дни экзамен будут сдавать выпускники школ прошлых лет и те, кто учился экстерном, а также выпускники колледжей и спортсмены сборных команд России. Для выпускников этого года основной этап ЕГЭ пройдет с 24 мая по 22 июня.

Задания ЕГЭ по английскому направлены на проверку ваших знаний, а именно:

Кроме этого, необходимо говорить по-английски без ярко выраженного русского акцента и грамматических ошибок.

Если вы начинаете подготовку с нуля или у вас низкий уровень, то следует, прежде всего, обратить внимание на два момента: лексику и грамматику.

Словарный запас должен быть богатым, чтобы с успехом выполнить все задания. Например, для самых простых английских диалогов нужно знать 200-300 слов, но чтобы разговаривать на более серьезные темы и понимать тексты, необходимо более 2000 слов в лексиконе. Поэтому, первым делом стоит усвоить личные местоимения и основные глаголы во всех формах. Потом уже можно перейти к часто используемым существительным и постепенно расширять словарный запас, углубляясь в другие сферы, которые касаются хобби, искусства, науки, работы, и т.д. Следует уделять обучению хотя бы 10-15 минут каждый день. Чтобы сделать запоминание максимально эффективным, нужно прописывать слова на бумаге. Также можно смотреть иностранные фильмы и сериалы на языке оригинала, сначала с субтитрами, а потом уже и без них. Таким образом можно не только пополнить запас слов, но и лучше воспринимать речь на слух, что пригодится для аудирования.

Помимо лексики, необходимо знать и грамматику, причем на высоком уровне для получения хороших баллов. В первую очередь это касается времен в английском языке, после их усвоения необходимо плавно расширять спектр знаний и регулярно практиковаться, выполняя все более и более сложные задания.

При подготовке к ЕГЭ по английскому языку лучше руководствоваться планом, чтобы оптимизировать процесс и получить из него максимум пользы.

Существует множество стратегий подготовки к ЕГЭ, поэтому можно выбрать наиболее комфортную и эффективную именно для вас.

Для того, чтобы получить максимальные баллы на ЕГЭ по английскому языку, одного учебника будет недостаточно. Зачастую необходимо пользоваться разными книгами, пособиями, онлайн-ресурсами. Вот лучшие из них:

Эта книга разработана специально для улучшения навыков устной речи, а также содержит тренажер для их отработки на компьютере. Если вы занимаетесь самостоятельно, то “ЕГЭ. Устная часть” - это то, с чего стоит начать подготовку.

Это сборник заданий по ЕГЭ с ответами, подготовленный разработчиками контрольных измерительных материалов экзамена. Книга продается в разных видах - 10 и 30 вариантов тестов по английскому. Благодаря ей можно проверить насколько хорошо ученик готов к сдаче и отточить навыки решения всех заданий.

Считается, что эта серия одна из лучших для подготовки, потому что с ее помощью можно отработать каждую часть экзамена - говорение, чтение, аудирование и письмо. На сайте Macmillan.ru также есть дополнительные материалы по ЕГЭ: онлайн-тесты, аудиофайлы, видеосоветы и т.д. Начинать заниматься по этим книгам следует по достижении уровня Intermediate.

Это официальный сайт Федерального института педагогических измерений. На нем можно найти множество заданий к ЕГЭ по английскому языку. Делать их лучше с учителем, потому что ответов на сайте нет.

Очень полезный сайт, на котором вы найдете живое общение, единомышленников, полезные статьи, советы, последние методики и тенденции во всём, что касается английского. Все основные функции станут доступны после регистрации. Также на сайте есть отзывы практически на все книги и курсы по английскому, что существенно облегчит их выбор.

Это очень удобная платформа для изучения и запоминания новых слов. С помощью обучающего механизма можно выучить повседневные слова и фразы, погрузиться в языковую среду, научиться понимать разговорный язык.

Здесь собраны разнообразные подкасты, которые помогут развить навык восприятия английской речи на слух. Это особенно важно для раздела “аудирование”.

Тут вы найдете множество вариантов заданий для подготовки к ЕГЭ, а также сможете отработать понимание информации в тексте, написание письма, повысить грамматические и лексические навыки владения английским языком.

Это сайт всемирно известного проекта “Гутенберг”, цель которого — создание электронной бесплатной библиотеки. Тут есть художественная литература, которая находится в свободном доступе - это поможет улучшить навык чтения.

В этом разделе проверяется способность ученика воспринимать английскую речь на слух. В нем три задания, в которых экзаменаторы включают запись, а экзаменуемые во время ее прослушивая должны читать задания и вносить ответы в бланк. Для этого даются паузы.

На выполнение этого блока заданий по английскому отведено 30 минут. Здесь будет проверяться способность экзаменуемого понимать и анализировать, выделять из него основную информацию.

Здесь проверяются ваши грамматические навыки английского языка, а также знания слов. Выпускнику необходимо ознакомиться с текстом и выбрать один из четырех предложенных ответов. Важно учитывать контекст и грамматические формы.

В этой части ученику предстоит выполнить всего два задания, но объемных. На них выделено 80 минут, за которые необходимо не только написать два текста, но и успеть их проверить, поэтому важно правильно распределить время.

В первом приведено письмо вашего “друга”, за которым следует его вопросы. Вам нужно написать ему подобное письмо, ответить на эти самые вопросы и задать свои. Максимальный бал за выполнения этого задания - 6.

Во втором задании необходимо написать эссе объемом около 200-250 слов. Вам будет дано какое-то спорное утверждение, о котором нужно порассуждать письменно. Здесь важно продемонстрировать знания слов и грамматики, а также умение ясно аргументировать свою позицию.

Сдавать устную часть ЕГЭ по английскому языку нужно для получения максимального балла. Если для вас это не принципиально, то на экзамен можно не идти. Этот блок самый короткий и занимает всего 15 минут и в него входят четыре задания:

Ученик сдает задания перед компьютером, а его ответы записываются. При этом ведется отсчет времени.

При подготовке к этой части очень важна ваша разговорная речь, поэтому следует как можно больше общаться с носителями языка и теми, кто также собирается сдавать английский. Запомните: главное - практика. Также вам следует тренировать свое произношение, иметь правильную интонацию и выражение, потому что это тоже оценивается на экзамене.

Совет

Используйте такие выражения, описывая картинки: «the 1st picture depicts ...», «whereas the 2nd shows us ...», «the main difference is that ...», «in comparison to the first picture, this one is ...», «also, they have the same ...». Старайтесь продемонстрировать ваш обширный словарный запас.

Чтобы улучшить разговорный английский, смотрите сериалы и фильмы, читайте английские газеты и статьи вслух, отвечайте на вопросы, рассуждайте, учите новые слова.