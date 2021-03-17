Содержание: Как устроен ЕГЭ по английскому языку? Даты проведения ЕГЭ по английскому языку 2022 Как подготовиться к ЕГЭ по английскому самостоятельно? План подготовки Материалы для подготовки Описание и структура ЕГЭ по английскому Аудирование (Listening Comprehension) Чтение (Reading) Лексика и грамматика (Vocabulary & Grammar) Письменная часть (Writing). Говорение (Speaking) Ошибки при подготовке к ЕГЭ Репетиторы для подготовки к ЕГЭ Курсы английского по ЕГЭ Дополнительные советы

Подготовка к ЕГЭ по английскому языку - это долгий и трудоемкий процесс, с которым сталкиваются многие школьники, желающие получить гуманитарное образование. Из-за этого экзамен необходим для поступления, например, на лингвистику, преподавание, переводоведение. Также он может потребоваться при поступлении на международные отношения или регионоведение. В этой статье мы расскажем, как устроен экзамен, разберем его задания, выделим основные ошибки при подготовке.

Как устроен ЕГЭ по английскому языку?

ЕГЭ по английскому языку сдается по желанию учащегося. Экзамен состоит из двух частей - устной и письменной. В устную входит говорение. В этом разделе экзаменуемому необходимо отвечать на поставленные вопросы, давать аргументированные ответы, описывать картинки. За устную часть максимально можно получить 20 баллов.

Письменный экзамен состоит из аудирования (Listening), задания которого показывают насколько хорошо выпускник понимает английскую речь, чтения (Reading), в котором нужно находить важную информацию и отвечать на вопросы по смыслу прочитанного. Последняя часть экзамена - это письмо (Writing). Здесь необходимо писать письмо и эссе на заданную тему, формулировать собственные мысли, письменно отвечать на вопросы и доказывать свою точку зрения. В этой части максимально можно получить 80 баллов.

Всего же в экзамене школьникам предлагается выполнить 44 задания базового, повышенного и высокого уровня сложности. Длительность ЕГЭ по иностранному языку составляет 180 минут. За это время выпускник сдает письменную часть работы. Устная часть экзамена проводится в отдельный день. Время на устный экзамен — 15 минут вместе с подготовкой. При этом минимальный балл для сдачи экзамена вырос по сравнению с 2020 годом и теперь составляет 30 баллов вместо 22.

Экзамен нельзя пересдать, однако если выпускник не согласен с результатами, он может оспорить их во время апелляции. Заново сдать ЕГЭ по английскому можно только в следующем году.

Даты проведения ЕГЭ по английскому языку 2022

ЕГЭ по иностранному языку проходит в два периода: досрочный и основной, для которых предусмотрены разные дни. Первый досрочный этап пройдет с 22 марта по 16 апреля. В эти дни экзамен будут сдавать выпускники школ прошлых лет и те, кто учился экстерном, а также выпускники колледжей и спортсмены сборных команд России. Для выпускников этого года основной этап ЕГЭ пройдет с 24 мая по 22 июня.

Как подготовиться к ЕГЭ по английскому самостоятельно?

Задания ЕГЭ по английскому направлены на проверку ваших знаний, а именно:

на понимание беглой английской речи на слух, вычленении из нее нужной информации;

на навык чтения и анализа английских текстов, с последующими ответами на вопросы;

на умение строить грамматически правильные английские предложения, использовать английские времена и глаголы, разбираться в словообразовании, артикля, предлогах и т.д.;

умение стройно излагать собственные мысли письменно, четко аргументировать свою позицию.

Кроме этого, необходимо говорить по-английски без ярко выраженного русского акцента и грамматических ошибок.

Если вы начинаете подготовку с нуля или у вас низкий уровень, то следует, прежде всего, обратить внимание на два момента: лексику и грамматику.

Словарный запас должен быть богатым, чтобы с успехом выполнить все задания. Например, для самых простых английских диалогов нужно знать 200-300 слов, но чтобы разговаривать на более серьезные темы и понимать тексты, необходимо более 2000 слов в лексиконе. Поэтому, первым делом стоит усвоить личные местоимения и основные глаголы во всех формах. Потом уже можно перейти к часто используемым существительным и постепенно расширять словарный запас, углубляясь в другие сферы, которые касаются хобби, искусства, науки, работы, и т.д. Следует уделять обучению хотя бы 10-15 минут каждый день. Чтобы сделать запоминание максимально эффективным, нужно прописывать слова на бумаге. Также можно смотреть иностранные фильмы и сериалы на языке оригинала, сначала с субтитрами, а потом уже и без них. Таким образом можно не только пополнить запас слов, но и лучше воспринимать речь на слух, что пригодится для аудирования.

Совет Не делайте долгих перерывов в обучении, иначе можно многое забыть.

Помимо лексики, необходимо знать и грамматику, причем на высоком уровне для получения хороших баллов. В первую очередь это касается времен в английском языке, после их усвоения необходимо плавно расширять спектр знаний и регулярно практиковаться, выполняя все более и более сложные задания.

Совет Используйте качественные пособия по грамматике, например Essential Grammar in Use или Grammarway, а также проходите бесплатные онлайн-тесты до тех пор, пока не закрепите все темы.

План подготовки

При подготовке к ЕГЭ по английскому языку лучше руководствоваться планом, чтобы оптимизировать процесс и получить из него максимум пользы.

Определитесь с высшим учебным заведением. Это необходимо для того, чтобы узнать проходной балл по английскому по вашей специальности и понять сколько минимум нужно набрать именно вам. Найдите свои слабые места. Сделать это можно после прохождения пробного ЕГЭ, который покажет самые проблемные темы. Им стоит уделить больше внимания и практики, чтобы закрепить результат, вместо того, чтобы тратить время на то, что вы и так хорошо знаете. После того как вы отточили знания, пройдите заново пробный текст. Его можно бесплатно скачать на сайте ФИПИ. Распределите время. Распишите в ежедневнике когда и что вам необходимо сделать. Например, каждое воскресенье следует писать эссе, во вторник заниматься чтением, в четверг - тренировать восприятие английского на слух, и так на каждый день недели. Заниматься нужно ежедневно. Речь не идет о занятиях по несколько часов, потому что для улучшения знаний вам понадобиться 20-30 минут в день. Это будет намного эффективнее, чем уроки по паре часов два раза в неделю. Общайтесь. Сейчас в Интернете множество сайтов, с помощью которых можно найти людей, которые готовы поспособствовать вам в изучении английского языка. Это могут быть друзья по переписке, разговорные клубы или просто общение по скайпу. Это пригодится для оттачивания навыка говорения на английском.

Существует множество стратегий подготовки к ЕГЭ, поэтому можно выбрать наиболее комфортную и эффективную именно для вас.

Материалы для подготовки

Для того, чтобы получить максимальные баллы на ЕГЭ по английскому языку, одного учебника будет недостаточно. Зачастую необходимо пользоваться разными книгами, пособиями, онлайн-ресурсами. Вот лучшие из них:

Эта книга разработана специально для улучшения навыков устной речи, а также содержит тренажер для их отработки на компьютере. Если вы занимаетесь самостоятельно, то “ЕГЭ. Устная часть” - это то, с чего стоит начать подготовку.

Это сборник заданий по ЕГЭ с ответами, подготовленный разработчиками контрольных измерительных материалов экзамена. Книга продается в разных видах - 10 и 30 вариантов тестов по английскому. Благодаря ей можно проверить насколько хорошо ученик готов к сдаче и отточить навыки решения всех заданий.

Считается, что эта серия одна из лучших для подготовки, потому что с ее помощью можно отработать каждую часть экзамена - говорение, чтение, аудирование и письмо. На сайте Macmillan.ru также есть дополнительные материалы по ЕГЭ: онлайн-тесты, аудиофайлы, видеосоветы и т.д. Начинать заниматься по этим книгам следует по достижении уровня Intermediate.

Это официальный сайт Федерального института педагогических измерений. На нем можно найти множество заданий к ЕГЭ по английскому языку. Делать их лучше с учителем, потому что ответов на сайте нет.

Очень полезный сайт, на котором вы найдете живое общение, единомышленников, полезные статьи, советы, последние методики и тенденции во всём, что касается английского. Все основные функции станут доступны после регистрации. Также на сайте есть отзывы практически на все книги и курсы по английскому, что существенно облегчит их выбор.

Это очень удобная платформа для изучения и запоминания новых слов. С помощью обучающего механизма можно выучить повседневные слова и фразы, погрузиться в языковую среду, научиться понимать разговорный язык.

Здесь собраны разнообразные подкасты, которые помогут развить навык восприятия английской речи на слух. Это особенно важно для раздела “аудирование”.

Тут вы найдете множество вариантов заданий для подготовки к ЕГЭ, а также сможете отработать понимание информации в тексте, написание письма, повысить грамматические и лексические навыки владения английским языком.

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Структура теста ЕГЭ по английскому

Аудирование (Listening Comprehension)

В этом разделе проверяется способность ученика воспринимать английскую речь на слух. В нем три задания, в которых экзаменаторы включают запись, а экзаменуемые во время ее прослушивая должны читать задания и вносить ответы в бланк. Для этого даются паузы.

Первое задание заключается в прослушивании высказываний и соотношении их с утверждениями, одно из которых лишнее. За правильное выполнение засчитывается 6 баллов.

Второе задание - экзаменуемому нужно прослушать диалог и определить, какие утверждения ложные, а какие - правильные. Также нужно найти те утверждения, о которых не упоминается в тексте. Максимальный балл - 7.

Последние задание этого раздела - необходимо прослушать интервью и выбрать правильный вариант ответа из трех предложенных. Максимальный балл - 7.

Совет Главное - не паниковать, если вы чего не расслышали или не поняли. Также в самом задании зачастую есть подсказки, поэтому нужно быть очень внимательными.

Чтение (Reading)

На выполнение этого блока заданий по английскому отведено 30 минут. Здесь будет проверяться способность экзаменуемого понимать и анализировать, выделять из него основную информацию.

В задании №10 будут предложены семь мини-текстов по 3-6 предложений и 8 заголовков. Их нужно правильно подобрать для каждого текста, причем один окажется лишним. Максимальный балл - 7.

В 11 задании будет предложено семь отрывков, которыми предстоит заполнить текст с шестью пропусками. Здесь необходимо продемонстрировать умение находить структурно-смысловые связи.

В заданиях №12-18 нужно прочитать текст, у которого есть 7 вопросов с вариантами ответа. Необходимо выбрать один правильный вариант в каждом вопросе.

Совет Особенность 11 задания состоит в том, что часто предложения в ответах по структуре и смыслу могут подходить сразу в несколько мест текста, из-за чего случаются ошибки. Чтобы избежать этого, нужно читать и текст и ответы очень внимательно. После выполнения задания, его следует полностью перечитать, однако постарайтесь не тратить на него больше 10 минут.

Совет В заданиях №12-18 проверяется ваше знание английской лексики. Их особенность состоит в том, что вопросы располагаются в том порядке, в котором к ним даются ответы в тексте, что несколько облегчает выполнение задания. При подготовке следует набивать руку и выполнять разные упражнения из разных сборников, потому что тексты зачастую отличаются уровнем сложности. Если вы хотите высокий балл, то стоит обратить внимание на экзамены FCE и IELTS, где есть похожие задания. Правда они отличаются довольно высоким уровнем сложности.

Лексика и грамматика (Vocabulary & Grammar)

Здесь проверяются ваши грамматические навыки английского языка, а также знания слов. Выпускнику необходимо ознакомиться с текстом и выбрать один из четырех предложенных ответов. Важно учитывать контекст и грамматические формы.

В первой части дается текст с семью пропущенными словами. Их нужно заполнить представленными рядом словами, которые следует преобразовать в правильную грамматическую форму. Максимальное количество баллов - 7.

Во втором задании нужно прочитать еще один текст с пропусками, где также необходимо преобразовывать слова. Максимальный балл - 6.

Третье задание опять состоит из текста, к нему нужно выбрать один из четырех вариантов ответа. Максимальный балл - 7.

Совет Для получения высоких баллов следует, прежде всего, хорошо знать устойчивые словосочетания и правильно употреблять предлоги с глаголами. При подготовке к экзамену необходимо максимально расширить словарный запас и повторить следующие темы: времена;

залоги в английском;

формы глаголов;

степени сравнения прилагательных;

образование английских суффиксов:

порядковые числительные;

приставки и т.д.

Письменная часть (Writing)

В этой части ученику предстоит выполнить всего два задания, но объемных. На них выделено 80 минут, за которые необходимо не только написать два текста, но и успеть их проверить, поэтому важно правильно распределить время.

В первом приведено письмо вашего “друга”, за которым следует его вопросы. Вам нужно написать ему подобное письмо, ответить на эти самые вопросы и задать свои. Максимальный бал за выполнения этого задания - 6.

Во втором задании необходимо написать эссе объемом около 200-250 слов. Вам будет дано какое-то спорное утверждение, о котором нужно порассуждать письменно. Здесь важно продемонстрировать знания слов и грамматики, а также умение ясно аргументировать свою позицию.

Совет В первом задании нужно правильно структурировать письмо. В нем должно быть обращение к другу, краткое вступление, основная часть, заключение, завершающая фраза и ваша подпись. Не забудьте поблагодарить друга за письмо. Не возбраняется использовать неформальный стиль общения. Например: “Guess what?”, “What's up?”, “Howdy!”, “Later!”. Также начинать предложения (он не все, конечно) следует с фраз “I believe …”, “I assume …”, “In my opinion …”. Вот еще некоторые шаблоны: Sorry I haven’t written for so long but….

I was really pleased to hear that…

Thanks for your letter. It was really great to hear all your news, after not hearing from you for ages…

Совет Во втором задания очень важно четко понимать тему сочинения, чтобы правильно и аргументированно его написать. Постарайтесь не использовать слишком сложные грамматические конструкции, если боитесь допустить в них ошибку. Придерживайтесь нейтрального стиля. Начинать эссе можно одной из этих фраз: In this essay I will try to express my opinion on this issue.

In this essay I would like to express my point of view on this issue.

In this essay I will try to answer this question. Структура текста должна выглядеть примерно так: вступление, ваше мнение, противоположное мнение, аргументы и заключение. Во время подготовки обязательно нужно писать подобные письма, чтобы уловить структуру и научиться правильно выражать мысли на бумаге.

Говорение (Speaking)

Сдавать устную часть ЕГЭ по английскому языку нужно для получения максимального балла. Если для вас это не принципиально, то на экзамен можно не идти. Этот блок самый короткий и занимает всего 15 минут и в него входят четыре задания:

Нужно прочитать текст вслух, предварительно ознакомившись с самим заданием. На это будет отведено полторы минуты и столько же на подготовку. Экзаменуемому выдается рекламное объявление к которому нужно придумать пять вопросов. Подготовка также занимает полторы минуты. Каждый вопрос необходимо сформулировать за 20 секунд. Нужно выбрать одну из предложенных фотографий и описать ее за три с половиной минуты. В последнем задании также даются фотографии, однако здесь нужно описать их сходство и различия.

Ученик сдает задания перед компьютером, а его ответы записываются. При этом ведется отсчет времени.

При подготовке к этой части очень важна ваша разговорная речь, поэтому следует как можно больше общаться с носителями языка и теми, кто также собирается сдавать английский. Запомните: главное - практика. Также вам следует тренировать свое произношение, иметь правильную интонацию и выражение, потому что это тоже оценивается на экзамене.

Совет Соблюдайте паузы, не говорите слишком быстро и постарайтесь избежать запинок, правильно произносите слова. Также внимательно читайте задания и отвечайте на все вопросы. Для чтения рекомендуется выбирать средний темп.

Совет Используйте такие выражения, описывая картинки: «the 1st picture depicts ...», «whereas the 2nd shows us ...», «the main difference is that ...», «in comparison to the first picture, this one is ...», «also, they have the same ...». Старайтесь продемонстрировать ваш обширный словарный запас. Чтобы улучшить разговорный английский, смотрите сериалы и фильмы, читайте английские газеты и статьи вслух, отвечайте на вопросы, рассуждайте, учите новые слова.

Ошибки при подготовке к ЕГЭ

Зачастую ученик неправильно распределяет время для экзамена. Начинать готовиться к нему нужно примерно за два года, при этом частям теста, где необходим высокий уровень владения языком, следует уделить особое внимание.

Подготовка должна быть комплексной и охватывать все части экзамена. Зачастую школьники делают ошибки, концентрируясь только на грамматике, чтении или письменной части. Это неверно.

При подготовке не стоит пропускать материал, который вызывает трудности. На самом деле, именно с таких тем стоит начать подготовку. Если что-то не получается, то можно прочитать тему в учебнике, посмотреть онлайн-урок, записаться на курсы или воспользоваться услугами репетитора.

Зубрежка в подготовке к экзамену не поможет. Он рассчитан именно на понимание языка, а не на то, насколько хорошо вы выучили материал - невозможно охватить все темы.

На экзамене важна комплексная подготовка, поэтом нужно уделять вниманием всем частям ЕГЭ - чтению, грамматике, письму, говорению и восприятию на слух.

В части, связанной с грамматикой, как правило, больше всего ошибок приходится на время Present Perfect. Из-за этого на нем следует сконцентрироваться больше, чем над другими временами.

Типичные ошибки в разделе “Аудирование” показывают, что ученики пытаются извлечь из текста отдельные слова, не обращая внимания на его общий смысл.

Не следует пользоваться старыми пособиями и учебниками для подготовки в ЕГЭ. Это может значительно снизить итоговый балл. Лучше всего руководствоваться рекомендациями профессионалов и искать пособия на сайте ФИПИ.

Также зачастую бывает, что экзаменуемые выбирают варианты ответов только потому, что эти же слова звучат в тексте, и забывают о том, что верный ответ, как правило, выражен синонимами.

Если возникают трудности с говорением, не нужно пропускать этот раздел. Решить проблему помогут регулярные диалоги.

Репетиторы

Выбирать репетитора по английскому языку следует, если к ребенку нужен индивидуальный подход или пробелы в его знаниях слишком велики, чтобы восполнить их курсами. Еще один плюс - это удобный график, который вы можете выбирать сами. Однако очень важно найти действительно хорошего преподавателя, который обеспечит комплексную подготовку к ЕГЭ и знаком с особенностями его заданий.

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Курсы

Преимущества курсов заключается в том, что они могут обойтись намного дешевле и могут значительно повысить уровень знаний за небольшой срок. Они всегда разработаны специалистами под конкретные задачи, поэтому помогают проходить темы быстро и эффективно. Также работа в группе часто дает более высокую мотивацию на результат. Вот некоторые из школ, которые предоставляют возможность проходить качественные курсы:

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Дополнительные советы

Для ЕГЭ по английскому языку можно также использовать материалы для подготовки к Кембриджским экзаменам - PET/PET for Schools и FCE. Они подойдут для тех, у кого уже высокий уровень знаний.

Чтобы развить навыки аудирования и говорения, читайте и слушайте одновременно.

Не забывайте про английские идиомы и фразовые глаголы, которые могут встречаться в задания ЕГЭ.

При подготовке части чтения старайтесь выбирать разнообразные темы текстов - про искусство, науку, историю и т.д.

В письменной части не стоит повторять одно и то же, но только другими словами - это минус.

Чтобы написать хорошее письмо, нужно подтянуть лексику как минимум до уровня В2. Старайтесь не повторять одни и те же слова, а использовать синонимы. Например, teenagers - young people.

Говорение хорошо показывает уровень владения лексикой и грамматикой, в речи это заметно, тем более профессионалу. Поэтому во время экзамена старайтесь правильно употреблять времена.

Часто задаваемые вопросы