Вы собираетесь сдавать TOEFL и хотите получить высокий балл за говорение? У вас хороший словарный запас, вы грамматически правильно оформляете устные высказывания, отвечая на повседневные вопросы, а также по академической тематике. На что еще следует обратить внимание при подготовке к TOEFL? Мы дадим вам шесть практических советов, опираясь на опыт экспертов и преподавателей.

Совет 1. Учитесь обобщать.

В одной из частей устного экзамена TOEFL вам предложат прочитать отрывок на определенную тему. После прочтения текста вы услышите запись обсуждения этого же текста. Во время прослушивания рекомендуется делать записи. После прослушивания вас попросят пересказать то, что вы прочитали и услышали, но своими словами.

Как научиться перефразировать оригинальный текст? Можно практиковаться на коротких текстах (предпочтительно, научной или академической тематики). После прочтения сделайте краткое изложение (устно). Следите, чтобы в пересказе были отражены все ключевые моменты оригинального текста. Не забывайте, что пересказывать нужно своими словами. Попросите вашего преподавателя или друзей, хорошо владеющих языком, оценить ваш пересказ.

При выполнении задания вам нужно сопоставить письменный текст с текстом в аудио записи. Для обобщения содержания вы можете воспользоваться следующими фразами:

All in all…

On the whole…

Generally speaking…

Все три фразы имеют одно значение - в заключение (in conclusion). Обратите внимание, что «in conclusion» главным образом используется в письменной речи.

Например,

Generally speaking, the article and the radio piece were about the effect humans have on their environments.

Совет 2. Делайте записи.

Вы также можете послушать текст в записи. В Интернете можно найти видео (аудио) записи лекций, переговоров, публичных выступлений. Продолжительность звучания не должна превышать двух минут. Во время прослушивания делайте записи, касающиеся основной проблемы звучащего текста. Используя свои записи, сделайте обобщение услышанного текста (устно).

Совет 3. Ограничьте использование фразовых глаголов.

На многих международных экзаменах приветствуется употребление фразовых глаголов. В письменной части экзамена TOEFL от их использования лучше отказаться, потому что они являются одним из элементов стиля разговорной речи. Но они сделают вашу речь ярче и более образной при выполнении заданий устной части экзамена. Тем не менее, нужно следить за правильностью их употребления, а также помнить, что их не должно быть много.

В начале устной части экзамена вам зададут несколько вопросов, которые затрагивают вас, ваше окружение, вашу повседневную жизнь. Например, вас могут попросить рассказать о рабочем дне (Describe your typical day.).

Давайте проанализируем два ответа на поставленный вопрос. В первом фрагменте нельзя не обратить внимание на избыточное использование фразовых глаголов. Второй текст представляется более сбалансированном в этом плане:

Пример 1.

My typical day starts when my alarm clock goes off at 7am. I roll over, turn the alarm off and fall back asleep for about ten minutes. When it goes off again, I know it’s time for me to wake up and get up. I hate getting up so early, but I have to because I have to set off for work at 7.20. I get on my commuter train at about 7.30 and I get into the office at 8. I work as a secretary for a lawyer. I usually have to pick up the phone all day and take my boss’s calls. I also take down all the notes from the meetings and I carry out lots of boring tasks. I leave the office at 5, but I always have to wait for the train. I don’t have much time for cooking so I just heat up some soup or fix something easy like toast.

Пример 2.

Well, my typical day begins when the alarm clock goes off. I really find it hard to get out of bed and I usually lie there for about 10 minutes until I have to get up. The only reason why I am awake so early is because I need to leave for work around 7.30. I catch the commuter train at 7.35. I catch my train and I usually arrive at the office at 8am.

Совет 4. Делайте аудиозапись своей речи.

При подготовке к любому экзамену, в формате которого есть раздел «Говорение», эксперты рекомендуют записывать свою речь на аудио. Не переживайте, если у вас дома нет специального оборудования. В Интернете есть достаточно большое количество ресурсов, при помощи которых можно создавать временные аудиофайлы. Но не увлекайтесь многократным записыванием своей речи. Прежде всего вам нужно обратить внимание на типичные ошибки, которые вы делаете в речи без предварительной подготовки. При прослушивании обратите внимание на произношение, интонацию, тембр голоса. Именно таким образом вы сможете откорректировать свою устную речь (структура высказывания, произносительная сторона, паузы, темп и т.д.).

Совет 5. Используйте разнообразные временные формы.

Всегда внимательно слушайте (или читайте) вопросы, на которые вам предстоит отвечать. Основным преимуществом экзамена TOEF является то, что вы всегда видите вопрос в письменной форме. Воспользуйтесь им, чтобы определить, какие времена глагола вы будете использовать в ответе. Тем не менее, многие кандидаты делают ошибки, отвечая на первый и второй вопросы, которые предполагают высказывания на знакомые им темы. Они считают, что если им предстоит говорить о себе, то можно ограничиться использованием времени Present Simple. Посмотрите на следующий вопрос (part 1):

Describe a skill you have that will be important for your success in the modern world, and explain why this skill is important. Included details and examples to support your explanation.

Сначала необходимо разделить вопрос на несколько смысловых частей. Что конкретно от вас требуется? В задании всегда можно выделить несколько частей! В нашем задании-образце четыре части.

What is the skill? (Это комментарий общего характера, здесь достаточно использовать Present Simple)

How will it help you succeed in the modern world? (Отвечая на этот вопрос, вы будете говорить о том, как данный навык повлияет на вашу жизнь в будущем. Поэтому здесь вы будете использовать Future Simple)

Why is this skill important? (Это утверждение общего характера, соответственно, вы будете использовать Present Simple)

What are some examples? (Ответ на этот вопрос предполагает использование различных времен. Например, рассказывая о человеке, которого вы хорошо знаете и который обладает этим навыком, вы будете использовать Present Perfect или Past Simple. Если вы делаете предположения о будущем, вы воспользуетесь сослагательным наклонением (would and could)).

В любом случае необходимо помнить, что экзаменаторы ожидают услышать разнообразную лексику и грамматические конструкции, оценивая ваш ответ.

Совет 6. Будьте лаконичны.

Одна из грубых ошибок, которую допускают многие кандидаты, заключается в том, что, отвечая на вопрос, они переформулируют вопрос. Не следует этого делать, потому что вы напрасно тратите время, так как вопрос уже сформулирован в задании. Кроме того, в реальных жизненных ситуациях при общении на родном языке мы так не делаем. Поэтому будьте естественны. Сравните два варианта ответа на следующий вопрос:

Where do you see yourself in ten years’ time?

Неудачный ответ: I see myself working in a law firm in downtown New York in ten years’ time. Perhaps I will have started a family by then.

Удачный ответ: Working in a law firm in downtown New York. Maybe I will have even started a family by then.

Следует сказать, что экзамен TOEFL не является сложным, но нужна определенная подготовка. Не зря же говорят: practise makes perfect (дело мастера боится). Если у вас есть друзья, хорошо владеющие языком, предложите им готовиться вместе. Посмотрите прошлогодние задания TOEFL, выполните их. И воспользуйтесь нашими советами!