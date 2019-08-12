В 21 веке знание английского языка стало не только правилом хорошего тона, говорящим об уровне эрудиции и образовании, но и залогом построения успешной карьеры.

Для того, чтобы овладеть английским языком на уровне достаточном для трудоустройства в транснациональную корпорацию (уровень владения upper intermediate и выше), требуется либо закончить школу с углубленным изучением английского, либо как минимум 5 лет потратить на его освоение в лингвистическом ВУЗе.

Далеко не у всех есть такая возможность.

К сожалению преподаватели с высоким уровнем квалификации в учебных заведениях — редкость (за исключением ряда крупнейших городов страны).

Но с годами приходит понимание значение знания английского и стремление восполнить пробел в знаниях.

Тогда люди начинают интересоваться, какую из распространенных методик лучше использовать для изучения иностранной речи. Ниже будут рассмотрены популярные техники, положенные в основу курсов английского, направленные на усвоение начальных знаний обучающимися за короткое время , либо повышение имеющегося уровня.

Коммуникативный метод обучения английскому языку

Это наиболее распространенный метод в мире.

Коммуникативная модель преподавания иностранного языка используется в иностранных спецшколах и высших учебных заведениях.

Это классическая методика, рассчитанная на планомерное, всестороннее и постепенное изучение предмета.

Подойдет даже тем, у кого уровень знаний иностранного языка, либо нулевой, либо пребывает в зачаточном состоянии. Преподаватель старается поддерживать с аудиторией диалог на английском в течение всего занятия, русский используется не более 30% от общего времени обучения.

Учеба предполагает усвоение новой лексики, типовых конструкций, правил грамматики, выполнение письменных и устных упражнений на изучение и закрепление материала.

Ученикам регулярно задаются задания для самостоятельного выполнения дома.

Все группы четко делятся по уровню знаний.

Такой метод больше подойдет тем, кто никуда не торопится.

Конечно изучение английского по такой программе не рассчитано на 10 лет, как в школе, на спецкурсах программа сформирована более насыщенно и интенсивно, поскольку нацелена на получение большего багажа знаний за минимальное время.

Тем не менее, тем, кому надо выучить язык за год-два, этот метод вряд ли подойдет.

Shadowing метод обучения английскому

Данная техника - специализированный метод, направленный на повышение уровня аудирования (то есть восприятия иностранной речи на слух) и разговорного языка.

Суть методики заключается в прослушивании отрезка, воспроизводимого носителем языка, а затем повторением его самостоятельно.

Такие методы обучения возможны как при групповых, так и при индивидуальных занятиях.

Новичкам лучше всего иметь в руках текст-транскрипцию, чтобы воспроизводить фразы и слова не “на слух”, а “с листа”.

Тем, у кого уровень превысил начальный, можно обойтись без транскрипции и практиковать обучение по такой методике, например, за рулем автомобиля, прослушивая учебный материал посредством аудиосистемы и с пользой тратя время в пробках.

Фактически задача стоит дословно повторять услышанное, как "тень" (англ. — shadow) - откуда и название техники.

Важно подбирать учебные материалы по уровню сложности используемой лексики — прослушивание текстов, перевода которых ученик не понимает, не даст ожидаемого результата, так что следует постепенно переходить от базовых материалов к более сложным, совмещая shadowing с расширением лексического запаса.

Это отличный способ поднять уровень разговорного английского.

Обучение английскому языку по методу доктора Пимслера

Самая инновационная методика овладения английским в сжатый срок.

Она основывается на утверждении, что человеческий мозг работает в режиме повышенной эффективности первые 30-40 минут после начала занятий.

Эта техника подойдет тем, кто хочет изучить английский самостоятельно.

Ежедневное прослушивание коротких (20-30 минутных) аудиоуроков позволит запоминать по 100 новых слов за одно занятие. Более 1 занятия в день изучать не рекомендуется.

Занятие следует прослушивать повторно до тех пор, пока его цель не будет достигнута, в зависимости от индивидуальных особенностей ученика, некоторые уроки требуется слушать по 2-3 раза.

Курс обучения от доктора Пауля Пимслера доступен для скачивания на просторах всемирной сети.

Техника позволяет начать говорить на иностранном языке через 27 занятий.

Обучение и запоминание происходит за счет формирования у ученика стойких ассоциативных рядов английских слов, трансформированных в русские звуки.

Всего существует три разных курса, рассчитанных на пользователей разного уровня.

Отзывы о методе Пимслера в массе — положительные.