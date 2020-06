Вы изучаете английский и уже можете достаточно свободно изъясняться на изучаемом языке. Конечно, вам хотелось бы говорить так, как говорят носители языка. Как же этого добиться? Вот пять простых способов сделать вашу речь «более английской»:

Используйте в речи глагол «get»:

«Get» - самое употребляемое слово английского языка. Носители языка широко используют его в своей речи, в то время как изучающие английский язык испытывают определенные трудности. Рассмотрим несколько примеров: Во сколько ты приехал?

Носитель языка скажет так: «When did you get?»

Изучающий английский язык – скорее всего: «When did you arrive?»

Глагол «get» имеет множество значений, например: «брать», «покупать», «становиться». Смело используйте «get», описывая состояние или чувство, вызванное чем-либо:

Я был зол, потому что мой поезд опоздал.

Носитель языка скажет так: «I got angry when the train was late.»

Изучающий английский язык – скорее всего: «I became angry when the train was late»



Используйте выражение «used to».

Это очень полезное выражение для описания наших привычек, оставшихся в прошлом. Употребляется по правилам Past Simple, т.е.: He used to … He didn’t use to … Did he use to…? Раньше я много курил.

Носитель языка скажет так: «I used to smoke a lot.»

Изучающий английский язык – скорее всего: «Last time, I smoked a lot.»





Используйте выражение «managed to».

Это еще одно английское выражение, представляющее сложность для восприятия и перевода. Оно означает «суметь сделать что-либо», употребляется для обозначения действий, которые «удалось» выполнить. Тебе удалось отремонтировать машину? (Или даже: Ты отремонтировал машину?)

Носитель языка скажет так: «Did you manage to fix your car?»

Изучающий английский язык – скорее всего: «Did you succeed to fix your car?/ Could you fix your car?»





Используйте выражение «about to».

Это короткая, но емкая и очень полезная фраза. Используется для того, чтобы сказать, что какое-то действие вот-вот произойдет. Скоро будет дождь.

Носитель языка скажет так: «It’s about to rain.»

Изучающий английский язык – скорее всего: «It is going to rain soon.»



Я скоро ухожу.

Носитель языка скажет так: «I’m about to go.»

Изучающий английский язык – скорее всего: «I am going soon.»





Не используйте «very» для усиления значений прилагательных.



«Почему бы и нет? Ведь грамматически все верно,» - возразите вы. Дело в том, что использование «very» значительно сужает и обедняет словарный запас. Вместо «очень большой» (very large) можно сказать «огромный» (huge), вместо «очень плохой» (bad) – «ужасный» (awful) и т.д. Вот небольшой список «сильных» прилагательных: very good - terrific, fabulous, excellent

very bad - awful, terrible, dreadful

very small - tiny, microscopic

very old - ancient

very new - brand-new

very beautiful - gorgeous

very clean - spotless