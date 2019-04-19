Не используйте «very» для усиления значений прилагательных.



«Почему бы и нет? Ведь грамматически все верно,» - возразите вы. Дело в том, что использование «very» значительно сужает и обедняет словарный запас. Вместо «очень большой» (very large) можно сказать «огромный» (huge), вместо «очень плохой» (bad) – «ужасный» (awful) и т.д. Вот небольшой список «сильных» прилагательных: very good - terrific, fabulous, excellent

very bad - awful, terrible, dreadful

very small - tiny, microscopic

very old - ancient

very new - brand-new

very beautiful - gorgeous

very clean - spotless